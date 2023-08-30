开学季宿舍沉浸观影 三款千元档位投影仪得看看

【天极网家电频道】“宿舍影院”还是挺火的，最近，我在刷某书的时候就看到了各种打造宿舍沉浸式观影、在宿舍用投影仪的攻略分享，确实，现在大学生日常生活非常丰富，课余时间和朋友们在宿舍一起来约上一场电影，投影仪所带来的大屏沉浸式体验绝对够畅快。

回想起自己在大学的时候，平时和宿舍的小伙伴们就是围着一个电脑屏幕追追剧看看综艺，其实，在前几年，家用投影仪没有现在普及，并且市面上也没有太多的投影产品，那随着这几年投影仪的火热，年轻用户都比较倾向于这种大屏观影，趁着开学季，今天，我们就来和大家推荐几款比较适合大学生宿舍用的投影仪。

对于大学生宿舍使用，市面上较为高端的激光、4K投影仪或许有些过于奢侈了，对于绝大多数学生群体来说，选择投影仪还是主打一个“性价比”，哈趣H2家用投影仪就相当不错，千元机型基本上可以享受到主流投影产品的体验，性价比十分高，非常适合当代年轻群体使用。

900ANSI流明高亮度+1080P物理分辨率+TOF激光无感对焦+当贝OS极速开机系统，这是哈趣H2投影仪的基本配置，千元档位之下，哈趣H2投影仪的堆料可以说是诚意满满。900ANSI流明，在宿舍用的话没有什么问题，真1080P物理分辨率，哈趣H2所呈现出来的画面清晰自然，在这里，不得不说一下现在很多厂商在这喜欢玩文字游戏，用支持分辨率、兼容分辨率来混淆视听，大家在选购的时候还是要认准真实、物理分辨率。

哈趣H2投影仪的颜值还是挺高的，机身比较小巧，那像大学生平时用的话，就可以在家中和宿舍两地自由切换了，挺方便。其实个人是比较喜欢哈趣H2所搭载的当贝OS系统的，简单易用还很流畅，哈趣H2的全新一代TOF激光对焦技术，开机或是位移就可以实现快速自动对焦，另外，它还支持自动梯形校正，使用体验相当不错。

小明 Q2 Pro家用投影仪，千元机皇，提供1080P的物理分辨率，支持4K HDR10+解码，可以解码播放4K分辨率的视频，加上MEMC运动补偿功能的加持，画面效果可以说是很不错了。小明 Q2 Pro投影仪采用了国内行业公认新标准，亮度为480CVIA流明，相较于前代机型，提升了67%，那基本上是可以满足平时在宿舍观影的需求。

对于投影仪来说，个人觉得像画面自动校正、自动对焦这些功能一定得有，基本上需要自己再去手动对焦校正的投影仪个人是不太会考虑的，小明 Q2 Pro也同样支持全向自动校正、自动对焦，小明 Q2 Pro还多了一个自动避障的功能，对于墙面上的插座、开关，它会自动去调整投影位置和尺寸，体验感会更好一些。另外，比较成熟的智能大屏系统FengOS，也让小明 Q2 Pro在页面操作上更加的简洁，很容易就可以找到想到的视频资源。那总的来说，小明 Q2 Pr的硬件配置或是功能都相当优秀，是千元机型的首选，大学生宿舍用肯定也是不会出错。

知麻Z1，这款千元档位投影仪在外观设计上还是比较讲究的，金属质感的外壳，搭配上哑光织物的正面面板，机身质感非常强，不过相对于上两款投影仪，知麻Z1可能并没有那么小巧便携。480CVIA真实流明，基本上可以保证白天黑夜观影画面的可视性，画质上，知麻Z1的ACE画质增强引擎系统，通过瑕疵色块修复和色彩提升技术，让画面更自然，整体观看效果非常出色。

并且，知麻Z1在音质上表现也挺不错的，5W*2全频道扬声器加上金属低频振膜系统，基本上可以媲美专业音响效果，可以说，知麻Z1投影的音画质相当专业，在宿舍用它可以感受到比较沉浸的视觉感受，另外，自动对焦、自动梯形校正、AI智能语音功能它也都有，在千元家用投影仪中，知麻Z1可以说也是非常值得推荐的一款，其实推荐的这款知麻Z1也算的上是一款网红爆款产品了，对于大学生群体用的话也是可以放心冲的。