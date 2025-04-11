TCL冰麒麟深冷冰箱T15评测：-40℃深冷锁鲜+真双系统，重塑保鲜新高度

【天极网家电频道】在追求高品质生活和健康意识觉醒的双重背景下，消费者对冰箱的需求不再局限基本的冷藏冷冻功能，而是更关注冰箱在食材存储新鲜度、保鲜效果、健康除菌以及家居融合美观等多方面的综合表现，然而纵观市面上的普通冰箱，却存在不少难以忽视的问题，难以契合消费者不断升级的需求。在此背景下，TCL正式推出了冰麒麟深冷冰箱T15，基于多项创新技术，为消费者带来了全新的冰箱使用体验，重新定义行业保鲜标准。

传统冰箱在实际使用中还存有诸多短板，其冷冻能力有限，在冷冻新鲜食材时，需较长时间才能将其冻透，特别是一些对冷冻速度有要求的食材，无法快速进入低温状态就容易影响其口感和营养价值，像新鲜的肉类经过解冻后往往有血水渗出、肉质也变得干柴无弹性，海鲜类食材则会出现肉质松散、鲜味流失的情况，新鲜度急剧下降，烹饪时就很难再有食材最初的鲜味。除了冷冻方面，冰箱串味也让消费者苦不堪言，冷藏室和冷冻室的气味相互混杂，例如蛋糕和水果则容易沾染上浓重的肉腥味海鲜味，严重影响食欲和口感，甚至在冰箱内还会出现异味难以消散的情况。又或者是冰箱分区不够精细，无法满足不同食材的储存需求、冰箱机身厚重嵌入橱柜显得突兀，影响家居美感等等。

而TCL冰麒麟深冷冰箱T15凭借-40℃深冷锁鲜黑科技、真双系统、大容量超薄平嵌等诸多亮点直击传统冰箱行业的诸多痛点，其-40℃深冷锁鲜黑科技可在短时间内保留食材的营养和口感，实现三倍速锁鲜;真双系统不仅从源头上阻断了串味，还可主动除菌净味;超薄机身与超大容量并存则实现了平嵌美学与实用性的完美融合，下面就开始进行详细的评测看看它各方面的表现究竟如何。

-40ºC深冷锁鲜黑科技，锁住食材原味与营养精华

很多用户在使用冰箱时，普遍会关注冰箱的外观设计、存储空间、保鲜效果或能耗等方面，相较而言，冰箱冷冻效果的细节变化却容易被忽略，比如解认为解冻后的肉类有血水渗出、肉质变差等现象是难以避免的。究其原因，一方面是传统冰箱的冷冻技术存在不少短板，其制冷速度较为缓慢，在这个过程，冰晶在食材细胞内逐渐形成并不断增大，最终刺破细胞结构，所以解冻后的食材汁液流失率偏高，口感也会变得干柴失去弹性;另一方面则是部分冰箱厂商的宣传引导不足，没有让用户充分认识到冷冻效果的重要性，就导致他们容易忽视现有冰箱冷冻功能的缺陷。

而TCL冰麒麟深冷冰箱T15的突破性就在于所搭载的-40℃深冷锁鲜这项硬核科技，可将冷冻区急速降温至-40℃深冷温度，相比普通冰箱，形成的冰晶更细腻更小，避免破坏食材细胞，食材经过解冻后渗出的血水更少，最大程度地保留其营养成分和口感，实现三倍速锁鲜。

我们先进行了一个喷雾成霜的小实验来感受一下TCL T15冰箱的速冻能力，将冰箱设定至-40℃深冷锁鲜运行6个小时后，用喷壶向抽屉喷洒水雾，可以看到抽屉表面迅速凝结出一层均匀细密的霜，看来TCL 冰麒麟T15的制冷效率真的远超普通冰箱，如此快速的冷冻能力是实现深冷锁鲜的关键，能确保食材细胞快速越过冰晶带，避免对食材细胞的破坏，从而有效保留食材的营养和口感。

