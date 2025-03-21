TCL空调闪耀AWE 2025：小蓝翼系列开启智慧舒适新篇

【天极网家电频道】2025年3月20日，中国家电及消费电子博览会AWE在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。本届展会以“AI科技、AI生活”为主题，吸引千余家全球领先的家电及消费电子企业参展，全景展示家电及消费电子领域的前沿成果，呈现AI赋能的智慧生活新产品、新方案、新场景。本次展会上，TCL空调携多款创新产品亮相，包括TCL小蓝翼C7新风空调、小蓝翼P7系列空调等，展现了其在空调领域的创新实力，致力于为用户带来更加智能、健康、舒适的体验。

在展会现场，作为新一代新风空调的小蓝翼C7，无疑是焦点之一。它搭载了全球首创的毫米波雷达感知技术，通过AI睡眠新风功能可以智能识别睡眠阶段以及睡眠过程中人体体动状态，自动调节睡眠温度。外加AI遗传算法，根据用户睡眠习惯定制专属睡眠温度曲线，同时其四重降噪系统还实现最低16分贝的静音效果，大幅提升用户睡眠质量。值得一提的是，它还搭载了伏羲语音大模型，支持自学习、自迭代功能，重新定义智能家居语音交互体验。

现场还展示了小蓝翼P7空调，搭载了全新的小蓝翼黑科技Pro，其中四重降噪系统结合升级风道设计，让噪音低至16分贝，营造安静舒适的环境。它还具有智慧柔风技术，拥有13 片柔风叶片与1222个柔风微孔，实现冷风不直吹，外加超一级能效，节能率最高达40%。

另外小蓝翼P7 Air空调则在保留P7核心功能的基础上，还进一步强化了智慧生态互联能力，内置高性能离线语音模块，无需联网即可实现连续对话，解放用户双手。此外，还支持小度音箱、华为智慧生活控制，即可远程控制、查看空调运行状态，也可小度音箱语音控制，这种便捷操控体验给用户带来更舒适智能的家居生活。

TCL 空调在AWE 2025 的精彩亮相，为我们带来了创新的小蓝翼系列空调，不仅满足了用户对健康、舒适、智能生活的追求，也为整个行业树立了新的标杆，推动其向智能化、健康化、绿色化方向发展。