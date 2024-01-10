以创意娱乐感动全球 SONY索尼CES2024展现多元技术

【天极网家电频道】2024 年国际消费类电子产品展览会(CESⓇ 2024)于美国当地时间 1 月 9 日(周二)在美国内华达州拉斯维加斯举行。索尼集团公司(以下简称 "索尼")参加了本次展会，展出主题为 "用科技激发创意"，展会前一天索尼在拉斯维加斯举行了新闻发布会。

1月8日，在展会正式开幕前，索尼集团公司董事长兼首席执行官吉田宪一郎在索尼新闻发布会上发表主旨演讲。他首先表示，作为一家创意娱乐公司，索尼始终将 "人 "放在创意的核心位置，并致力于通过赋能创作者来创造美好。与他一同出席的还有多位索尼集团不同领域的代表，他们共同介绍了索尼在音乐、影视制作业务方面为创作者提供支持的举措;为视觉制作和空间内容创作提供新的解决方案;在动画、体育和游戏等领域开展的粉丝互动;以及推动移动出行空间发展的一系列娱乐和安全的举措。他的演讲还展示了支持这些举措的各种技术。他在演讲的最后强调，索尼将继续用科技激发创意，拥抱人们的创意。

索尼集团公司董事长兼首席执行官吉田宪一郎发表主旨演讲

索尼参展CES 2024主视觉

索尼展台概览

日期：2024年1月9日(星期二)至1月12日(星期五)

地点：拉斯维加斯会议中心，展位号# 21800

CES 2024索尼展台

主要展出内容

从创作技术到粉丝互动，再到扩展 Kando (感动)的空间，本次展览将聚焦于索尼如何通过为叙事、娱乐和其他领域的创作者们提供创新科技，来支持创作者们尝试更多，探索更多，创造更多，以新的方式感动整个世界。

索尼还通过重复使用去年的材料和采用减少使用大型结构的布局设计，努力减少展览对环境的影响。此外，展台内的信息板采用了索尼开发的纸质材料 "原生混合材料*"OBM。

*一种环保型纸张材料，由竹子、甘蔗和消费后再生纸制成，原料选自特定区域。

拓展创意： 利用创新技术创造生产新机遇

索尼影视娱乐公司(SPE)全新高级可视化设备：Torchlight

索尼展出了Torchlight，一个全新的具有开创性的高级可视化空间，该设备采用索尼与Epic Games的虚幻引擎(世界上最开放、最先进的实时三维工具)合作的最新专利技术。Torchlight使电影制作人可以在主体拍摄之前，在使用虚幻引擎和虚拟摄影机的实践虚拟环境中创建数字场景，包括虚拟制作工具集，该工具集使用索尼的数字电影摄影机CineAltaV将虚拟环境与现场制作无缝连接。此外，创作者还可以使用各种索尼专有技术，包括索尼便携动作捕捉产品 “mocopiTM”。这些技术以及其他更多技术都被纳入了Torchlight 的工作流，支持创作者实时释放他们的创意。

内容制作的未来――虚拟制作

为了进一步赋能创作者，索尼对虚拟制作这种新型内容制作形式发展提供从技术开发到制作解决方案的支持。在这一领域，索尼结合了其在成像、传感和显示技术方面的进展，并利用游戏引擎来进行实时渲染。Pixomondo、索尼 PCL 和 SPE 正在全球范围内提供端到端的创意服务和影棚基础设施，以覆盖从前期制作和使用虚拟制作现场拍摄到后期制作的整个流程。

索尼影视电视工作室总裁Katherine Pope发表演讲

粉丝互动： 通过现实与虚拟的融合为粉丝带来最前沿的体验

PlayStationⓇ5 产品与游戏

索尼互动娱乐公司展示了其最新 PlayStation 5 硬件阵容，包括外形更小巧的全新 PlayStation 5 游戏机、PlayStation PortalTM 、Pulse ExploreTM 无线入耳式耳机、AccessTM 控制器和即将推出的 Pulse EliteTM 无线耳机组等创新产品。

此外，还将展出深地色系的时尚金属 PS5Ⓡ游戏机主机盖和 DualSenseⓇ无线控制器。参会者还可以进入展台上的沉浸式赛车舱，在PS5和PlayStationⓇVR2(PS VR2)上体验《GT赛车 7Ⓡ》，并抢先速览顽皮狗(Naughty Dog)于1月19日推出的《最后生还者2重制版》中的全新 "No Return "模式。

