拒绝亮度虚标 哈趣投影率先执行中国CVIA亮度标准

【天极网家电频道】作为居家生活中娱乐场景搭建的重要切口，投影仪凭借小巧便携、安装简易的特性适配年轻人多变的“租房生活”，有墙就能投的观影方式，也在不断契合年轻人对“氛围感”打造需要，而投影技术的逐步改良下放，一些千元价位的投影仪就能以不俗的亮度、清晰度、流畅度满足家中的多场景娱乐需求。

根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2022年单片式LCD在全球市场占比为61.8%，较2021年上涨7.7个百分点。依托于我国在单片式投影技术上的全产业链布局的优势，单片式LCD市场得到了巨大的发展空间。

不过，在单片式LCD投影市场保持高位增长的同时，也引发出了某些市场乱象，比如亮度。亮度作为广大消费者在选择投影仪产品的核心参数之一的指标，存在着较为严重的亮度虚标、不达标等问题，且亮度标识混乱。据了解，此前投影仪的亮度有多种标注方式，其中包含了：光源流明、ANSI流明、ISO流明等，对于部分不了解投影仪的用户来说在购买产品时无疑增加了选购难度，导致消费者无法辨识具体的亮度标。

基于目前行业现状，由当贝等数家主流投影品牌牵头，中国电子视像行业协会及其会员单位与电商平台方联合发布了中国CVIA亮度标准，全称《投影机光输出技术要求和测试方法》。该标准是国内首部专门针对投影机亮度相关的团体标砖，在以现有国际标准、国家标准为基础的前提下，该文件将对投影机在光输出指标上的标识、技术要求、测试方法进行更完善、统一的说明和规范。

近日，哈趣投影宣布响应并执行中国CVIA亮度标准，它也由此成为首个单片式LCD领域使用中国CVIA亮度标准品牌。自哈趣布局单片式LCD投影以来，它就以优质的产品，出色的用户体验深得广大用户的喜爱，此次哈趣投影宣布响应并执行中国CVIA亮度标准，表明了其做实产品的决心。在未来，哈趣投影也将进一步参与调整规范单片式LCD投影标准。