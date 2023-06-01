Ö§³Ö³äµç±¦¹©µç ÖØÐÂ¶¨Òå±ãÐ¯Ê½Í¶Ó° ¼ÒÓÃLCDÖÇÄÜÍ¶Ó°¹þÈ¤H2ÆÀ²â
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿°éËæ×ÅÆ·ÖÊÉú»îµÄÊ¢ÐÐ£¬ÈËÃÇ¶Ô¼Òµç²úÆ·¸³ÓèÁË¸ü¶àµÄº¬Òå¡£ÆäÖÐ£¬ÉîµÃÄêÇáÏû·ÑÕßÏ²°®µÄÍ¶Ó°ÒÇ£¬ÒÑ¾²»½ö½öÊÇÒ»¸ö³ÐÔØÊÓÌýÄÚÈÝµÄ¼Òµç²úÆ·£¬Ëü»¹´ú±í×Å¾Ó¼Ò³¡¾°ÖÐµÄ·ÕÎ§¡¢¾«ÖÂÉú»îÖÐµÄÇéµ÷µÈÖî¶à·½Ãæ¡£
½üÈÕ£¬¹þÈ¤Í¶Ó°·¢²¼ÐÂÒ»´ú¼ÒÓÃLCDÖÇÄÜÍ¶Ó°¡ª¡ª¹þÈ¤H2£¬ËüÃé×¼ÄêÇáÊ±ÉÐµÄZÊÀ´úÈºÌå£¬ÒÔ900ANSIÁ÷Ã÷¸ßÁÁ¶È¡¢TOF¼¤¹âÎÞ¸Ð¶Ô½¹¡¢Ö§³Ö³äµç±¦¹©µçµÈ¹¦ÄÜÖØÐÂ¶¨Òå±ã½ÝÊ½Í¶Ó°£¬ÔÚ´ó´óÌáÉýÓÃ»§Ê¹ÓÃÌåÑéµÄÍ¬Ê±Ò²ÖúÁ¦ÁË¾Ó¼ÒÉú»î·ÕÎ§¸ÐµÄ´òÔì¡£ÏÂÃæÌì¼«ÍøÆÀ²âÊÒ½«Í¨¹ýÏêÏ¸²âÆÀ£¬´ø´ó¼ÒÁË½âÒ»ÏÂÕâ¿î¹þÈ¤H2¡£
Íâ¹ÛÉè¼Æ
±ü³Ð¡°¹þÉú»î£¬Íæ³öÈ¤¡±µÄÆ·ÅÆÀíÄî£¬¹þÈ¤H2ÔÚÍâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ¾ÍÑóÒç×ÅÊ±ÉÐ¸öÐÔµÄÆøÏ¢¡£²úÆ·Íâ°ü×°²ÉÓÃÁË³±¿á·ç¸ñÓëÃ÷ÁÁÉ«µ÷£¬Í¶Ó°±¾ÌåÔòÈÚºÏÁË¹ÅµäÓëÏÖ´úÖÊ¸ÐÔªËØ£¬ÒÕÊõÐÔÓëÈ¤ÍæÐÔ¼æ±¸¡£
¹þÈ¤H2»úÉí²ÄÖÊµÄÑ¡ÓÃÒ²²»Í¬ÓÚÒ»°ãÍ¶Ó°µÄÆ«½ðÊôÖÊ¸Ð·ç¸ñ£¬Ëü²ÉÓÃÁË°ëÍ¸ÇáÁ¿»¯Ä¥É°´îÅä·ÂÆ¤ÎÆµÄ²ÄÖÊÉè¼Æ£¬Õû»ú´¥¸ÐÊæÊÊ£¬ÇÒ²»Ê§Ï¸ÄåÖÊ¸Ð¡£
