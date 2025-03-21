松下亮相 AWE 2025：11款创新新品引领智能生活新潮流

【天极网家电频道】2025年3月20日，中国家电及消费电子博览会AWE在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。本届展会以“AI科技、AI生活”为主题，吸引千余家全球领先的家电及消费电子企业参展，全景展示家电及消费电子领域的前沿成果，呈现AI赋能的智慧生活新产品、新方案、新场景。本次展会上，松下以“智慧怡居”为主题亮相N4馆-4F11展区，带来涵盖智能家电、美容个护、影音娱乐等领域的11款创新产品，为用户提供了更高效、舒适、智能的生活解决方案。

在家电展区，现场展示有Mini LED100英寸巨幕电视TH-100NX900C，它搭载了Mini LED显示技术，拥有2592分区Mini LED，支持4K 144Hz和MEMC 120FPS运动补偿功能，配合杜比全景声与20W低音炮，带来家庭影院级的视听体验。另一款则是TH-85PX680C PRO智能电视，主打高刷游戏体验，支持120Hz VRR可变帧率功能，配合HDMI 2.1高速通道，确保游戏画面流畅。

松下6恒气候站智选系列则由空调、新风、调湿三大模块组成，结合智能中控“智慧屏”以及地暖模块，集空调、新风、加湿、除湿、净化、除菌消臭六重功能于一体，为用户打造更清新空气的居家空间。

在洗护展区，还集中展示了阿尔法、臻薄系列洗护套装、以及纤镜纤界系列等洗烘套装。其中XQG130-P5HD+FDC-H5阿尔法洗护套装是与保时捷联合设计，采用2mm极致R角和543mm超薄门圈呈现出奢华外观，外加α-Box智洗墨盒和洗涤烘干技术设计，重新定义高端洗护品质。臻薄系列则通过超大筒径设计，大幅提升洗衣、烘护效能，搭配6维减震降噪系统，为用户提供高效洁净与安静舒适的洗护体验。





影音娱乐方面，Technics真无线蓝牙耳机AZ80则搭载了10mm驱动单元与Free Edge振膜结构，减少失真，带来更震撼澎湃的音质体验。其“双重混合式降噪技术”也是一大亮点，有效抑制耳机内部产生的噪音或是嘈杂的环境音，提供沉浸式的音乐享受。

摄影相机展区则重点展示全画幅S系列无反相机，其中LUMIX S1RM2采用4430万像素背照式CMOS+L²处理器，首次支持14档动态范围8K视频录制，同时引入AI 跟踪技术配合40fps高速连拍及快门预拍功能，轻松捕捉到精彩瞬间，满足专业摄影师的高标准要求。

厨电展区可以看到有嵌入式蒸烤炸炖一体机NU-SC580SXPE，拥有3种多动力组合烹调方式，支持蒸、烤、炸、炖多功能，搭配一键自清洁程序，维护便捷高效。

电饭煲SR-HXES151-W则采用可变压力自有技术，配合0涂层专属美味煮饭程序，还原米饭原始香甜。

万食炉NN-DS285QXPE采用专利蜂巢球面天顶技术，配合一键定温加热功能，可快速完成多样化烹饪需求。

最后是个人护理展区，剃须刀ES-CM50凭借独特的外观设计也备受青睐。进口5+2刀头系统与磁悬浮马达技术，能够快速、高效地剃净胡须，比较贴心的还是AI+胡须感应功能，可根据胡须浓密度自动调节动力，减少对皮肤的刺激。另外智能LED氛围灯搭配滑动开关，使其兼具科技感和便捷性。此外，现场还展示了多款吹风机新品及口腔护理套装，比如全新御光护发吹风机系列NF71搭载了御光离子技术，能有效抵御紫外线对发丝的损伤。如果有感兴趣的小伙伴还可以前往N4馆-4F11展区体验感受一下。

松下此次参展AWE 2025，为用户带来了从从厨房空间到阳台家事，从个护健康到影音娱乐的多款创新产品，满足了用户对于高效、舒适、智能生活的向往，重新定义高端家居生活的标准。