方形扫拖新趋势 科沃斯地宝X2如何借助机身设计提升清洁能力

【天极网家电频道】以科沃斯推出的新品扫拖旗舰地宝X2为代表，方形机身正成为扫拖机器人的新趋势。方形的机身形态，根本上是为了适应家居环境中普遍存在的直角边缘，这对常规圆形扫拖机器人而言通常是难以清洁到的死角。

而在形态上更能适应环境的方形扫拖机器人，则需要将原本运用在圆形扫拖机器人上的软硬件设计逻辑推倒重来，这对品牌而言意味着需要从头开始进行研发投入，创造与众不同的清洁、智能与交互功能，在新形态的机器人产品上为家庭用户提供革命性体验。

当下扫拖机器人从圆到方的形态变化逻辑，无疑是为了适应家庭环境中诸多直角边界区域的清扫需求，而这一切有一个大前提，就是它的方形机身不应对其行走、转身等动作产生限制，这就需要它拥有完善的感知、建图、规划能力。

在此之前，由于扫地机器人初期依赖碰撞感知环境边界，圆形机身就成为了它在大多数环境下灵活转身、变向的必然需要。同时我们也可以看到，即使有着从机身向外伸展的边刷，圆形机身也难以处理墙边等环境，形成清洁死角。

新一代扫拖机器人基本都搭载了LDS、dToF、视觉传感器等感知方案，且拥有建图导航的能力，接下来我们能否从机身形状着手解决清洁死角的问题呢？

科沃斯重新设计软硬件架构推出的扫拖旗舰地宝X2，正是一款关注用户痛点的产品。科沃斯为其加入了“边角清洁 最后0.1平方米”的定义，不仅采用方形机身设计，还在机身左前方嵌入自研的双子星混合固态激光雷达，具备双收双发、双倍视场角，探测距离与精度均有提升。

地宝X2不再采用传统构型中机身顶置的机械式激光雷达，使得整机高度降低至9.5厘米，能够进入家庭环境中更多限高区域。方形机身也成功使机身宽度减少至320毫米，使其能够通过更多狭窄空间，提升家庭清洁覆盖率。

当然，最为人瞩目的无疑是地宝X2的边角清洁能力，方形机身搭配边刷可实现99.77%的单位面积清洁覆盖，与传统圆形扫拖机器人相比效果立竿见影。

除机身形态设计外，地宝X2还搭载了首创AINA模型，引入深度学习与强化学习两大AI技术路径，提升地宝的行动决策能力。升级至2.0的YIKO AI语音助手搭载自然语言识别、多轮对话、家居图谱等功能，以更加清晰的逻辑理解用户的复杂意图，并精确解读指令。