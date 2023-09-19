市场规模持续扩张，激光投影未来可期

【天极网家电频道】2027年，全球激光投影出货量规模有望达到285万台，2022-2027年间的复合增长率为14.5%;中国市场规模将达到154万台，占全球市场的54%。激光显示市场将将保持强劲的发展势头，洛图科技(RUNTO)预测，预计五年内全球出货规模逼近300万台。

作为下一代新兴的显示技术，我国一直在大力推动激光显示的发展，早在2018年，国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》就将激光显示列为新一代信息技术产业之电子核心产业。激光显示产业是国家重点支持的战略新兴产业，在一系列政策的推动之下，近几年来，该产业迎来了快速发展。

当下，激光显示技术已经在家庭娱乐、亮化工程、商务会议、教育培训等多个细分市场形成了全应用场景覆盖，其中，便包括激光家用、激光商用会议、激光教育、激光工程投影、激光数字放映等众多细分品类，伴随着技术、产业链的成熟以及成本下降，使得激光投影市场在近几年时间里逐渐扩大化。

2012年我国激光投影机需求量0.4万台，市场规模1.65亿元，2021年投影机需求量达到59.7万台，市场规模来到了147.28亿元。在市场大环境持续欠佳的背景之下，2022年，全球激光投影(包括激光电视)市场出货量为145万台，同比增长24.4%，中国大陆激光投影(包括激光电视)市场出货量为67.9万台，同比增长12.6%，成为全球激光投影机最大的消费市场，市场份额达到47%。由此也可见，激光投影的扩张速度。

激光显示技术是一种以红、绿、蓝三基色或者多基色激光为光源，通过调控三基色激光强度比、总强度和强度空间分布进行彩色图像显示。

激光显示技术解决图像高保真再现问题，激光谱宽窄、方向性好、功率高，可以精准控制在人眼最佳的一个视觉感知区域，相较于LCD、OLED、QLED、mini-LED等显示技术，激光显示更加容易实现高分辨率和高对比度，而由于激光显示采用的是反射式成像，光线经屏幕反射后至人眼，具备护眼特性，并且激光显示像素与发光面积相同，像素与像素之间没有边缘效应，因此观看舒适度高。

应用激光显示技术的激光投影具有三个非常显著的优势，更大的画面显示，目前市面上主流的显示产品的尺寸基本上都在一百寸以下，超过百寸以上的画面显示，那现在只有天价的MicroLED电视以及激光电视可以满足。其二是高亮度，亮度对于投影产品的重要性在这里就不过多赘述了，目前三大投影光源中，激光光源的亮度最高，性能最好，激光投影仪可以轻松突破3000ANSI流明亮度，并且不会出现像LCD灯泡光源亮度越高寿命越短的问题。再者是高色彩还原度，由于采用RGB三基色激光为光源的显示技术，激光投影有着更广的色域覆盖率、更好的颜色表现力、以及更出色的色彩还原能力，可以带来更为极致的观影体验。

在消费需求升级，高端电视受到了广大消费者的关注的市场背景之下，激光投影与生俱来的大屏以及极致的显示效果，也让其有了对标高端显示产品的底气。与此同时，还有非常重要的一点，价格。伴随着供应链技术不断创新，市场规模持续突破，激光投影价格正在持续下探，这也让激光投影在高端显示市场之中有了竞争的一席之地。

这几年来，采用LED光源和激光光源的产品出货量及占比均快速提升，目前，在家用激光投影市场之中，入局品牌超过20家，其中包括光峰科技旗下峰米、海信视像旗下Vidda以及当贝等主流投影厂商致力于激光投影产品线，采用三色激光投影技术的Vidda更是进一步突破了产品壁垒，为激光投影行业打样。

从灯泡到LED，如今激光光源成为了智能投影的最新最火的技术方向，在消费升级的市场环境下，具有更佳视听体验的激光投影也将逐渐进入到万千家庭中去。