¹þÈ¤H2µÄÍ¶Ó°¾µÍ·Óë¶Ô½¹Ð£ÕýÄ£×éÎ»ÓÚ»úÉíÕýÃæÉÏ²¿£¬ÆäÖÐ¾µÍ·ÂÖÀªÒÔµç¶Æ¹¤ÒÕµã×º£¬ÉÏÃæ¿ÌÓÐ¡°HAQU 1080P LCD PROJECTOR¡±µÄ±êÊ¶£¬¿Æ¼¼¸ÐÓë×¨ÒµÐÔ½øÒ»²½ÀÂú¡£
À´µ½»úÉí±³Ãæ£¬½Ó¿ÚÇøÓòºÍÉ¢ÈÈÄ£¿é×é³ÉÁË¹þÈ¤H2±³ÃæµÄÖ÷ÒªÔªËØ¡£ËüÅäÖÃÁËÒ»¸öType-CµçÔ´½Ó¿Ú¡¢Ò»¸öUSB½Ó¿Ú¡¢Ò»¸öHDMI 2.1½Ó¿ÚÒÔ¼°Ò»¸ö3.5mmÓÐÏß¶ú»ú½Ó¿Ú¡£
ÆäÖÐµçÔ´½Ó¿Ú³ýÁË¿ÉÒÔÁ¬½ÓµçÔ´£¬»¹¿ÉÒÔÊ¹ÓÃ³äµç±¦À´½øÐÐ¹©µç£¬½âËø»§Íâ»òÊÇ½ô¼±Çé¿öÏÂµÄÍ¶Ó°Ê¹ÓÃÐèÇó¡£(×¢£º³äµç±¦¹¦ÂÊÐè´óÓÚ65W£¬ÇÒÖ§³ÖPD3.0ÐÒé)
¹þÈ¤H2µÄÉ¢ÈÈÄ£¿éÕ¼¾ÝÁË»úÉí±³ÃæµÄ´ó²¿·ÖÃæ»ý¡£³¤Ìõ×´É¢ÈÈ¿×ÏÂÄÚÖÃÁË¹þÈ¤×ÔÑÐµÄ±©·çÉ¢ÈÈ4.0ÏµÍ³£¬ÄÜ¹»Í¨¹ýÖÇÄÜÎÂ¿Ø½«É¢ÈÈÐ§¹ûÌáÉý20%£¬ÔËÐÐÔëÒô½µµÍÖÁ26dB¡£
»úÉí¶¥²¿¼¯³ÉÁË¹þÈ¤H2µÄÐÂÆæ¡°Íæ·¨¡±¡£¶¥²¿ÐÂÔö¼«¾ß´´ÒâÔìÐÍ¸ÐµÄ²¦¸Ë¿ª¹Ø£¬ÔÚ°Î¶¯´ò¿ª¹þÈ¤H2µÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÄÜÎª¾«ÖÂÉú»îÔöÌíÒÇÊ½¸Ð¡£
²¦¸Ë¿ª¹Ø
Åä¼þ·½Ãæ£¬¹þÈ¤H2°ü×°ÄÚ³ýËµÃ÷ÊéµÈÎÄ±¾²ÄÁÏÍâ»¹ÅäÓÐÒ£¿ØÆ÷¡¢µç³ØÒÔ¼°µçÔ´ÊÊÅäÆ÷¡£ÆäÖÐÒ£¿ØÆ÷ÑØÓÃÁËÇ°´úµÄÍ¨ÓÃÉè¼Æ£¬´óÐ¡ÊÊÖÐ²»íÑÊÖ£¬°´¼ü¹¦ÄÜ¼ò½àÃ÷ÁË¡£µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ÔòÐ¡ÇÉÃÀ¹Û²»Õ¼¿Õ¼ä£¬·Ç³£±ãÓÚÊÕÄÉÐ¯´ø¡£
