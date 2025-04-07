冰洗实力再创高峰 TCL以技术为用户创新生活方式

【天极网家电频道】2025年家电行业迎来新一轮智能化浪潮，从生态、场景的联动进一步探索智慧生活的新可能。不过行业的创新发展终究需要落到用户的实际体验上，家电产品的算法、能力迭代，都需要与不断进步的硬件相结合，解决用户与场景的实际问题。

近期，TCL就带来了冰洗领域的两款重磅新品：冰麒麟深冷冰箱T15与AI超级筒洗烘一体机T7R Pro，它们分别具备突破性的深冷锁鲜技术，以及AI加持下再创高峰的1.31洗净比，可以说展现了TCL在垂直领域的技术积累，以及对用户需求的深刻洞察。

接下来就让我们一起了解，TCL冰麒麟深冷冰箱T15与TCL AI超级筒洗烘一体机T7R Pro两款新品中包含哪些领先技术，解决了什么具体问题。

-40℃深冷锁鲜 双系统双净味 为家庭用户实现美味又健康

传统冰箱的冷冻区域温度，多数最低可设置在在-18℃至-25℃，同时制冷功率较低，食材细胞在缓慢冻结过程中形成粗大冰晶，在解冻时更易导致细胞破裂。这也是为什么家庭用户经常遇到冷冻区食材解冻血水多，无法有效锁住肉类水分，烹饪后口感干、柴、无弹性的问题。

想要确保食材在冷冻区域实现快速降温、保鲜，甚至确保食材解冻后的口感，其中的核心在于如何快速越过“冰晶带”。据了解，大部分食材中心温度从-1℃降至-5℃时，近80%的水分可冻结成冰。这个温度区间称为最大冰晶体生成带，其间不仅有大量冰晶生成，淀粉老化速度仍然较快，甚至部分耐低温的微生物在这一温度区间仍能生长繁殖。

因此食材冷冻时，尽快越过最大冰晶生成带将会更有助于保持品质、风味、卫生等关键条件，可以说是在冷冻保存的基础上更进一步的高需求。TCL冰麒麟深冷冰箱T15搭载了创新的-40℃深冷技术，更大制冷功率使得食材降温速度相较传统冰箱成倍提升，帮助新鲜捕捞的海鲜、现宰肉类等食材快速越过冰晶带，有效保存风味、口感与营养成分。此外，-40℃低温也有助于保存深海鱼、和牛等高端食材。

在确保冰箱内各区域储藏的食材健康、不串味等方面，TCL冰麒麟深冷冰箱T15也延续了双系统+双净味的“真分区”设计。借助双蒸发器、三风道独立循环，实现冷藏室与冷冻室、变温室的物理空间隔绝、冷气专用，不仅确保制冷高效，更让不同气味的食材之间多一重屏障，防止串味。此外，冰箱冷藏室搭载多点离子杀菌净味，冷冻室配备T-Fresh冷抑菌模块，可以实现99.99%杀菌率、99.8%除味率、99.9%病毒杀灭率，双净味配置能更有效保障食材的卫生与健康。

TCL冰麒麟深冷冰箱将创新的-40℃深冷锁鲜技术与双系统双净味设计，作为2025年面向家庭用户的食材保质保鲜核心解决方案。同时，它也采用了59.4cm超薄平嵌、无缝贴墙、可直角开门、520L大容量等实用性领先的美学设计，将成为更进一步洞察用户痛点，满足新时代家庭需求的冰箱产品。

大模型驱动 AI超级筒洗衣机再创洗净比天花板

此前我们体验过的TCL超级筒T7H Pro以1.2洗净比创造了2024年的“行业天花板”，而今天，T7系列超级筒洗衣机的最新成员T7R Pro在AI算法驱动下，再次将洗净比推升至1.31新高，应对各类顽固污渍、衣物难清洗部位、高端材质洗护等用户痛点带来新方案。

此外，与小黄人IP的联动也让TCL AI超级筒T7R Pro在2025新品季中显得格外亮眼，满足年轻群体用户的时尚需求与情绪价值。

那么，TCL AI超级筒T7R Pro究竟哪里“AI”？又是如何实现1.31洗净比性能突破的呢？

据了解，TCL本次将自研伏羲AI大模型的能力融入AI超级筒T7R Pro，搭配内置多种传感器，将智能算法的控制能力渗透进衣物材质判断、电控、洗衣、甩干等流程，能够根据不同家庭、不同用户、不同衣物类型的需求智能优化模式，帮助用户解决选择模式、投放洗衣液等烦恼，并根据衣物脏污度检测的结果，不断迭代更优的洗衣方式，拥有全链路AI加持的智慧洗护能力。

同时，智能化算法的实力依然需要依赖硬件发挥。TCL AI超级筒T7R Pro拥有行业最大的540mm筒径，不仅提升水流离心旋转与衣物摔打力度，还更能适应大件、大量衣物洗护的需求;它也内置行业首创6D鲨鱼鳍提升筋，大提升筋可让衣物提升至更高处，小提升筋可快速改变衣物姿态促使其翻转，综合来看，加倍的提升筋数量可提升衣物在筒内翻转模拟搓洗的效率;内筒壁依然采用海波纹路与下沉脱水孔设计，可引导水流顺纹路运动，并在衣服和内壁之间形成水膜层，增加水流摩擦的同时，减少对衣物的机械损伤。对高端材质衣物与日常高频清洗的衣物都更加友好。

TCL AI超级筒T7R Pro搭载全新DD直驱电机，实现启动不抖动，换向不卡顿，配合AI变频算法，精确控制滚筒的快速启停、加速变速、正反转向等动作，甚至精准控制水流形成8种运动模式，搭配洗衣液与不同水温档位，进一步瓦解油渍、酒渍、汗渍等多重顽渍类型。

TCL AI超级筒T7R Pro全面革新超净泡精华洗技术，洗涤时生成亿万微米级气泡，可深入纤维内部，借助震动、吸附、爆裂、消散等特性进一步祛除污渍。

可以说，从AI算法到硬件科技的种种提升，为TCL AI超级筒T7R Pro带来再创行业新高的1.31洗净比实力。作为消费者，如果你对于复杂的参数与技术介绍感到眼花缭乱，国标的洗净比就是判断洗衣机能力的最直观参考。

小结

在2025年冰洗新品中，TCL再次展现以创新引领行业的技术实力，并且以更优的解决方案为消费者构建了智慧生活的新场景。这两款新品也证明，真正的创新需要建立在对用户痛点的深度洞察之上。

TCL冰麒麟深冷冰箱的-40℃深冷锁鲜技术，无疑催生了家庭高端食材存储新场景;而TCL AI超级筒T7R Pro的1.31洗净比，再次刷新了洗衣机行业的性能上限。可以说，当技术创新足够颠覆时，它不再只是满足现有需求，而是创造新的生活方式。