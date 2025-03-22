擦窗机器人新生态 科沃斯窗宝与新豪轩引领家电家居一体化

【天极网家电频道】近年来，随着高层住宅的普及和消费者对家居清洁需求的升级，擦窗机器人市场迎来爆发式增长。近日，在科沃斯的技术沟通会上，科沃斯与新豪轩门窗称，将通过技术融合与场景化服务，共同推动家电与家居的一体化创新，为消费者带来了从产品选购到后期维护的全周期解决方案。天极网通过参加了科沃斯技术沟通会，进一步了解科沃斯窗宝与家居门窗高端品牌新豪轩的合作故事。

技术驱动：从真空吸附到边缘清洁，破解用户痛点

行业第一却从未停步，科沃斯窗宝的研发历程始终围绕用户需求展开。自2011年推出首款擦窗机器人以来，团队从手动磁吸清洁的局限性中突破，首创单面真空吸附技术，解决了传统磁吸对玻璃厚度的依赖问题。此后，科沃斯持续迭代，推出支持湿擦功能的W1 PRO机型，并通过基站产品提升使用便捷性与安全性。

2024年，科沃斯推出搭载“多功能移动基站”的W2S PRO，重点攻克用户反馈的边角清洁难题。“我们发现用户擦拭大窗时，灰尘易堆积在边缘，传统抹布难以彻底清除。”科沃斯研发负责人表示，新旗舰窗宝W2S PRO全能基站版，将地宝上成熟的TurEdge技术应用在擦窗机器人上，机器人一侧的球头探测器与可主动升降、旋转的边缘清洁抹盘整合在一起，可以更好的清洁门窗边角。比较传统产品和不可主动旋转的边角清洁装置有明显的优势。

跨界合作：家居门窗与家电的生态融合

与新豪轩门窗的合作，是科沃斯布局家居生态的关键一步。新豪轩作为门窗行业的头部品牌，年服务超10万户家庭，其全国1800多家门店成为科沃斯触达消费者的重要渠道。

新豪轩的高端解决方案与科沃斯窗宝完美匹配

双方合作推出“净窗服务”，由新豪轩经销商使用窗宝机器人提供擦窗服务，目前已覆盖上万家用户。

用户洞察：从数据互通到产品共创

合作背后，是双方对消费者需求的深度挖掘。科沃斯通过擦窗机器人的使用数据，反向推动新豪轩优化门窗设计。例如，针对窗宝基站的安全需求，新豪轩研发了极窄边框和智能开合系统，让机器人更易部署;同时推出微通风产品，平衡安全性与清洁效率。门窗与家电的一体化，本质是让产品适配生活方式。科沃斯与新豪轩的合作将助力行业标准制定，确保擦窗机器人与智能家居场景无缝衔接。而新豪轩也计划在门店设立科沃斯专属展区，进一步强化“家居+清洁”的生态体验。

未来方向：务实创新，拒绝技术自嗨

面对行业对机器人形态的“浮夸想象”，科沃斯展现出技术定力。“产品创新必须解决真实痛点，而非堆砌冗余功能。” 科沃斯产品副总裁徐伟强直言，科沃斯不会盲目跟风机械臂或人形设计，在擦窗机器人上会聚焦静音、边缘清洁等核心需求。新豪轩则从门窗设计端入手，通过极简结构和智能交互，为擦窗机器人创造更友好的工作环境。

从擦窗服务到生态共建，科沃斯与新豪轩的合作不仅重新定义了家电与家居的关系，更印证了“以用户为中心”的长期主义价值。正如科沃斯的使命：让机器人 服务每个人，坚持做好服务机器人。在这一愿景下，擦窗机器人的故事，或许只是家电家居智能一体化革命的开始。