ÐÔÄÜÅäÖÃ
°éËæ×ÅLCDÍ¶Ó°¼¼ÊõµÄ½ø²½£¬½øÈë2023ÄêÒÔÀ´£¬LCDÍ¶Ó°»ñµÃÁË¸ü¶àµÄÊÐ³¡·Ý¶î£¬Ò²ÊÜµ½ÁË²»ÉÙÏû·ÑÕßµÄÇàíù¡£È»¶ø£¬LCDÍ¶Ó°ÁÁ¶È²»¼Ñ¡¢»ÖÊ²î¡¢É«²Ê²»¾ùÔÈµÈÎÊÌâÒÀÈ»ÖÆÔ¼×ÅÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃ¡£
×÷Îª¹úÄÚÂÊÏÈ²¼¾ÖLCDÍ¶Ó°µÄ³§ÉÌÖ®Ò»£¬¹þÈ¤ÖÂÁ¦ÓÚÍ»ÆÆLCDÍ¶Ó°µÄ¼¼ÊõÆ¿¾±Óë²úÆ·È±ÏÝ¡£Õâ´ÎÍÆ³öµÄ¹þÈ¤H2£¬¾Í´îÔØÁËÈ«ÐÂµÄµÚÈý´úÃÜ±ÕÊ½¹â»ú£¬½áºÏ¸ßÍ¸¹ýÂÊLCDÆÁ£¬¿É´øÀ´Ë¢ÐÂÍ¬¼ÛÎ»²úÆ·ÐÂ¸ßµÄ900ANSIÁ÷Ã÷ÁÁ¶È¡£¼´Ê¹ÊÇÔÚ¿ªµÆµÄ»·¾³Ìõ¼þÏÂ£¬Ò²ÄÜµÃµ½Ïà¶ÔÇåÎú²»Ä£ºýµÄ¹ÛÓ°Ð§¹û¡£
ÔÚ¶Ô½¹Ð£ÕýÄÜÁ¦ÉÏ£¬¹þÈ¤H2Ê×ÏÈ²ÉÓÃÁËTOF¼¤¹â¶Ô½¹¼¼Êõ£¬¶Ô½¹¾«¶ÈÏà±ÈÍ¬¼ÛÎ»²úÆ·ÌáÉý2±¶£¬¿ª»ú¡¢Î»ÒÆ¾ù¿ÉÊµÏÖ×Ô¶¯¶Ô½¹£¬Ê±¿Ì±£³ÖÇåÎú»Ãæ¡£
Î»ÒÆ×Ô¶¯¶Ô½¹
´ËÍâ£¬¹þÈ¤H2»¹´îÔØÁË×ÔÑÐAIÐ£ÕýËã·¨£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖÈ«×Ô¶¯ÎÞ¸ÐÐ£Õý£¬¼´Ê¹ÊÇ·ÅÔÚ´²Í·¹ñ¡¢É³·¢»¹ÊÇ²è¼¸Î»ÖÃµÄ²àÍ¶£¬¶¼ÄÜÊ±¿ÌÎªÓÃ»§´øÀ´·½ÕýµÄ»Ãæ¡£
Î»ÒÆ×Ô¶¯Ð£Õý
SoC·½Ãæ£¬¹þÈ¤H2´îÔØÁËAmlogic T972¸ß¶ËÆì½¢¼¶Ð¾Æ¬£¬½áºÏ12nm Finfet 3D¾§Ìå¹Ü¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»´ó·ùÌáÉýÔËÐÐËÙÂÊ£¬½øÒ»²½½µµÍÍ¶Ó°¹¦ºÄ¡£ÔË´æÄÚ´æ·½Ãæ£¬¹þÈ¤H2ÓµÓÐ2GB+16GBÔË´æÄÚ´æ×éºÏ£¬´îÅäHDMI2.1½Ó¿Ú£¬ÔÚ×¨ÊôÓÎÏ·Ä£Ê½ÏÂ£¬ÄÜ¹»´øÀ´¼«ÖÂ³¬µÍÑÓ³Ù£¬³©ÍæÓÎÏ·´ó×÷ÎÞÑ¹Á¦¡£
