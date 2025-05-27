长虹AI电视Q10 Air体验实测：魔方卡片桌面全家易用 海量剧集一键直达

【天极网家电频道】伴随着2025年国补政策的持续，不少国内电视用户选择“消费升级”迈进“AI电视时代”，高端智能化电视成为用户们的首选。电视的硬件市场蓬勃发展，也促使电视品牌推动“软体验”更新。让电视变得更智能，为用户提供一站式的内容服务与情感个性化体验。更好的用户体验如任意搭配的个性化卡片式桌面，更多的功能应用，更海量更新更快速的剧集内容，也是提升用户开机率，让用户多看、多用的重要因素。

同时，也有不少电视品牌借力AI技术，赋能智能电视系统UI的人机交互与内容推荐体验，努力打造2025年操作更简单的电视产品。近期新品连发、动作频频的长虹电视，通过旗下虹魔方公司所运营的虹领金，就在电视新品治愈系Q10 Air系列上搭载了能够满足家庭所有成员专属场景的全新魔方桌面交互系统，它在哪些方面带来怎样的创新体验，接下来让我们一起了解。

简单看：魔方桌面卡片式内容交互，打破眼花缭乱的内容填充

电视进入智能化时代并配备操作系统以来，行业普遍采用瀑布流式的内容主页，便于展示更多种类的影视、剧集等线上内容，但难免为用户带来频繁翻找操作的麻烦。而个性化程度更高，能够带来更近似手机体验的卡片式呈现与交互方式，在近两年成为行业的探索方向。

长虹电视Q10 Air搭载的虹领金全新魔方桌面带来卡片式内容UI，其具有高度的自定义功能，可让用户自主增加、删除、移动上百种不同尺寸卡片，既能在首页配置常用功能、订阅影视剧集，设计专属于自己的大屏空间，也能为家人准备好不同的桌面内容，便于一键切换。

此外，魔方桌面还将卡片式内容与AI大模型结合，根据用户观看历史等使用数据构建用户画像，自动生成适合的内容卡片与布局，以高质量内容的主动推荐创造更多“懒人玩法”。

简单用：虹领金适老化设计深入底层逻辑，轻松切换更加智能便捷

适老化与银发经济近年备受家电行业关注，在智能电视领域展开的适老化趋势，往往体现在电视系统中配备长辈模式等专属的布局与内容优化。专为长辈设计的电视UI多数具备更大、更易辨识的图片与字体，在内容上默认展示长辈片库与常用功能，并配备语音播报、护眼模式等专属功能的快捷入口。

长虹电视搭载的虹领金魔方桌面尝试让电视的适老化设计更加主动与细腻，不仅为长辈用户打造适老且智能的高质量体验，同时兼顾其它家庭成员的便捷使用需求。魔方桌面基于结合AI技术的卡片式内容布局，提供了适配不同家庭成员需求的私享桌面，包括长辈桌面、儿童桌面等，提供针对性的优化与长辈片库、儿童内容推荐，并支持声纹切换，再次免去一层繁琐操作。

简单享：智能算法加持AI，虹领金“让内容自己寻找用户”

在互联网影视、剧集、短视频等海量内容信息冲刷下，用户很难第一时间从中找到自己喜爱的内容。这既是传统“瀑布流”桌面面临的问题，在新的卡片式布局中也往往需要用户提前根据喜好配置内容板块，才能实现快速触及。

而在AI加持下，虹领金魔方桌面不仅能够自动生成内容卡片布局，还配备智能推荐算法，可根据用户声纹、观影记录、喜爱标签等实现个性化内容推荐，自动呈现精彩的视觉盛宴。

虹领金魔方桌面还提供快捷设置菜单入口，并接入智能体，通过语音交互回应用户需求，并打造4K高清桌面、4K壁纸与内容专区，不仅提供多样化的壁纸选项为用户营造客厅氛围，还支持AI壁纸生成，提供更多个性化方案。

在长虹电视近期推出的新品熊猫AI TV上，魔方桌面就以拟人化熊猫为核心，打造出全场景的独特交互体验，不仅在系统界面、语音、互动与节目菜单等方面以熊猫主题元素进行定制，还携手央视旗下互联网内容平台搭载TV端唯一的熊猫应用，让你从客厅一键直达“熊猫乐园”，收获治愈系陪伴体验。

儿童节之际，虹领金依托少儿、教育、影视等业务板块相关的优质内容，展开了好片推荐、互动转盘抽奖、大富翁游乐园等活动，让少儿用户在电视大屏上过个更有意义的节日。

小结

总体来看，伴随着行业“内卷”的逐渐激烈，消费者无疑将见证智能电视在多方面的快速进化，成为最大的赢家。

而搭载新一代虹领金魔方桌面的长虹电视也将持续迭代功能体验，以多年用户运营经验与AI能力，及时为家庭用户的多种需求提供丰富的优质内容与解决方案。此外，长虹新发布的AI TV系列也正持续以多种方式发力“情感智能”与陪伴体验，为科技治愈生活树立新的行业标杆。