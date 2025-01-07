追觅首创仿生多关节技术：赋予扫地机 “智慧手”引领清洁革命

【天极网家电频道】在扫地机器人领域，技术迭代就是家庭清洁体验变革的 “催化剂”。从初代扫地机到扫拖一体机，再到配置高端的智能机型，每一步跨越都拓展了清洁边界，让家务减负。2025 年CES展会，追觅科技大放异彩，首创仿生多关节机械手技术，赋予扫地机器人全新 “智慧手”，大幅提升其环境适应性与清洁精细度，惊艳全场，为扫地机器人注入了全新的生命力。

追觅仿生多关节机械手：扫地机器人清洁功能全面革新

追觅此次推出的仿生多关节机械手技术，堪称扫地机器人的一次全面革新。这项技术不仅让扫地机器人的形态发生了颠覆性变化，更让其在清洁功能上实现了质的飞跃。传统的扫地机器人受限于其扁平、圆形的外形，功能创新往往局限于这一框架内。然而，追觅仿生多关节机械手技术的出现，打破了这一局限，让扫地机器人得以向更高维度的服务机器人迈进。

此次，追觅仿生多关节机械手技术究竟有何神奇之处呢？首先，它赋予了扫地机器人智能识别和归类地面障碍物的能力。这意味着，当扫地机器人遇到家中的玩具、拖鞋等障碍物时，它不再只是简单地绕行，而是能够智能识别这些物品，并利用机械手将其摆放到正确的位置。这一功能无疑大大提升了扫地机器人的实用性和智能化水平。

此外，追觅仿生多关节机械手技术还解决了扫地机器人难以覆盖的狭窄缝隙问题。通过专门的配件仓和智能判断系统，机械手能够自动识别并选择合适的工具进行清理。无论是地面上的细小缝隙，还是柜子等家具的边角，都能得到彻底的清洁。这一特性让扫地机器人真正突破了地面的限制，实现了全方位的家庭清洁。

机械手升级扫地机：追觅多关节技术，灵活轻薄清洁新纪元

为了实现这一技术突破，追觅团队付出了巨大的努力。从2023年4月开始，经过三次方案重构，才最终确立了当前的设计方向。仿生多关节机械手具备5个自由度，伸展距离达到30厘米，夹取能力最大可达400克。这些参数确保了机械手能够灵活应对家中的各种物品和场景。

在研发过程中，追觅团队还自主研发了厚度仅18毫米的电机组件，以确保机械手功能强大且机身轻薄。同时，整个机器人的外观设计也充满了科技感与美感，参考了敞篷超跑的设计理念，让扫地机器人在实用性与观赏性之间找到了完美的平衡点。

总结

对于消费者而言，追觅仿生多关节机械手技术的出现无疑是一个重大利好。它不仅解决了传统扫地机器人面临的诸多难题，更让扫地机器人向更高层次的服务机器人迈进了一步。我们期待在未来，更多类似形态的产品能够涌现出来，为千家万户带来更加便捷、高效的家庭清洁体验。