ÔË´æÄÚ´æ
»ÖÊÌåÑé
½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇÍ¨¹ýÒ»Ð©²âÊÔÄÚÈÝÓëÅÄÉãÑùÕÅÀ´ÌåÑé¹þÈ¤H2µÄ»ÖÊºÍÉ«²Ê±íÏÖ£¬ÔÚ³£¼û»·¾³(·ÇÍêÈ«°µÊÒ)ÖÐÑ¡ÔñÒ»Ãæ°×Ç½£¬ÕýÃæÍ¶³öÔ¼60Ó¢´ç´óÐ¡µÄ»Ãæ£¬ÅÄÉãÑùÕÅÐ§¹ûÒò¶à´ÎÊýÂë×ª»»¡¢ÍøÒ³Ñ¹ËõÒÔ¼°ÏÔÊ¾Éè±¸µÄÐÔÄÜ²»Ò»£¬½ö¹©²Î¿¼£¬²úÆ·ÐÔÄÜÒÔÊµ¼ÊÌåÑéÎª×¼¡£
¾Ý¹Ù·½½éÉÜ£¬¹þÈ¤H2¾ß±¸ÁËÕæ1080P·Ö±æÂÊ£¬²¢ÇÒÄÜ¹»ÏòÉÏ½âÂë¼æÈÝ4K»ÖÊ£¬³ÊÏÖÇåÎúÏ¸ÄåµÄ»Ãæ¡£ÎÒÃÇÒÔ³¬¸ßÇåÏßÍ¼À´²âÊÔ¹þÈ¤H2µÄÇåÎú¶È±íÏÖ£¬³¬¸ßÇåÏßÍ¼·Å´óÏÔÊ¾£¬Êµ²â¿É¼ûÍ¶Ó°»ÃæÖÐµÄ¶Ô½¹×¼È·£¬ÏßÌõ±ßÔµÏñËØÇåÎú¡£Í¬Ê±£¬½âÂë4KÓ°Æ¬Ò²ÄÜµÃµ½Á÷³©ÇåÎúµÄ»Ãæ¡£
³¬¸ßÇåÏßÍ¼·Å´óÏÔÊ¾
½âÂë4KÓ°Æ¬
É«²Ê±íÏÖ·½Ãæ£¬ÓÉÓÚ¹þÈ¤H2²ÉÓÃÁËÓëDLPÍ¶Ó°²»Í¬µÄLCD³ÉÏñÔª¼þ£¬ÄÜ¹»ÒÔÒº¾§ÏÔÉ«³ÉÏñµÄ·½Ê½±ÜÃâDLPÍ¶Ó°ÖÐÒòÉ«ÂÖÂË¹âËù´øÀ´µÄ²ÊºçÎÆÏÖÏó£¬Òò´ËÎÞÂÛÊÇÔÚÈâÑÛ¹Û²ì»¹ÊÇÅÄÉãÉè±¸ÔÚÈÎºÎ¿ìÃÅÏÂ¶¼²»»á³öÏÖÓ°Ïì¹Û¸ÐµÄºáÏòÉ«¿é¡£
²»½öÈç´Ë£¬ÔÚ×ÔÑÐAI»ÖÊÒýÇæÓÅ»¯¼¼ÊõÒÔ¼°´óÊ¦¼¶¾«×¼µ÷Ð£µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬¹þÈ¤H2ÄÜ¹»ÖÇÄÜÓÅ»¯»Ãæ¶Ô±È¶È¡¢É«²Ê±¥ºÍ¶È¡¢Èñ¶ÈÒÔ¼°½µÔë£¬Ê¹µÃ»Ãæ¸ü¼ÓÇåÎú×