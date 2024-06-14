适合多数人的旗舰Mini LED电视 TCL Q10K评测

【天极网家电频道】在2024年，TCL Mini LED电视的家族迎来更多新成员，不仅限于更新换代至“K”的各系列，新品Q9K与T7K也加入高规格Mini LED电视的行列，为消费者带来前所未有的丰富选择。

无论是性能顶格的超级旗舰，还是平价巨幕电视，现在我们能够更轻松地获得Mini LED带来的典藏级影像表现，以及新款TCL电视从外观设计到丰富的软硬件功能搭配带来的全面体验。

在新一代Mini LED电视中，笔者认为最适合多数人加入选购参考的依然是经典的TCL Q10系列。从此前的中坚力量到现在的旗舰级定位，TCL Q10K能否延续爆款传奇，并为用户带来更进一步的高端影音体验呢？接下来我们通过这台75Q10K的评测来了解。

外观设计

外观方面，TCL Q10K延续了电视超薄一体化的趋势，正面边框相比前代进一步缩窄，带来屏占比与观看沉浸感的进一步提升，侧边框、底边等部分继续采用简约大气的深色金属材质与表面拉丝工艺，降低存在感，使得电视观感更加浑然一体。

TCL Q10K拥有65/75/85/98英寸四种版本，可使用支撑稳固的落地式两侧支架，左右各三颗螺丝连接至机身后盖，并通过不同孔位调节安装高度。不同于前代产品，Q10K的支架安装点相对更接近机身侧边，因此较大尺寸版本对电视柜长度有一定要求，用户也可选择壁挂式安装。电视包装内标配定制8mm超薄磁吸挂架，底座支架需要另外选配，同样采用坚固的深色金属材质，表面拉丝处理，观感大气简约，与机身相衬。

来到机身背面，TCL Q10K采用边缘以弧面向边框处收窄的一体式背板，没有“小书包”或台阶式背板，有助于提升壁挂安装的贴合度。背板表面排列有整齐的方格纹路，下部左右为接口区域，上部则配备了“ONKYO ULTRA-BASS”标识的低音单元与反射式天空声道的扬声器。

最后是接口部分，当我们面向屏幕时，TCL Q10K的左侧为单独的电源接口区域，右侧为各类信号接口区域。得益于新一代SoC硬件，Q10K拥有种类丰富的高速率接口配置，足以满足用户的高品质娱乐需求。

硬件配置

作为TCL新一代典藏级Mini LED电视，Q10K对硬件进行了全方面堆料，最直观的提升无疑是Mini LED背光分区数。65、75和98英寸版本分别提升至1512、2160和2592个背光分区，更多分区有助于提升电视控光精细度，也能够呈现更高对比度、贴近现实观感的画面效果。

亮度方面Q10K也迎来全系升级，65英寸版峰值亮度提升至3500nits，75/85/98英寸版均提升至3800nits，远超同级平均水平。而更重要的体验提升来自TCL全域光晕控制系统，从发光芯片到控制算法再到屏体成像的全链路优化，能够为用户解决解决Mini LED电视的一大顽疾。这也是搭载于TCL领曜QD-Mini LED旗舰X11H上的技术，技术平权、体验共享的特点将会越来越多地出现在TCL电视上。

SoC方面，TCL Q10K依旧采用领曜芯片M2+TXR Mini LED画质增强芯片组合，拥有丰富的图像增强与解码功能，支持USB 3.0、满速Wi-Fi 6、144Hz可变刷新率等，并搭载众多TCL自研画质调校算法，结合强大的AI感知能力，能够以像素级对图像进行调校。此外，Q10K也采用4+64G大容量RAM+ROM组合(98英寸版为4+128G)，大运存保障运行流畅性，安装多种应用也无压力。

接口方面，TCL Q10K延续前代全能高速率配置，主要接口包括USB 3.0(位于侧边框处)、USB 2.0、RJ45网线接口、2个HDMI 2.1(FRL)接口、2个HDMI 2.1(TMDS)接口，其中HDMI-1支持4K 144Hz信号输入与eARC音频回传，此外还提供了天线输入接口、AV输入接口以及数字音频输出接口

最后是音频方面，2024年TCL为多款更新至“K”一代的电视配备了更强劲的音频硬件，这台Q10K就配备了2.1.2声道Hi-Fi级专业音响，相比前代产品在声道数、单元数、总功率、功放芯片等方面均有升级，且通过多家认证。在系统内，Q10K支持丰富的音效调节功能，包括环境声场自适应、声音增强、DTS音频降噪等。

画质体验

得益于背光分区数与峰值亮度的大幅提升，HVA广角低反屏体以及最新TCL全域光晕控制技术加持，TCL Q10K拥有更好的高亮度、高对比度内容呈现能力，同时它也搭载了TCL量子点Pro 2024技术，采用升级版四元量子晶体Pro，拥有98%DCI-P3色域与Delta E<0.99的专业级色准表现，能够呈现更加通透自然的色彩。

从背光到屏体的硬件规格来看，Q10K无疑拥有更好的画质表现，将为家庭用户带来更优质的视听体验。接下来我们通过一系列测试样张进行展现，屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一，仅供参考。