我们还测试了鲜猪肉在冷冻区保存，看看实际冷冻保鲜后的效果。我们挑选了两块品质相近的猪里脊，在进行称重后分别放入TCL T15冰箱的-40℃深冷区和普通冰箱冷冻室存放5天，5天后取出分别对比其色泽、气味、失水率等指标。

在第五天分别取出来让其自然化冻，在解冻过程中我们还发现，这时候就已经能明显看出来TCL T15深冷速冻后的猪肉表面色泽依旧鲜亮，呈现均匀的红色，普通冰箱的猪肉色泽已经略显暗淡了。

待其完全化冻后，我们将两者进行称重对比计算失水率，TCL T15组的猪肉重量从287.4g减少到279.6g，失水率2.7%;普通冰箱组的猪肉重量从268.9g减少到259.2g，失水率3.6%，从数据可以看出TCL T15冰箱的-40ºC深冷锁鲜可以更好地保留猪肉的水分，减少营养流失。

最后，我们切开两块猪肉进行对比，经过TCL T15深冷速冻后的猪肉纹理清晰，同时能感受到肉质相对紧实、有弹性，没有异味，而普通冰箱冻过的肉质看起来有些松散，边缘还有部分颜色稍显黯淡，弹性较差。

在速冻过程中，我们还使用温度测试仪记录冷冻室的温度变化以及是否能到达-40℃，测试数据纪录间隔为60秒一次。冷冻区初始温度为-18℃，深冷模式开启后，快速降温来到-39.3℃时使用了152分钟，随后在此范围内波动，最终抵达-40℃一共耗时242分钟。

真双系统技术，从源头解决冰箱串味问题

在解决冰箱串味问题上，TCL冰麒麟深冷冰箱T15采用了真双系统技术，它集双系统三循环与双净味功能于一身，为冰箱的保鲜和净味提供了全方位的保障。T15冰箱的双系统设计给冷藏室和冷冻室分别配备了独立的蒸发器，两个空间能够独立制冷实现冷气专用，互不干扰，从源头上杜绝了串味的可能。三循环则进一步优化了冰箱内部的空气循环，在冷藏室、冷冻室和变温室各自设有独立的循环风道，避免不同区域之间的气味混杂和细菌交叉传播。

双净味则指的是冷藏室配备的多点离子杀菌净味技术，通过主动式杀菌净化，可达到99.99%杀菌率、99.8%除味率以及99.9%病毒杀灭率。

同时还有冷冻室采用的T-Fresh冷抑菌技术，能够有效吸附异味，抑制细菌滋生，即使放置气味浓烈的洋葱、榴莲等食物，也能保持冰箱内部空气始终清新。

接下来我们将进行一系列的测试来验证TCL冰麒麟深冷冰箱T15的防串味和净味功能。首先我们将在冷藏区点燃香烟之后测试冷冻室和变温室PM2.5数值，在点燃香烟之前，我们已使用专业的PM2.5测试仪对冰箱的冷藏室、冷冻室和变温室测得起始PM2.5数值在3~5之间，处于正常环境水平。随后在冷藏区点燃香烟，关门静置几分钟让香烟的烟雾充分弥漫在冷藏室中，此时打开冷藏室测得PM2.5数值急剧上升，在300左右波动。

大概十几分钟后冷藏室香烟已经自然熄灭，测得冷藏室PM2.5数值降至13，同时还测得冷冻室、变温区的PM2.5数值仍在3~5之间，处于正常水平。

再次点燃香烟，测得冷藏室PM2.5数值开始上升到200多。此时再次测得冷冻室和变温区的PM2.5数值依然保持在正常水平，几乎没有受到冷藏室异味的影响。

待冷藏室烟味散尽测得为正常环境水平数值后，我们再同样往冷冻室点燃香烟来测试三循环，静置几分钟使其烟味扩散后，打开冷冻室的门测得PM2.5数值在200左右波动，此时测得冷藏室和变温室的PM2.5数值仍处于正常水平。通过测试可以直观看出，其双系统三循环设计可有效防止异味在不同舱室之间混杂传播，而且其双净味功能还能快速净化空气，保持冰箱清新的储存环境。