ÔÈ»¡¢ÕæÊµÇÒ¸»ÓÐ²ã´Î¸Ð¡£ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½ÔÚÊ¹ÓÃ¹ûÊßÍ¼½øÐÐµÄÉ«²Ê»¹Ô²âÊÔÖÐ£¬Í¶Ó°»ÃæÀïµÄ¹ûÊßÉ«²Ê±¥ÂúÌù½üÏÖÊµ£¬±íÃæ¿ÅÁ£¡¢¹âÔóµÈÏ¸½Ú±»³ä·Ö±£Áô¡£
Í¬Ê±£¬»ùÓÚHDR10+µÄ½âÂëÐÔÄÜ£¬¹þÈ¤H2Ò²Õ¹ÏÖ³öÒ»¶¨µÄ¸ß¶¯Ì¬·¶Î§ÏÔÊ¾ÐÔÄÜ£¬Ëù³ÊÏÖµÄ»ÃæÖÐÒ»²¿·ÖÃ÷°µÏ¸½ÚµÃµ½ÁË³ä·ÖÕ¹Ê¾¡£
²âÊÔÑùÕÅÈçÏÂ£º
ÏµÍ³ÌåÑé
ÏµÍ³ÊÇ¾ö¶¨Ò»¿îÖÇÄÜÍ¶Ó°ÒÇÊÇ·ñºÃÓÃµÄÖØÒªÌõ¼þÖ®Ò»¡£ µ±±´OSºÍµ±±´ÊÐ³¡ÊÇµçÊÓÍ¶Ó°DIY°®ºÃÕß¼ä±È½ÏÈÈÃÅµÄÏµÍ³ºÍÈí¼þ·½°¸£¬Çá¿ìÁ÷³©µÄÌåÑé£¬¹ã·ºµÄÄÚÈÝÓëÓ¦ÓÃÖ§³ÖÊ¹Æä¾³£³ÉÎªÓÃ»§µÄ×Ô¶¨ÒåÉñÆ÷¡£
ÔÚ²Ù×÷ÏµÍ³µÄ´îÔØÉÏ£¬Õâ¿î¹þÈ¤H2¾Í²ÉÓÃÁËµ±±´OS 3.0ÏµÍ³¡£ËüÑØÓÃÁË¿ª»úÎÞ¹ã¸æµÄÏµÍ³¹¦ÄÜ£¬Í¶Ó°ÔÚ¿ª»úºó¼´¿ÉÖ±½Ó½øÈëÖ÷Ò³Ãæ£¬¹ý³ÌÎÞÐèµÈ´ý¹ã¸æ£¬Ê¹ÓÃÌåÑé·Ç³£ÊæÐÄ¡£¶øÔÚÏµÍ³µÄUI²¼¾ÖÓëÉè¼ÆÉÏ£¬µ±±´OS 3.0ÒÀ¾É²ÉÓÃÁËÎÒÃÇÊìÏ¤µÄºáÏò´óÆÙ²¼Á÷Ê½²¼¾Ö£¬ÉèÖÃ×óÓÒ·ÖÀ¸£¬×ó²àÎª×ÝÏòÀ¸Ä¿µ¼º½Çø£¬ÓÒ²àÎªºáÏòÄÚÈÝÕ¹Ê¾Çø£¬Í¬Ê±×óÉÏ½ÇÓÐÈ«¾ÖËÑË÷¡¢ÉèÖÃ¡¢Íâ²¿´æ´¢¡¢ÏûÏ¢µÈ¹¦ÄÜÀ¸£¬ÓÒÉÏ½ÇÔòÓÐÍøÂç×´Ì¬¡¢ÌìÆø¡¢Ê±¼äµÈÐÅÏ¢À¸¡£
µ±±´OS 3.0ÏµÍ³Ö÷½çÃæ
Ö÷Ò³ÃæÏÂµÄºáÏòÄÚÈÝÕ¹Ê¾ÇøÔÚÍ£ÁôÊ±ÄÜ¹»Õ¹Ê¾ÏàÓ¦Ó°ÊÓÄÚÈÝµÄµÄ¼ò½éÐÅÏ¢£¬·½±ãÓÃ»§¼òÒªÁË½âÓ°Æ¬ÄÚÈÝ¡£
