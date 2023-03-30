格兰仕II代预制菜微波炉，“无人零售+智能烹饪”解决方案

【天极网家电频道】2023年3月28日，格兰仕在佛山顺德举行的328中国市场年会上，发布了第II代预制菜微波炉，同时面向全国市场推出了预制菜“无人零售+智能烹饪”解决方案。



格兰仕预制菜“无人零售+智能烹饪”解决方案

2022年发布的第一代预制菜微波炉

其实早在去年9月15日，格兰仕就发布了行业内首款预制菜微波炉，用户通过一次操作即可“快速解冻+快速烹饪”。该预制菜微波炉有家用款和商用款。其中，家用款特设预制菜智能菜单，内置了预制菜烹饪“最优解”，可以烹饪出鲍汁扣鱼腐、金汤花胶鸡、顺德拆鱼羹、顺德非遗烧骨、鳗鱼炒饭等多道美味。用户只需点预制菜按钮，选择对应的功能与菜品克重，即可等美味出炉。



格兰仕行业内首款预制菜微波炉

家用款使用便捷，适用于居家日常、宴席聚餐、户外露营、房车旅行等多种场合。商用款主打快速、耐用、安全，拥有1800W火力上下双变频微波，可满足长时间满功率工作，有多重安全防护、自动故障检测。

笔者亲身体验过格兰仕第一代预制菜微波炉家用款，从自身体验来说，这款产品的预制菜功能还比较简单，只是解决了预制菜进到家里后这最终的终端问题。而这次推出的第II代则大有不同。

格兰仕第II代预制菜微波炉，预制菜“无人自助+智能烹饪”

到了这次，格兰仕发布了第II代预制菜微波炉，在使用场景、操作体验、用户需求等方面全面升级。II代预制菜微波炉搭载智能餐厨解决方案，配置智能扫码感应区与智慧触屏。当感应到预制菜包装上的条形码信息后，微波炉能识别食材，并自动匹配相应烹饪时间与火力，用户只需一键就能即烹即享小龙虾、花胶鸡、鳗鱼炒饭等美味。当然，用户也可以自行设置烹饪偏好的火力时间，按自己喜好DIY适合自己口味的预制菜风味。

格兰仕II代预制菜微波炉设置无限量菜单，长期针对预制菜菜单更新定制开发火力程序。另外，II代预制菜微波炉还实现云端可视化，用户可在手机后台检测不同预制菜烹饪设备的使用情况，调整烹调程序，做到远程调控、即时反应。



无人零售的预制菜



有多种菜品

格兰仕不仅发布了第II代预制菜微波炉，同时也推出了预制菜“无人自助+智能烹饪”的解决方案，可满足中央厨房、便利店、机场、校园等大人流量或无人自助场景需求。未来人们将有望在这些场所体验到方便快捷的微波炉+预制菜美食。



格兰仕第II代预制菜微波炉



格兰仕第II代预制菜微波炉

当然，格兰仕预制菜“无人自助+智能烹饪”的解决方案要实际落地还需要上下游渠道等各方的合作。这次发布会上，格兰仕也联合农产品供应、预制菜企业、新零售平台、物流平台等上下游相关龙头企业及专业机构打造产业生态联盟，跨界推进开放合作，打造预制菜产业链。



中国预制菜产业生态联盟

据中商产业研究院《2021年中国预制菜行业市场前景及投资研究报告》显示，目前我国预制菜市场存量约为3000亿元，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6-7年预制菜有望成长为万亿元规模的市场。预制菜市场要健康发展，除了家电厂商要研发生产出更适合预制菜的烹饪设备，也需要预制菜厂商生产安全健康的食品。方便快捷，安全美味，预制菜如果能做到，相信消费者就会为此买单，实现万亿市场不是事。