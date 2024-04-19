投影也能成为创意桌搭“神器” 当贝D6X Pro智能投影评测

【天极网家电频道】你有多久没见到一款形态创新的数码好物了？打工人的桌面上还能加入一台以大屏为核心的办公娱乐多功能装备吗？当贝带来的投影新品D6X Pro能够满足我们的此类想象。

许多在近期面市的家用智能投影产品都具备体型轻量、设计时尚等特点，并且配备了一体化或是可拆卸的云台，为使用者在多样化的环境中提供安装布置、画面调试方面的便利。当贝D6X Pro也是其中一员，而它的独特之处在于更巧妙地利用了扁平机身与云台旋转结构，加入第二块用于内容展现、操控互动的“AI灵动屏”，带来家用投影领域前所未见的双屏体验。

接下来我们通过具体的评测环节，从各方面详细了解这款投影新物种。

外观设计

当贝D6X Pro属于中端定位的当贝D系列，但这款新品与前代D5X Pro等产品在外观方面的相似之处不多，“薄至一本书”的机身本体可以算其中之一。相比前代采用的凌厉切割边缘风格与深色系配色，新品当贝D6X Pro采用奶白浅色系搭配过渡圆滑的边角设计，更像是一款主打青春时尚的数码潮品。

投影机身正面观感十分简洁，仅包括左侧投影镜头与右侧3D ToF模块，并采用金色亮面装饰环围绕，增加一些视觉层次感。3D ToF传感器搭配全知AI视觉算法，实时提供更加迅疾的自动对焦、自动梯形矫正、感应护眼等功能。

而将投影本体向下翻转，就能看到位于机身顶部的第二块屏。当贝D6X Pro搭载一块6.95英寸触控屏，拥有双屏联动时的滑动交互控制，以及待机放置时更多内容显示等功能，可以说在投影中前所未有。

机身散热结构经过重新设计，为适配一体化云台，由上代侧进风改为从机身底部圆环形格栅处进风，出风口依然设计在机身背面。此外电源接口设计在云台底座处。

来到当贝D6X Pro机身后方，除散热出风口外分别配备了1个HDMI接口与一个USB接口，风格更加简洁，适配了外观设计变化。

云台底座方面，继续采用与投影机身主体相似的浅色系与圆滑过渡设计，宽大平整的底部拥有良好稳定性，频繁翻转投影机身、使用AI灵动屏时也无需担心。此外，当贝D6X Pro将6W*2双扬声器音响系统布置在底座中，通过前面板网状开孔与两侧扬声器孔提供不错的外放效果。

最后是配件方面，当贝D6X Pro维持一贯的简洁风格，仅包括遥控器、电池以及一体化电源，且同样采用通体奶白色外观，提供更一致的视觉感受。

硬件配置

当贝D6X Pro具体“Pro”在哪？在充满年轻时尚感的外观设计之下，堪称硬核的硬件配置可以解答我们的疑问。首先是它搭载的ALPD激光光源，据了解，ALPD技术是一种融合了三色激光与三色LED的混光技术，既拥有三色激光的高亮度、高色纯度，又融合了三色LED不易产生散斑、彩边的优势，取长补短，能够为用户呈现高亮度、广色域，同时更纯净、舒适的画面观感。

同时作为一款中端DLP投影，当贝D6X Pro搭载同级领先的0.33”DMD芯片，在轻薄投影中十分少见，“大底”能够承载更多内容细节，带来更好的1080P分辨率表现力。

综合了光源、成像等核心硬件堆料，在新一代投影亮度标准CVIA中，当贝D6X Pro可达到1200 CVIA流明的高亮度水平，使得色彩观感更纯净通透，能够适应自然光等使用环境。

SoC方面，当贝D6X Pro采用旗舰级联发科MT9669芯片，并搭配3+32GB RAM+ROM大容量存储空间，提供流畅的高品质视频解码与双屏灵动运行体验。此外也带来了HDR10+HLG解码，更多高速接口与画质增强、MEMC运动补偿等功能支持，包括双屏Wi-Fi 6、蓝牙5.2等。

