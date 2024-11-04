解锁惊艳画质，用户体验更智能 当贝F7 Pro重新定义投影新高度

【天极网家电频道】随着生活质量的提高，投影正慢慢替代了原本电视的位置，毕竟投影仪的投影尺寸一般可达到60~120寸，而屏幕尺寸越大的电视定价却要上万，从价格跟观感体验来说，家用投影似乎更受人青睐，一台配置好的投影仪就能打造家庭影院享受影院级视听盛宴。

但在如今投影仪市场上，不少消费者却直呼投影仪鸡肋、跟风买的投影仪已经“吃灰”…究其原因，是投影仪无法精准还原画面色彩、亮度较低显得模糊发白发灰，又或者是产品系统不够智能，操作页面不够友好等，各种问题导致消费者的观感不佳，号称高清智能投影仪却无法提供细腻的视觉交互体验。

近期国内智能投影品类的头部品牌当贝就带来了一款家用投影仪新品当贝F7 Pro，堪称画质王者、像玩手机一样操控投影以及强大的性能配置，可以给消费者带来大屏视听盛宴，那经过我们一段时间的测试，发现当贝F7 Pro的表现确实出色，接下来就跟我们一起来体验体验。

外观设计

从当贝F7 Pro的整体外观来看，较为吸引人的就是它采用的创新一体式云台设计，目前市面上投影仪的外观大多为立方体，往往需要用户自己使用支架或垫书调整高度角度，而当贝F7 Pro不仅可以做到360°无死角旋转还支持135°的上下转动，相比上一代F6的转动范围更大，意味着用户可以轻松调整到最佳的观影角度，也能直接将投影画面投射到天花板，躺着看视频也没问题，提供了更多种观影场景的灵活性。

再来看机身正面，当贝F7 Pro相比F6在结构设计也略有调整，将镜头模组移至面对投影正面的右侧，与3D ToF模组互换，整体尺寸外观也比F6稍大一些。正面采用高级的曲率曲线设计，圆润饱满的外观，全机身珠光处理，配合周边柔软细腻的织物造型，更具视觉美感;机身以黑色为主体色，既沉稳又显时尚，也能很好地融入各种家居装饰风格。

机身正面主要元素依然是投影镜头、3D ToF模块。右侧镜头下方带有当贝一贯拥有的4K ULTRA HD丝印标识，左侧3D ToF模块则实现投影画面全覆盖，提供实时无感的自动对焦、自动梯形矫正、感应护眼等功能。

来到机身侧面，左右两边是带有包布的喇叭，摸着舒适有质感，整体看起来较为时尚精致。

机身背面接口部分包含了一个 3.5 毫米耳机插孔、一个 USB3.0 接口以及两个 HDMI2.1 接口(含 1 个 eARC)，支持连接电脑、游戏主机(switch/PS5/XBOX等)、音视频设备。背面跟底部的散热出风区域采用分体式散热，还能智能调控，强悍散热全面无死角。还有一个比较贴心的设计是将电源接口与云台底座融为一体，这样在调整投影仪角度时，不会压到或拉扯到电源线，实现天花板观影自由。

最后是云台底座细节，淡金色的当贝Logo位于云台底座正中间，底部则有可以360°旋转的底盘，轻松摆动就能旋转到用户想看的方向，使用起来完全不需要花费力气就能转动，非常便捷。

包装与内容方面，采用了定制EPP环保材料的外包装，具有防震防雨水、耐高温的特点，方便携带与保护投影仪，一拎即走。包装内配有电源适配器、遥控器及电池、说明书等纸质材料。

说明书中附有比较清晰易懂的投影尺寸说明，将当贝F7 Pro投射表面的距离，与实际投出的画面尺寸一一对应，投射比约为1.2:1，用户可根据所需画面尺寸计算摆放距离。

硬件配置

对于消费者来说，画面效果是智能投影的核心，这时候选对一个好的光源就至关重要了。现在市面上传统的三色激光投影由于波段极窄，容易产生散斑和字幕彩边重影，不仅影响观看舒适度，还有很多消费者均表示有感觉到头晕和恶心的现象。而此次当贝F7 Pro搭载的全新护眼三色激光技术，通过加入激光激发的荧光，全面提升了亮度、色彩饱和度、观影舒适度，可谓是彻底解决了画面散斑与字幕彩边的问题;还采用了2024年新款Qualas激光器，使其投出来的画面更加细腻、清晰平滑、不虚焦。总的来说，当贝F7 Pro不仅能轻松投出超大画面，还带来更加纯净、真实生动的大屏视觉体验，漫反射光线柔和不刺眼，0有害蓝光，长时间观看不易引起视觉疲劳。

