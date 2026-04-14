不知道你有没有注意，你家的电器上面那一层膜，是不是现在还留在上面？其实这一层膜只是为了保护产品在运输途中不受磕碰，使用之前应该都撕掉，但是有不少网友称为了保护家电或者是冰箱灯罩或者细节没注意到的膜没有去除，也有网友称买了三年了都没撕，那么今天就破除大家的认知误区，刚好也可以给不爱撕膜的家庭成员分享一下，不撕膜到底有什么影响？

图片来源于互联网，侵删

影响散热，影响家电寿命

有些人觉得不撕膜是为了更耐用，防止刮花机身，殊不知这样做可能会缩短产品的寿命。例如像冰箱、电视、微波炉、电磁炉等产品，新机都有这么一层膜，那么有些塑料膜可能会盖住散热孔，影响内部的散热，时间长了，导致内部温度变高，减少电器原件的寿命。尤其是冰箱，如果外部贴膜未撕，可能影响整体散热效率，增加耗电量，甚至影响制冷效果。

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保护膜老化，清理困难

保护膜多为PVC材质，透气性较差。在潮湿环境下，比如南方的回南天或梅雨季节，水汽容易被困在膜与机身之间。时间一长，就会出现发黄、发黑的现象，甚至滋生霉菌，不仅影响外观，还可能产生异味。这些污垢和细菌长期附着在家电表面，也不利于家庭卫生，尤其是厨房电器，更容易受到油污和水汽的影响。

影响美观使用

有些保护膜贴在屏幕或操作面板上，如果不撕掉，会影响显示效果和触控灵敏度。例如电视屏幕如果长期覆盖保护膜，画面可能会出现雾感，降低观看体验;电磁炉或微波炉的操作面板也可能因为膜的存在而反应不灵敏。此外，保护膜一旦起泡、翘边或变色，看起来反而显得陈旧、不整洁，与“保护外观”的初衷背道而驰。

正确做法是什么？

注：以上截图时间为4月10日

一般来说，电视、冰箱、电饭煲、微波炉、洗衣机等新买的家电在正式使用前，应仔细检查并撕掉所有外部保护膜，尤其是散热孔、屏幕、操作面板等关键位置。如果担心刮花，可以在后期使用专门的保护套或防护垫来替代，而不是依赖原厂运输膜。保护膜只是临时防护，并不适合长期使用。不撕膜看似是在保护家电，实际上却可能影响性能、卫生和使用体验。与其舍不得撕，不如正确使用和定期清洁，这才是延长家电寿命的真正方法。