画质体验

搭载ALPD激光光源、0.33”DMD芯片等硬件，让当贝D6X Pro在同级产品中拥有足够强劲的画质表现基础，接下来我们就通过一些测试素材与拍摄样张，体验当贝D6X Pro的色彩等综合画质表现。

在投影幕上正面投出约98英寸大小的画面，拍摄样张效果因多次数码转换、网页压缩以及显示设备的性能不一，仅供参考。

果蔬图系列中，当贝D6X Pro的视觉效果表现出色彩浓郁、高光表现亮丽的特点，画面对于色彩的还原性与同色对比度表现不错，更高投射亮度与分辨率提供了良好的画面解析力，表面水珠纹路、光泽等细节被充分保留。

在一系列画面主体明艳且对比强烈的样张中，当贝D6X Pro同样拥有不错的高光爆发力，可以说继承了D系列小体积、高亮度、高性能的特点。

在虚拟感更强的游戏画面中，当贝D6X Pro能够带来颇具氛围感的精致画面，我们也使用游戏掌机实际体验了不同游戏中的表现。

还有更多画质测试样张如下：

双屏交互体验

作为独特的“双屏AI投影”，当贝D6X Pro在继续采用当贝OS操作系统的同时，加入了基于AI灵动屏的交互逻辑与新应用，在投影领域带来新颖体验的同时，将当贝D6X Pro从普通的家用投影变成一件“桌搭神器”，投影机身在云台上拥有约225度的翻转角度，无论前翻还是后翻，顶部屏幕都可自适应调节画面方向，提供稳定的功能实现。接下来我们一起来看看它有哪些用法。

当它成为桌搭装备时，动态时钟将会是我们日常使用较为频繁的功能，即使是简单的报时功能，当贝也为其准备了8种不同风格，且在每种风格中都设计了触控交互，很大程度上满足我们的个性化美观需求。

智能相册类的功能我们此前也在投影画面中体验过，而本次当贝D6X Pro借助顶部小屏将其搬上了桌面，支持用户上传图片并作为幻灯片循环播放。

氛围应用属于当贝D6X Pro的大小屏联动功能之一，可在小屏中开启，随后切换至投影大屏，快速进入动态壁纸功能。在实际使用中得益于当贝D6X Pro配备的高效画面校正算法，大小屏切换以及随后的对焦、梯形校正过程十分快速顺畅。

智能投影向来能够兼任音乐播放器的功能，不过相较于传统的息屏播放，当贝D6X Pro能够借助机身顶部小屏呈现更多可视化动效与实时的播控操作功能，值得一提的是，在小屏状态下的D6X Pro也支持智能语音功能，想听什么一句话就能播放。

在切换至投影大屏显示时，当贝D6X Pro机身顶部的小屏幕也没闲着，虽然处于息屏状态，但支持通过触控手势操控大屏内容。整体交互逻辑与智能手机十分相似，包括基础的上下左右划动、点按选择，从两侧边缘划动返回上一页，顶部边缘下划启动负一屏(快捷功能栏)，底部边缘上划退出等等，可在一定程度上取代遥控器功能。

整体而言，当贝D6X Pro提供的围绕大小屏的多种功能与交互，的确为我们带来了与众不同的体验，期待未来当贝在系统更新中为AI灵动屏加入更多大小搭配新玩法。

体验视频

接下来我们将前文部分画质测试内容，观影与游戏体验，以及大小屏交互功能体验集中以视频进行展示。

评测总结

当贝此次推出了D6X与D6X Pro两款投影新品，二者采用相近的外观设计与尺寸规格，差异点主要在于核心的光源、光机、投影芯片等配置，在AI灵动屏以及大小屏联动玩法方面保持一致，消费者可根据实际使用环境与需求进行选择。同时，它们都可以使用当贝OS 4.1新增的“快捷生活”APP，借助多种预设条件与命令，带来如同手机般灵巧的模式切换与快捷功能组合。

在笔者看来，当贝D6X Pro是一台D系列中脱胎换骨式的新品，不仅以大小屏搭配带来更多功能与交互想象，还成为主打时尚风格、适应多种场景的数码潮品，可以说是颇具创新特点的投影新物种。