科沃斯地宝X8深度技术解读：全球首款恒压活水洗地机器人攻克了哪些难点？

【天极网家电频道】主流的清洁品牌都会同时做洗地机和扫地机，原因就在于面对家庭地面清洁，用户分为洗地机和扫地机器人两派。选洗地机能带来更直接的深度清洁效果但是要自己来操作，洗地机动则10斤或以上，既废腰也费力;选扫地机器人全自动化倒是省事又省时，但靠基站打湿两个转盘拖布的清洁效果与洗地机有不小距离，不仅效率一般也会存在以脏拖脏留下痕迹的问题，对于想躺平的用户来说就只能设置多拖几次。选择是痛苦的，全要才是最幸福的，现在2选1的时代被科沃斯终结了。

科沃斯通过革命性的技术创新把两者融合到一起：全球首款恒压活水洗地机器人科沃斯地宝X8 PRO PLUS在IFA2024大展中发布，既能像扫地机器人那样全自动清洁那样躺平，又能像洗地机那样对地面进行深度清洁，实现家庭清洁的“既要又要”。

一 把洗地机和扫地机器人整合还能拖干净，这个痛点不是谁都能解决的

大力出奇迹的洗地机+小巧的扫地机器人=？

扫地机洗地机2选1的问题，其实已经存在很多年，不少清洁家电企业也有同时做洗地机和扫地机机器人，但偏偏就没推出类似的革命性产品，因为技术门槛真的不低：既要保证有扫地机的强大下压高速转速带来的清洁能力，嵌入粗大的洗地滚筒下又要确保足够低的机身，污水箱还得想想装哪里，遇到地毯还得自动抬升，而且更换滚刷后整个底盘和清洁逻辑都改变了，毛发处理和角落清洁仍然需要确保，基站清洁还得重新研发。几乎就是重新开发一个全新的品类。

先看看同行的方(表)案(现)

为了解决这个长期困扰用户的痛点，整个行业都在努力研究解决方案，某知名品牌的履带式拖布机器人算是其中一个新颖的解决方案，我们来看看这个方案的清洁性能。

某品牌履带式拖布对地下压强仅为约1000Pa、转速每分钟仅90转并牺牲沿边角落的清洁能力

曾经有某品牌的履带式扫地机器人，拖地模块采用履带式结构，虽然和双拖盘不一样，但由于履带式的结构不稳定，易打滑，转速相对也慢很多。同时相比于滚筒式的，对地接触也更大，压强就更小，清洁力也就没那么好(履带对地面压强约为1000Pa，双圆盘约为300Pa，科沃斯地宝X8系列能达到4000Pa)，拖完地还是会留下一些的痕迹，清洁效果也没有洗地机那么好。

另外此品牌的履带式洗地拖布也无法解决沿边和角落的拖地，选择履带也可能是受迫于机身的高度(有个突出的激光雷达)。

二 科沃斯解决全部问题 创造了一个新物种：家用洗地机器人

地宝X8系列超强洁净能力，来自4000Pa的对地压强以及每分钟200转的速度

1 洗地机级的滚筒洗地+活水循环+污水箱带来极致清洁力

滚筒带来强大的清洁力，据科沃斯产品经理介绍，洗地技术来自添可的多年积累。地宝X8系列搭载独家OZMO ROLLER恒压活水洗地技术，通过独创的滚筒式洗地结构，可实现相比传统双盘拖布、履带式拖布更强且几乎与洗地机相当的地面清洁效果。由于滚筒结构天然具备较小的接地面积，结合可增强下压力的升降机构，产生更高的对地压强，地宝X8系列滚筒的对地压强就高达4000Pa，结合200转/分钟的高转速，起到更好去除顽固污渍的效果。

清水箱+污水箱实现活水洗地,细节狂魔科沃斯的污水箱还有滤网和专用清洁阀!

活水循环+污水箱设计避免“以脏拖脏”，是地宝X8系列增强清洁能力的又一关键。传统双盘拖布的湿拖效果通常与设定的水量相关，一方面更高的水量会在地面上产生更多水渍，另一方面含水拖布对脏污吸附能力存在上限，仅仅接触到拖布边缘的液体污渍可能反而随着拖布旋转被扩散，且机器人本身无法边清洁边稀释、收集污水，有时带来以脏拖脏的结果。

全新的底盘结构 边刷和滚刷都可伸缩

2 革命性的内嵌高性能多维视觉模组是装进洗地滚筒的关键

为了让扫地机器人机身变得更低清洁更多低矮的地区，科沃斯从地宝X2开始配备“内嵌式混合固态激光雷达技术”取代机器人顶部凸出的激光导航装置，这是科沃斯此前研发的又一革命性技术。