其次是食物串味测试，在冷藏室同时放入蛋糕和大蒜，我们还将大蒜切开以散发更浓烈的气味，静置1天后，当我们打开冰箱，发现冰箱内部的大蒜味明显减淡了许多，仔细嗅闻蛋糕也并未沾染任何异味。

通过以上一系列测试，可以充分感受到TCL冰麒麟深冷冰箱T15的真双系统技术在解决冰箱串味和杀菌抑菌方面的强大实力，在日常使用中，也可以放心地将不同类型的食材放入冰箱，无需担心串味问题，让用户的食材储存更自由便捷。而且，高效的杀菌净味功能还能有效延长食材的保鲜期，守护家人饮食健康。

超薄平嵌59.4cm超薄机身，无缝式嵌入

市面上普通冰箱常见的机身厚度一般多在60cm以上(标准橱柜的深度通常为60cm)，而且其散热位置多在背部或两侧，导致冰箱在嵌入橱柜时会出现凸出或两侧缝隙太大的情况，不仅破坏了厨房整体的美观度还占用了额外的空间。而TCL T15以59.4cm超薄机身、底部散热设计与平稳嵌入式铰链，实现真正的无缝式嵌入。

实测冰箱厚度仅为59.4cm，而且从正面上看冰箱可以与橱柜的表面齐平，没有凸出的部分，整体非常美观。

采用的底部散热设计，打破了传统冰箱两侧散热的局限，左右两侧仅需预留0.4cm，整体看下来可以满足左右无缝隙。而且冰箱外观采用的白色金属PCM面板，时尚简洁，不仅耐用还易清洁。

TCL T15配备的平稳嵌入式铰链，即使冰箱两侧紧贴墙面或橱柜，也能轻松实现90°直角开门，而且抽屉仍可顺畅抽拉，没有丝毫受限。

冰箱采用内嵌式门把手，轻松开合不费力。

520L超大容量+精细分储，保鲜无忧囤货更自由

TCL T15冰箱采用的是十字对开门设计，尽显美观大方的同时，空间利用也更合理，上部为冷藏区，下部为冷冻区、变温区。

总容量共有520L，其中有351L的冷藏区，78L的冷冻区以及91L的变温空间，实现囤货自由。其中超宽幅变温空间还支持26档调温，在-20℃～5℃可自由调节，可满足不同食材的储存需求。

冷藏区设有3层搁架，且层架间距可调，背板上标有“T-Fresh多点离子杀菌”字样，且两侧箱门各有3个饮料架。

冷藏区内部的空间也很宽敞，搁架的深度310mm，长度有815mm，轻松容纳像芹菜、大葱等长柄蔬菜。

冷藏室还设有鲜活保湿舱、珍品干储舱这两个独立抽屉，其中鲜活保湿舱能够保持适宜的温度和湿度，防止果蔬干瘪，延长其保鲜期;珍品干储舱则适合存放干货、坚果等，可有效防止受潮变质。

为了测试干湿分储抽屉的保鲜效果，我们将使用含水量高、容易变质发霉的桑葚和生菜以及木耳进行5天的保鲜测试。

我们将准备好的生菜和桑葚各分为两组，一组放入冰箱中的鲜活保湿舱，一组放在室内，之后分别在第3天和第5天取出观察其新鲜度，并进行称重计算失水率，以此来验证冰箱的保鲜效果。

先来看桑葚组，在第3天的时候，冰箱保湿舱内的桑葚依旧饱满，色泽正常，重量从99.7g减少到97.3g，失水率2.4%，而室内存放的桑葚开始出现些许干瘪的迹象，重量从96.9g减少到76.4g，失水率21.2%。

第5天，冰箱存放的桑葚仍然保持较好的形态，干瘪程度轻微，对比第一天重量从99.7g减少到94.5g，失水率5.2%，而室内存放的桑葚出现明显的干瘪，还有部分腐烂发霉，对比第一天重量从96.9g减少到46.4g，失水率52.1%。

桑葚存放5天后冰箱跟室内的对比

接着是生菜组，在第3天的时候，存放冰箱的生菜依旧保持鲜绿，重量从146.7g减少到139.2g，失水率5.1%;而室内的生菜叶片边缘开始泛黄，重量从141g减少到113.6g，失水率19.4%。

