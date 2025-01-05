追觅全球首创机械手CES首秀，扫地机器人“智”变服务机器人

【天极网家电频道】据知情人士透露，在即将于2025年1月7日至10日盛大开幕的国际消费类电子产品展览会(CES 2025)上，追觅科技将展示其最新的机械手技术。这一创新有望彻底改变扫地机器人的功能边界，推动扫地机器人向服务机器人领域迈出重要一步。

通过网上曝光的视频我们看到，追觅机械手已展现出了执行复杂任务的能力，包括精确分类并丢弃垃圾。

这是凭借追觅在扫地机器人上首次搭载的具身智能大模型，实现了对家庭环境中物体的精准识别与定位。扫地机能够准确判断哪些物体是需要被抓取的，哪些是需要被忽略的障碍物。同时，还能根据物体的形状、大小、材质等因素，智能选择最佳的抓取点和抓取方式，确保夹爪能够稳定抓取物体。

另外这一功能也并不会影响扫地机器人原本的清洁效率。扫地机器人会先完成全域的完整清洁工作，再开展物品整理，最后对漏扫区域进行二次清洁。在完成高效清洁及整理的同时，进一步提高清洁覆盖率。

而在硬件层面，为实现更高的灵活性，追觅机械手搭载了5个自由度，模拟人的肩部、肘部、手腕和手指四个核心关节的运动，伸展距离最长可达30厘米，可夹取物品宽度约为6厘米直径，重量在400克以内。

而为了在实现夹取功能的同时又不增加机身厚度，追觅在电机技术上取得了重大突破。据透露，追觅创新性地采用了远薄于行业标准的电机，成功地将机械手整合进扫地机内部，这一过程中不仅未对扫地机的任何原有功能做出妥协，同时也确保了扫地机保有其轻薄的特性，实现了功能与形态的完美融合。

在日常家居清洁中，狭窄区域往往成为清洁盲区，扫地机受限于自身体积和设计，难以深入这些区域进行彻底清洁。针对这一痛点场景，追觅创新性地为机械手搭配了单独的配件仓。当遇到比机身狭窄的场景时，机械手会根据场景和脏污需求，自行导航去配件仓完成拿取及安装工作，然后像人手拿着清洁工具一样回来清扫缝隙，为用户带来了更加全面、细致的清洁服务。

追觅机械手的研发自2023年4月启动以来，历经三次大方案重构，最终带来了一个集创新性与实用性于一体的极致方案。如今追觅机械手技术的亮相，不仅展示了其在扫地机器人领域的创新实力，更为整个智能家居行业带来了新的发展机遇。相信追觅将以扫地机为核心，持续拓展其功能边界，实现更加多元化的家庭服务可能。