融合dToF、双重3D结构光、AI摄像头于一体

此前我们分析的某品牌履带式扫拖机器人，由于配备的是顶部突出的传统激光导航，因此只能选择履带式解决方案以确保足够低的机身，牺牲了清洁力。

不仅能进入低矮空间，遇到地毯还能收起，设计空间十分充裕

而科沃斯由于拥有革命性的内嵌式高性能多维视觉模组，机身本来就足够低，因此整合滚筒后机身也仍然能够满足大多数低矮空间的清洁需要。所以革命性的技术需要在革命性的技术基础上不断叠加，也难怪只有科沃斯能做出来。

3 可方可圆，伸缩洗地滚筒&沿边传感器确保边缘与角落清洁

关于沿边清洁和角落清洁，正好是上一代的扫地机器人技术革命热点，科沃斯也突破性的推出了一个D形的扫地机器人彻底解决了角落和沿边清洁问题，但为什么这次地宝X8 系列是圆的呢？

稍突出机身一点的可伸缩洗地滚刷能完美贴边 相对履带式拖布更好的清洁角落

科沃斯产品经理解释道：配备了20段可伸缩洗地滚筒的地宝X8系列再一次突破了扫地机器人的形态，需要圆形转弯的时候可以圆形，需要贴别和清洁角落的时候通过洗地滚刷伸缩就能接近方形机器，不用选择，优势全都有。

AI控制的伸缩洗地滚筒能解决沿边和角落清洁

确保沿边和角落清洁、洗地滚刷伸缩长度数据的超大侧方3D结构光

科沃斯TruEdge灵隙2.0技术与三维全向感知方案相结合，能够精准判断机器人周边环境，在洗地滚筒与边刷均支持外扩的同时可无极悬停、恒定贴边，实现清洁能力的最大覆盖。

4 毛发处理再升级 不用割毛刀安全第一

其实毛发痛点属于前一代的扫地机器人技术革命了，不少行业的品牌都采用滚刷中增加了割毛技术这种简单的方案，然而滚刷割毛技术有几个问题：1 对宠物不友好，一个不小心可能就秃噜了。2 由于考虑安全问题，割毛器的缝隙都很小，长期使用会导致堵塞清洁比较困难。3 和剃须刀一样割毛滚刷是有使用寿命的，需要定期更换。因此科沃斯一直拒绝采用滚刷割毛这个直接的技术，并一直坚持迭代自家的安全毛发处理技术。

全新的可拆卸V型梳齿结构和全新的滚刷

科沃斯采用全新可拆卸的45°角V型梳齿滚刷设计，毛发不易卡入刷毛缝隙，有效减少毛发被缠绕的概率。刷毛与胶条紧密贴合，刷毛伸出胶条小段长度，解决行业中一直存在的毛发深入滚轴缝隙深处而难以拔除并影响滚刷转速的问题。同时，合适的角度使刷毛配合V型胶条形成高速气旋，引导毛发向中间吸力最大的吸口位置聚拢，从而更易被吸入尘盒，提升清洁效率。

5 更矮的基站方便嵌入与抽取 还有全新的可拆卸托盘

既然圆盘拖布换成滚刷，自清洁基站的清洁模块也必然进行了更换。科沃斯地宝X8 系列的清洁基站也针对洗地滚刷重新进行了设计，不过得益于添可自清洁洗地机的技术加持，基站的清洁能力可以完全放心，而且内部的清洁托盘可以拆卸出来清洁，十分方便。

全新设计的科沃斯基站 更适合嵌入式一体家居风格 对主流消费者的需求精准把握

另外我们也发现科沃斯的基站外观有了较大变化，不再是掀盖子拿清水箱和污水箱，直接就可以提起拿走，而且科沃斯做了短底部设计，提起大概3-5CM就可以拿出来，适合目前主流的嵌入式设计，与时俱进。

三 谁能更好解决消费者的痛点，谁就能赢得竞争

科沃斯CEO钱程认为，行业的竞争就像马拉松，虽然每一段都很重要，但并非百米竞赛。消费者总是有着不断需要解决的痛点，和单纯内卷参数的友商不同，科沃斯最大的特点就是用革命性的创新技术彻底解决消费者的痛点。

科沃斯CEO钱程

回顾科沃斯26年来引领行业的持续技术创新，从最早的扫地机器人出现解决家庭扫地的问题，后来再到拖地、热水拖地、更精准的导航、自清洁基站、嵌入激光雷达解决低矮空间清洁、沿边角落清洁，科沃斯每一次的技术变革同时也在引领行业前行，助力清洁家电的渗透率不断提升，带来更美好的生活。不断创新变革的科沃斯，既是用户喜欢的，也是行业需要的。