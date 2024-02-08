治愈系艺术 兄弟M370电脑绣花・缝纫一体机评测

兄弟与缝纫机的渊源可以追溯到1908年，安井兼吉在名古屋开设工业缝纫机维修及零部件生产的“安井缝纫机商会”，这也是兄弟公司的前身，也是开创兄弟百年历史进程的起点。

也从那个时候起奠定了兄弟公司创业的使命：“过产品制造，创造出优良价值并迅速提供给顾客。”1932年通过铸模技术推出的第一款昭三式缝纫机并开启了兄弟公司缝纫机专业时代的序幕，在开发过程中掌握了精密加工技术、点阵印字技术以及喷墨印字技术，传承百年创业精神至今奠定了兄弟公司丰富的产品线。

绣花和刺绣是一种古老而传统的手工艺术，通过这种工艺人们可以通过线条和颜色来表达自己无穷的创造力和个性。在成品包装盛行的年代一份定制化的绣花品和刺绣作品更能让人感受到温暖和关怀。随着自动化和电机化的发展，让绣花时和刺绣的门槛变的更低，兄弟公司也顺应其使命，让用户只需要负责创意，所有的绣花和刺绣作业只需要一台兄弟M370电脑绣花缝纫一体机即可将您的创意落到布料之上。

降低绣花缝纫作业门槛

为了降低绣花和缝纫的门槛，兄弟M370电脑绣花缝纫一体机主打开箱即用，在每一处位置都有贴心的图示，包括绕制梭芯、缝纫、绣花穿上线的示意图，如果实在为难，也可通过调用面板上的缝纫机帮助按钮，里面基本涵盖了所有高频的步骤操作流程。

兄弟M370电脑绣花缝纫一体机是一款功能强大、多样化的家用缝纫设备。该机型提供了丰富的功能和满足不同的需求，满足用户对绣花和缝纫的多样需求。M370提供181种内置针迹(不同针迹对应的压脚也会显示)和135种绣花花样，满足不同绣花需求。

此外，还有10种内置绣花字体可供选择，多样化的针迹和绣花花样能满足不同需求的快速作业。最大绣花面积可达100X100mm范围，是家庭用绣花的理想尺寸。

M370同样提供高效的缝纫系统，包括自动剪线、自动穿线、快速梭芯绕线系统、线张力调节转盘和快装梭芯等功能，使缝纫更快捷，同时降低噪音，方便清理。线张力调节转盘可以按照缝纫或是绣花不同模式之间调整线张力，确保线迹清晰。为满足不同需求内置8个压脚，包括曲折压脚、交织字母压脚、包边压脚等，适用于不同的缝纫需求。能够应对，甚至能够缝纫8-12层普通牛仔裤。

将机器断电并换上绣花臂，即开启绣花模式。M370提供135种内置绣花花样和10种绣花字体，通过可触控LED显示屏添加组合不同的绣花花样。M370的最大绣花面积为100x100mm，可绣制各种大小的图案。

支持智能电脑全自动绣花，同类颜色一键绣花保持在400针/分钟。用户可通过3.7英寸面板选择添加组合内置花样，并能够查看绣花压脚种类、已绣针迹数、绣花进度等实时信息。此外，通过绣花制版软件，可以通过无线或优盘导入自定义花样和花字。此外，M370还支持无线连接功能，可通过Design Database Transfer软件将绣花图片导入到机器中进行自定义绣花花样。

实际体验：细微之处体现出成熟的考量

请切记每次开机之后要轻触一下触摸屏点掉欢迎界面(也可以通过菜单设置关闭欢迎界面)，才正式进入作业面板，在更换缝纫或是绣花压脚时，螺丝一定要拧紧，如果螺丝没有拧紧的话，在针头高频作业时很容易导致螺丝脱落压脚下坠，非常容易将针头崩坏。

在进行多色绣花时，初期搭建框架模版时可以按照制版信息的颜色要求进行进行绣花，当面板上明确给出色号时，再按照色号进行绣线的更换，全程按照制版信息操作，确保整个绣花过程可以万无一失。

绣花前的绷布是有一定的技巧的，如果绷布绷的不紧非常容易导致最终的成品质量堪忧。在绷框时先压实布料，略微收紧螺丝，再遵循对角线原则对布料进行收紧操作，通过两边对角压紧布料再完全上紧螺丝，同时尽可能的拉扯边缘的布，让绷框内的布紧实，可以通过手指弹绷布有弹鼓面的声音，基本就是合格的一次绷布操作。

并不是只要有JPG文件就可以将图片传输到兄弟M370缝纫绣花一体机的，需要通过绣花制作软件，比如兄弟提供PE-DESIGN绣花制作软件就可以让打版和转化绣花格式变的非常简单，通过PE-DESIGN生成后缀为.pes的文件之后，再通过基于无线网络的Design Database Transfer传输到M370内，或是储存在优盘插入M370的USB口，点击口袋按钮即可读取自定义的绣花格花样。

我也特地尝试在绣花模式，使用单色在短时间内制作4个一样的图案，在耐久性和效率以及精确性方面，还是令人非常满意的。

在使用的过程中我出现过断针的状况，当遇到故障时不要惊慌，首先第一件事情就是先抬升压脚，然后寻找右侧的手轮让针先离开布面，然后点击面板上的更换压脚按钮，确保不会出现误触时再对问题进行排查和解决。

坦率的说，这是我第一次接触缝纫绣花机，兄弟M370对于我这样的新手来说非常友好，产品手册、机内的教程以及机体上的示意图都能让我这个新手很快的就能踩下第一针。面对如今个性化的年轻父母、对绣花有需求的娃娃爱好者、或是手工爱好者，兄弟M370不仅是一台实用的工具，也是一台非常有趣的玩具。

其高复用率和满足不同场景需求的特性使得兄弟M370成为一款多功能的绣花缝纫机。对于我们来说，通过兄弟M370，我们可以赋予日常物品独特的风格和品味。绣花和刺绣这一独特的美学让我们时刻感受到难能可贵的愉悦感和满足感。兄弟M370电脑绣花・缝纫一体机不仅仅是工具，更是创造的媒介，让我们能够在手工艺术的世界里尽情发挥创意，将每一件日常司空见惯的物品变得独一无二。