´ËÍâ£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¸öÈËÏ²ºÃ¶ÔÖ÷Ò³Ãæ×ÝÏòÀ¸Ä¿µ¼º½Çø½øÐÐ³£ÓÃÀà±ðµÄÖÃ¶¥»ò²»³£ÓÃÀà±ðµÄÉ¾³ý£¬ÏÂÔØµÄÓ¦ÓÃÒ²¿ÉÒÔ×Ô¶¨ÒåÌí¼ÓÖÁ×ÀÃæ£¬·½±ã¼´´ïÊ¹ÓÃ¡£
ÔÚÄÚÈÝ×ÊÔ´·½Ãæ£¬µ±±´OS 3.0ÕûºÏÁË°®ÆæÒÕ¡¢ÌÚÑ¶ÊÓÆµ¡¢Ã¢¹ûTV¡¢ÓÅ¿áµÈ¶à¼ÒÊÓÆµÆ½Ì¨µÄÈ«Á¿×ÊÔ´£¬ÄÚÈÝÖÖÀà·±¶à£¬Ó°ÊÓ×ÊÔ´³¬700ÍòÐ¡Ê±£¬ÓµÓÐ80000+²¿µçÓ°¡¢30000+²¿µçÊÓ¾ç¡¢60000+²¿×ÛÒÕ¡¢16000+²¿ÉÙ¶ù¶¯»¡¢48000+²¿¼ÍÂ¼Æ¬¡¢300+Ð¡Ñ§ÖÁÖÐÑ§Í¬²½¿ÎÌÃ¹©ÓÃ»§ËæÐÄÑ¡¿´¡£
´ËÍâ£¬µ±±´OS 3.0»¹ÄÚÖÃÁËµ±±´×ÔÑÐÍ¶ÆÁAPP£¬Í¶ÆÁÎÞÐè¹Û¿´¹ã¸æ£¬Ö§³ÖÆ»¹ûAirPlay£¬°²×¿¡¢»ªÎªCast+ºÍWindowsÍ¶ÆÁ£¬ÊÖ»úÍ¶ÆÁ¿´ÕÕÆ¬¡¢¹ÛÊÓÆµ¡¢ÍæÓÎÏ·µÈ»î¶¯¿É²»ÔÙÊÜÐ¡ÆÁÏÞÖÆ£¬Ò²ÃâÈ¥ÁËµÈ´ý¹ã¸æµÄ·³ÄÕ¡£
ÆÀ²â×Ü½á
Æ¾½è900ANSIÁ÷Ã÷¡¢Õæ1080P»ÖÊ¡¢TOF¼¤¹âÎÞ¸Ð¶Ô½¹µÈÓÅÊÆ£¬Õâ¿î¹þÈ¤H2ÏÔÈ»ÒÑ¾ÄÜ¹»Âú×ãÄêÇáÓÃ»§¾Ó¼ÒÉú»îÖÐµÄÒ»°ã¹ÛÓ°ÐèÇó¡£Í¬Ê±£¬Ð¡ÇÉ±ãÐ¯µÄÉí²ÄÒÔ¼°¿ÉÍ¨¹ý³äµç±¦½øÐÐ¹©µçµÄÌØÐÔ£¬Ò²ÈÃÕâ¿î¹þÈ¤H2ÄÜ¹»½âËø¸ü¶à»§Íâ³¡¾°ÏÂµÄÊ¹ÓÃ¡£
Ä¿Ç°£¬Õâ¿î¹þÈ¤H2ÒÑÕýÊ½ÉÏÏßÔ¤ÊÛ£¬»î¶¯µ½ÊÖ¼Û½öÐè1099Ôª£¬ÔÚÍ¬¼ÛÎ»²úÆ·¶Ô±ÈÖÐ¿ÉÎ½ÊÇ¸ßÖÊ¼Û±ÈµÄ´æÔÚ£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ²»·Á¹Ø×¢Ò»ÏÂ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â