首先是色彩主题的样张，以不同变色程度的落叶等特写样张为例，Q10K在对自然色彩的展现中还原度上佳，亮度、色彩层次丰富，贴近原图真实观感，样张中各类细节得到忠实还原。

在更多高亮与白色显示的自然色彩样张中，Q10K凭借高峰值亮度与精细控光能力，拥有XDR级的视觉呈现。无论高亮阳光照耀下还是暗部的红色枫叶，叶脉纹路都清晰可见，具备出色的表面细节;云雾缭绕的山间湖泊则同时具备美观的碧色湖面与较暗场景下合理的白色云雾亮度与能见度细节。

无论是观影追剧还是高画质游戏，在我们常见的电视使用场景中，对画面源光影氛围的忠实还原至关重要，既不能一味提亮整体导致画面失真，也要精确展现画面中的“亮点”。这类高品质需求天然契合拥有高分区数Mini LED电视的特性，但也需要控光算法的合理优化，尤其是对于部分亮度信息有限的画面源内容。

我们选择了一些注重光影氛围的样张进行实拍测试，Q10K在均衡型、偏暗场与偏亮场三类测试图中均拥有不错的观感。对画面主体的细节无论明暗均实现清晰还原，同时忠实呈现暗场与亮场中带来高反差的画面元素。

最后是Mini LED电视更加擅长的纯黑背景下高对比度样张，主题明确的局部高光素材能够充分展现多分区与高亮度带来的通透画面观感。TCL全域光晕控制技术为Q10K带来完美的明暗反差与黑场表现，A++蝶翼星曜屏高原生对比度、无漏光的优质特性在这里也得到充分发挥。

仅从静态图片中，TCL Q10K还无法完全展示它相比前代产品的体验升级。接下来我们通过一段体验视频，综合呈现Q10K在外观细节、静态画质、流媒体观影、音效实录体验四个方面的表现。

体验视频

在观影体验部分，我们选择常见流媒体平台上最高画质选项的影视内容，以画质、特效见长的《星际穿越》与《阿凡达2》均拥有不错的观影体验，并借助更进一步的音频硬件带来丰富的音频空间感。

灵控桌面体验

自2023年以来，TCL新品电视均迎来新一代灵控桌面操作系统，它采用一改传统横向分区+瀑布流内容呈现的全新UI界面，可以说颠覆了传统智能电视操作逻辑，在交互上使电视桌面向手机桌面看齐，通过个性化的场景页设计与卡片布局，实现类比手机桌面APP布置的定制化体验。并且搭配高配SoC硬件与无开机广告的特性，可进一步为电视用户带来更流畅的交互感受。

进入TCL Q10K灵控桌面的主界面，我们首先看到的是“探索”场景页。灵控桌面依然有横向内容分区，但主要以场景作为区分，初始配备“探索”、“观影”两个场景页。而在纵向布局上，灵控桌面采用横向四格，纵向有限的卡片布局空间，除预设卡片内容外，我们也可在下方新增各式卡片。

若想要添加场景页可在顶部切换处进行，我们可以手动加入预设的“长辈”、“少儿”场景页，以及添加可自定义、调整命名的空白场景页，适应家庭所需。

除了添加不同大小规格的卡片至场景页外，我们也可根据使用率与习惯对各类应用、专题、系统功能等卡片进行排序。将选择框移入想要调整位置的卡片上，点按遥控器菜单键即可进入排序/删除选项，选择排序后可通过方向键移动至想要的位置，此时其它卡片位置也会自动进行变换与规整。

具体到内容上，我们既可以进入相应分区卡片的二级菜单，也可以将相关内容专题推荐，甚至内容直达的入口添加至场景页。

如果要整体评价灵控桌面，笔者认为它既能带来在线内容的实时更新与推荐，又能帮助用户获得更高自由度的使用体验，相比传统横向分区与瀑布流模式更注重场景化与个性化的深度。

举个例子，无论你是一个主要用电视外接PC与游戏主机体验3A大作，不想被多余内容打扰的玩家，还是想要在电视系统中放满明星偶像的作品合集，其它电视系统可能无法同时满足两种截然不同的需求，但对灵控桌面而言易于反掌。

评测总结

从种种角度来看，TCL Q10K无疑在2024年也称得上Mini LED电视中能够带来旗舰体验的产品，为什么它同时能够适合多数人，做到“既要又要”呢？笔者认为这与它的定价策略密不可分。

进入2024年以来，TCL Mini LED电视阵容进一步丰富，定位上也愈发细化，既有顶级旗舰QD-Mini LED X11H，也有常规旗舰中的双生产品Q10K Pro与Q10K。我们体验的这台Q10K在价格方面更显亲民，且极具吸引力与记忆点：65英寸版6499元，大到98英寸巨幕也不超过2万元，相比它的前代产品实现了增配又减价。

适逢年中促销节点618，截至目前TCL电视在京东家电品类竞速榜持续领跑，总成交订单金额排名首位，其中包括Q10K在内的新品无疑居功至伟，成为2024年爆款的愿景可能已经成为现实。