第5天，冰箱保湿舱内的生菜虽有失水，但整体仍保留较多的鲜绿部分，对比第一天重量从146.7g减少到132.4g，失水率9.7%;而室内的生菜发黄萎蔫严重，对比第一天重量从141g减少到90.7g，失水率35.7%。

生菜存放5天后冰箱跟室内的对比

最后是采用干木耳来测试珍品干储舱的保鲜效果，分别将准备好的干木耳存放在干储舱和室内静置5天，5天后取出进行称重，冰箱内的干木耳重量仍然处于20.3g不变，室内的木耳重量从18.7g增加到19.3g，可能是轻微受潮吸水导致。

通过以上保鲜测试可以明显看出，TCL T15冰箱确实有出色的保鲜能力，可以最大程度维持食材的新鲜度，满足用户对健康储鲜的需求。

24小时制冷稳定性测试

制冷方面，TCL冰麒麟深冷冰箱T15采用的是10年保修的变频压缩机，冷冻力为6kg/12h，我们将使用工业级精密仪器测试T15的制冷性能，这款多路温度记录仪可按一定的时间间隔记录探头侦测到的温度。将温度记录仪的4根探头分别放在室内冰箱风口、冰箱冷藏区、冷冻区、变温区，保持探头悬在空中，设置数据采样时间间隔为1分钟，测试时长24小时。

在温度变化图中，红色曲线CH1为冰箱外风口，温度相对稳定，波动幅度较小，整体维持在25~30℃左右。绿色曲线CH2为冷藏室，一路从室温21℃下降到约5℃左右，此后保持稳定在4℃~7℃之间，温度波动保持稳定。

黄色曲线CH3为冷冻区，开始制冷后一路从室温19℃下降到约-23℃左右，过程时间约为196分钟，制冷迅速，而后在274分钟~318分钟，温度开始上升到约-1℃左右，形成一个波峰，然后冰箱继续制冷回到-36℃左右，此后保持稳定在-40℃~-33℃之间。蓝色曲线CH4为变温室，开始制冷后迅速从室温19℃下降到约-7℃左右，此后就围绕-5℃左右轻微波动。

噪音、耗电测试

噪音测试环节，先测得室内的环境基准噪音是约是38.7分贝，随后开启冰箱进入制冷状态，在冰箱正面贴近处测得的噪音数值是约38.4分贝，运行过程非常安静。可见在正常的室内环境下，冰箱的噪音值更低。值得一提的是，它还具备夜间智能降噪模式，可在原噪声基础上再降2~3分贝。

从TCL T15机身能效标签看，它1天的耗电量为0.85kW.h/24h，达到一级能效。

我们在两台冰箱内放置相同数量的食物，且正常制冷达到设定温度后，使用电力监测仪测试TCL T15和普通冰箱24小时正常使用的耗电量。可以看出，普通冰箱在24小时6分钟测得耗电量为1.70 kWh，即1.7度，而TCL T15在24小时6分钟测得耗电量为0.96kWh，即0.96度，在相同测试时长下，TCL T15冰箱在负载下的耗电量对比空载的能耗(0.85kWh)也仅有少量的增加，并且在同负载情况下的耗电量明显低于其他普通冰箱。

智能操控

TCL T15冰箱门上搭载一块高清彩色触控屏，可以设置温度、连接网络、快捷切换变温区温度、设置冰箱工作模式等。

我们还可下载“TCL”官方APP来远程操控冰箱，连接TCL T15冰箱后，可以对冰箱各区进行温度调节，同时还可以看到杀菌进程。

另外APP还支持添加食材智能管理，可以手动录入所储存的食材，当食材过期还会给你推送提醒。

体验视频，评测总结

最后我们再通过一段视频来看看TCL冰麒麟深冷冰箱T15的简单体验，综合来看，TCL T15在各个方面都有着出色的表现，凭借- 40℃深冷锁鲜、真双系统防串味、超薄平嵌等亮点，完美解决传统冰箱的诸多问题，满足了消费者对高品质冰箱的极致追求。