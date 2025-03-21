TCL实业携多款智能锁及摄像头亮相AWE 2025，重塑智慧安防新标杆

【天极网家电频道】2025年3月20日，中国家电及消费电子博览会AWE在上海新国际博览中心正式拉开帷幕。本届展会以“AI科技、AI生活”为主题，吸引千余家全球领先的家电及消费电子企业参展，全景展示家电及消费电子领域的前沿成果，呈现AI赋能的智慧生活新产品、新方案、新场景。其中TCL实业也亮相了本次展会，重磅推出了全球首款碳纤维AI人脸掌静脉锁X9S Max、3D人脸大屏猫眼锁K7G系列以及发布行业首个伏羲AI大模型，树立了智能锁行业与安防设备的新标杆。

此次展会上，TCL智能门锁成为参观焦点，号称全球首款碳纤维AI人脸掌静脉锁的TCL X9S Max无疑是展区中的明星产品。采用碳纤维材质的机身，不仅具有奢华质感，其强度还是钢铁的7倍，具有出色的抗碰撞、抗腐蚀和耐高温性。在解锁技术上，采用新一代的AI 3D人脸识别技术，可以精准识别面部特征，并防止照片视频等伪造手段攻击，外加AI自进化掌静脉识别技术，支持手掌 360° 倾斜识别，为用户便捷又安全的入户体验。此外，X9S Max还配备了AI双摄猫眼、24小时AI哨兵猫眼、AI亲情服务、AI智能助手等功能。

另一款智能锁则是价格相对亲民的3D人脸大屏猫眼锁K7G系列，首先是搭载亚毫米级3D结构光人脸传感器和AI自进化算法的K7G Max，精准捕捉用户面部信息，实现毫秒级刷脸解锁，无论是多变的环境甚至用户戴着帽子、眼镜等，都不影响识别效率，安全性更是提升了13.25倍。此外，还配备了AI双摄猫眼，搭载了内外双高清摄像头，让用户对家门口的情况了如指掌。目前首发价是2799元，众筹早鸟价是1999元，感兴趣的用户可以趁着活动价入手。

接着是K7G Plus和K7G Pro，其中K7G Plus保留了3D结构光人脸识别与24小时AI哨兵功能，识别人脸速度更快，不受光线影响，并配备了4.5英寸高清屏幕，同时具有降噪智慧锁体设计，属于高配版;而基础款的K7G Pro则具有3D结构光人脸识别和门口逗留抓拍模式，并配备4英寸高清屏幕以及三防静音锁体。

本次展会还重点发布了伏羲AI大模型，深度融合DeepSeek、豆包、ChatGPT等第三方大模型，将AI和智能锁完美地结合，同时还有全新升级的AI生物识别技术、AI哨兵猫眼、AI亲情服务和AI语音助手等技术加持，重新定义了高端智能锁的新标杆。

除门锁外，TCL还推出了三款高清智能摄像头，首先是双向视频带屏摄像头C3V，配备2.8英寸大屏，支持双向视频对讲与人形侦测，全彩夜视功能确保夜间画面清晰。

双目低功耗摄像头C3具有双目镜头有效减少盲区，同时支持PIR人型检测、手机APP报警等功能。

2K太阳能双目低功耗摄像头B1则内置10000mAh电池与太阳能板，为其长时间稳定运行提供充足保障，同时它还具有IP65防风雨设计，2K画质以及153°超广角镜头，为用户提供精准的监控画面。

TCL智能家居与智能门锁在AWE 2025的精彩亮相，为我们带来了一系列新品以及先进的技术，其伏羲AI大模型的发布更是将家庭安防和AI完美结合，为用户带来了更便捷、安全、智能的入户体验，也为整个智能家居行业的发展注入了新的活力。