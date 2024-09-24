恢弘巨幕，一眼万象！华为智慧屏 V5 Max 110震撼发布

【天极网家电频道】9月24日，在华为秋季全场景新品发布会上，华为史上尺寸最大、画质最强的华为智慧屏 V5 Max 110正式亮相。新品采用110英寸超大屏幕，配备超凡的Super MiniLED屏幕――华为黑钻屏，结合鸿鹄画质实时计算能力，打造非凡画质，致力于为用户带来更沉浸震撼的观看体验。华为智慧屏 V5 Max 110支持华为灵犀指向遥控，延续了 “像玩手机一样玩电视”的交互能力，加上丰富的智慧体验，力求满足用户对旗舰大屏电视的全部想象，“巨幕手机”进入百寸非凡巨幕新潮流。

华为史上最大智慧屏 奢华简约大宅良配

随着生活品质的提升，大平层和别墅用户追求更大尺寸的电视，享受沉浸式观看体验的同时，彰显高端大气的装修品位。华为智慧屏 V5 Max 110，是继华为智慧屏 V5系列98英寸版本之后的又一大屏力作，新品屏占比达到99%，边框仅有1.2mm，屏幕面积比98英寸版本足足大了 26.4%。延续华为智慧屏V5系列的设计风格，新款智慧屏边框采用铝合金材质和质感拉丝工艺，奢华简约，为大宅用户带来时尚潮流高清大屏新选择。

华为黑钻屏 非凡画质更沉浸

华为智慧屏 V5 Max 110厚积薄发，配备了超凡的Super MiniLED屏幕――华为黑钻屏，该屏幕采用黑钻聚能SuperMiniLED、多晶量子点膜、黑钻超维场液晶技术、黑钻全景臻彩液晶补偿、纳米复合低反膜等技术手段，使得显示屏拥有了高亮度、高色域、高对比、广视角、超低反射五大核心优势。华为智慧屏 V5 Max 110精确控光分区，峰值亮度达到5000nits，在强光环境中屏幕上的内容依然清晰可见。DCI-P3 125%、BT2020 91%的超广色域，加上日本前索尼专家调优、自动PQ调试调色，带来电影级的显色能力。

作为华为新一代旗舰产品，华为智慧屏 V5 Max 110搭载了华为自研鸿鹄画质引擎，凭借华为鸿鹄900旗舰芯片和强大的4T NPU算力，智慧屏可以实时分析视频画面，识别出主体和背景，并根据这些信息，精确调节LED灯珠的亮度和液晶分子的状态，从而画质达到更优表现。这样，无论是明亮的天空、还是深邃的夜晚，都会被真实、细致地呈现出来，为用户带来了震撼的视觉体验。

华为独有智慧交互体验百寸巨幕新潮流

华为全球首创灵犀指向遥控，改变了电视只能用来“看”的传统使用场景，为用户带来了“刷电视、玩电视”的全新体验，掀起了电视行业的交互革 命。作为华为首款超百寸“巨幕手机”，华为智慧屏 V5 Max 110支持华为灵犀指向遥控，通过UWB实现了使用遥控器远程在屏幕上实现滑动、点按、拖拽、圈选、跳选等手机上才有的操控体验，像玩手机一样玩转百寸大屏电视。基于华为灵犀指向遥控的精准指向技术，华为还联合游戏厂家开发了灵犀指向枪的配件和射击游戏，让用户通过华为智慧屏 V5 Max 110足不出户就可以更加沉浸地享受游戏乐趣。

通过“超级桌面”功能，手机和智慧屏可以无缝连接，300万+手机、平板应用可以在智慧屏上使用。无论是个人还是家庭，都可以实现大屏刷短视频、社交媒体、学美妆、斗地主、玩象围棋等体验，孩子也可以用华为智慧屏上网课、做作业，远距离用眼有助保护视力，为更多用户和家庭带来百寸非凡巨幕体验。

华为智慧屏 V5 Max 110将于9月30日开售 售价69999元

华为智慧屏 V5 Max 110将于9月30日10:08点正式开售，售价69999元。用户可登录华为商城及各大授权电商平台或前往华为体验店、华为授权零售门店进行选购，尽享百寸非凡“巨幕手机”新体验。