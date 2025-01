TINECOÌí¿É²ÎÕ¹CES 2025 Ê×·¢ÐÂÆ·Æì½¢Ï´µØ»ú ¿ªÆôÇå½à¼ÒµçÃÀÑ§ÐÂÊ±´ú

【天极网家电频道】当地时间1月7日,一年一度的消费电子展CES(Consumer Electronics Show)在美国拉斯维加斯开幕,高端智能生活电器品牌TINECO添可携旗下多款创新技术产品亮相展会。

在CES展会现场,添可重磅发布了FLOOR ONE S9 Artist Steam智能洗地机。在180°真躺平设计的基础上,该产品机身仅12.85CM,展现了更为出色的躺平清洁实力;140℃高温蒸汽技术能够轻松应对顽固污渍;AI全向助力带来更加丝滑的操控体验。

FLOOR ONE S9 Artist Steam也是家居美学的革新之作,它汲取了北极光的极致色彩美学,推动了智能清洁家电与家居美学的融合。在6250mAh超大软包电池加持下,它拥有75min超长续航,可一次性清洁400㎡家居空间。

此外,添可还展出了洗地机品类的多款王牌产品,包括FLOOR ONE STRETCH S7,FLOOR ONE SWITCH S6 Stretch,FLOOR ONE Flash Dry S6等。在智能吸尘器领域,添可PURE ONE STATION 5、Carpet One Cruiser等新品同样值得关注。

在CES 2025的舞台上,从创新科技到引领清洁行业迈入家居美学领域,添可再次展现了对用户需求的深刻理解和对品质生活的不懈追求,推动了整个清洁家电行业的升级与变革。

作为从诞生之初就自带出海“基因”的企业,添可凭借强大的技术创新实力积极开拓海外市场,并取得骄人成绩。添可洗地机在美、法、德、加、意等9大国家站点中继续稳居市占第一。据欧睿国际调研数据,按全球2023年下半年及2024年上半年零售渠道各品牌家用洗地机销售量(万台)计算,添可洗地机销量全球第一。