利用技术和娱乐打造全新的粉丝互动体验

索尼正逐步推进体育领域的粉丝互动计划。目前索尼正与英超曼城足球俱乐部合作开展 PoC(概念验证)项目，该项目旨在创建全球球迷在线社区服务。目前封闭测试已经启动，试用版将于今年晚些时候面向球迷推出，球迷们对该项目充满兴趣和期待。在展台上，参会者可以观看虚拟伊蒂哈德球场的新内容，并参与体验，分享他们对球队和球员的激情。

索尼的体育业务部门与全球多家大型体育赛事合作，将VAR视频助理裁判系统和ETPS电子运动员表现跟踪系统、Beyond Sports 的数据可视化技术和 Pulselive 在粉丝互动方面的专业知识结合起来，为包括年轻一代在内的不同受众创造前所未有的粉丝体验。

下一代沉浸式音乐体验

索尼音乐正在为艺术家发展新的机会，以利用游戏引擎创作和虚拟制片技术在游戏平台和其他娱乐环境中扩大与粉丝的互动。展台的参观者可以感受其下一代沉浸式音乐体验的三种应用。该展览将展示索尼的虚拟制片能力和Epic Games专为《堡垒之夜》设计的Unreal Editor Fortnite特别版虚幻编辑器 (UEFN)如何为哥伦比亚唱片公司艺术家Iniko的歌曲“Jericho”创作mv，以及基于该mv的《堡垒之夜》岛屿“Jericho之旅”。展台的参观者还将能够体验Nitewave，这是一个由 UEFN 创造的以音乐为中心的 《堡垒之夜》新岛屿。此外，观众还将体验“AVNU：Where Music Meets (音乐相遇的地方)”，这是 Roblox 的音乐目的地，以与音乐相关的游戏玩法、挑战和虚拟商品收集为中心，其中包括 Arista Records 艺术家 Paul Russell 等索尼音乐艺人的音乐。

索尼影视虚拟现实

索尼影视虚拟现实公司(SPVR)展示了其最新的跨平台、多玩家 VR 游戏《超能敢死队：鬼王崛起》，这款游戏是对深受喜爱的《捉鬼敢死队》宇宙的构建扩展。展品包括 PS VR2(PS5 的最新一代虚拟现实头戴设备)的眼球跟踪和触觉反馈，以及 PS VR2 Sense TM控制器。SPVR 通过在全球所有消费渠道(包括家庭场景和实景娱乐)制作和发布虚拟现实游戏和体验，为消费者提供沉浸式娱乐，从而扩展了 SPE 对 IP 的使用。

沉浸式叙事：基于实景娱乐创造有形、直观的体验，在现实世界中拓展 IP

面向实景娱乐的传感与互动技术展示

为了给创作者提供全新表达途径，扩大内容 IP 的价值，索尼正在通过集团范围内的合作，推广利用其传感和互动技术的沉浸式体验 PoC项目。在本次展会演示中，参会者可以利用索尼独特的触觉反馈技术、无标记动作捕捉技术和便携动作捕捉产品 "mocopi™"，身临其境体验《超能敢死队》的世界。

此外，SPE 还聚焦于全球范围内的实景娱乐项目，包括泰国的哥伦比亚电影水上主题公园 Aquaverse ，该项目被 CNN 选为 "全球最佳新主题公园 "之一。本次展览展映了介绍这些相关举措的视频，包括今年 1 月在芝加哥地区开业的其首个内部运营的沉浸式娱乐体验场所 Wonderverse。

全新创意空间：未来由Kando Moments(感动时刻)的更多空间定义- 移动出行转型

用于提高移动出行安全性的传感技术

“安全茧 ”是一种提高出行安全的概念，它通过对车辆周围 360 度的检测，在各种日常驾驶情况下为车辆安全提供支持，使驾驶员通过预先动作，帮助规避风险。

在索尼展台，参会者可以体验到索尼为实现这一理念而提供的各种传感技术。通过追求超越肉眼的分辨率和灵敏度，索尼的传感技术致力于成为移动的“眼睛”，从而通过提高车辆的安全性，为实现全新的移动出行体验做出贡献。

索尼集团公司与本田技研工业株式会社360°安全驾驶技术展示