同时，其Delta E<1意味着当贝F7 Pro能够精度还原出影片制作过程中原本的色彩，而10.7亿色彩搭配10.bit色深则能呈现出极其细腻的色彩变化，最终能够让每一帧画面都呈现出自然、栩栩如生的色彩，比如可以看到经典老电影的复古色调或文艺电影的淡雅色彩风格，极大地提升了观影的沉浸感。

在新一代投影亮度标准CVIA中，当贝F7 Pro可达到3600CVIA流明的超高亮度，轻松适应复杂环境光线，在明亮的室内环境也能享受到清晰、亮丽的画面效果，不会出现发白发灰或模糊的情况。

在白天不拉窗帘、明亮的环境下，当贝F7 Pro拥有3600CVIA流明的超高亮度也能保持画面的清晰与鲜艳，久看不累眼。

芯片方面，当贝F7 Pro搭载的是联发科 MT9679 旗舰级芯片，能够实现智能场景识别、进行更复杂的图像渲染时依旧能呈现出流畅清晰的画面效果等，例如在观看电影时自动调整画面参数，以呈现出更逼真的电影画面，而在观看体育赛事时则加强运动补偿，使运动画面更加流畅，造就流畅观影体验。相比当贝F6，它还支持WiFi 6功能：速度更快、功耗更低、延迟更低，提供更快速、稳定的网络连接。

音频方面，当贝F7 Pro支持杜比音频和DTS:X音效，用户在观看时可以更清楚分辨出各种声音的层次感如背景音乐、对话等;音腔容量可达750CC，低频可下潜至45HZ，例如战争片出现的爆炸或枪击声，便能呈现出更立体震撼的音效;此外双侧喇叭朝向设计还有助于声音的扩散，让你在客厅就能享受影院级的视听盛宴。

画质体验

那么堪称画质王者、性能大提升的当贝F7 Pro，实际表现是否真如宣传所说那么出色？接下来我们就一起来体验一下它的画质。

我们将选择一些测试素材与拍摄样张来体验当贝F7 Pro的色彩等综合画质表现，在常见环境(非完全暗室)中向专用投影幕投射出大小约为60英寸的画面，拍摄样张效果因多次数码转换、网页压缩以及显示设备的性能不一，仅供参考，产品性能以实际体验为准。

在色彩过渡的观感测试中，可见画面中的色彩金字塔不同区域色块划分明显，红蓝绿区域也有较为明显的色度区分，观感自然，亮度与色彩这块表现比较出色。

色彩还原测试选用果蔬图来观察，可以看见果蔬色彩饱满贴近真实光泽，果蔬表面高光、水滴等细节都被充分保留。

更多色彩还原测试样张如下：

通过一段HDR样片，我们能够进一步体会到当贝F7 Pro在展现此类高质量内容时的画质实力，搭载的全新护眼三色激光光源覆盖了110% BT.2020超广色域，结合10.7亿色彩和10.bit色深能展现更丰富的色彩;其护眼技术还有效阻断了有害蓝光波段，获得了T?V南德低蓝光认证。

此外还支持 HDR10 + 解码技术，能够展现出更高的动态范围，意味着投影画面中亮部更亮，暗部更暗，同时保留丰富的细节。可以看到样片中能够清晰呈现建筑物的高光部分，阴影区域也能看见暗处细节而不是一片漆黑，可以说当贝F7 Pro真的具备优秀的HDR内容呈现能力。

当贝F7 Pro还配备了MEMC运动补偿功能，在体育赛事这些场景中可以有效减少画面拖影和抖动现象，使画面更加流畅清晰。我们选用了部分动态画面内容拍摄样张，可见画面中运动部分流畅顺滑，让观众更清晰地捕捉到每一个精彩瞬间，提升观赛体验。

更多画质测试样张如下：

拥有全新护眼三色激光技术的当贝F7 Pro，在万元内投影的画质体验表现确实出色，真就如宣传所说的“画质王者”!

当贝超级AI OS 5.0系统

这次当贝F7 Pro可是升级到了超级AI OS 5.0系统，不仅加入了超级AI技术，还新增了很多超硬核黑科技。

我们先来看看当贝OS 5.0的主页，界面简约清爽的同时，窗口、卡片与字体变得更加细腻，观感上看起来优于多数家用投影与电视的1080P UI界面。

OS 5.0系统将内容布置在横向区域，同屏展示的分区数量增加，使得用户控制更为直观。

纵向内容流的表现形式也近似于常见电视系统，同时伴以系统筛选的热门影视、高分剧场等细分内容。

当贝OS 5.0系统也提供了标准、儿童、长辈、露营模式选择，比如长辈模式则拥有全新的UI界面，设计更为简约，文字表现更大，内容推荐也比较符合长辈喜好，露营模式则将功能集中在多人互动以及氛围营造上，可快速设置氛围场景，开启照片墙、互动弹幕等功能，增添更多乐趣。

相比上一代F6，F7 Pro新增的AI 智慧功能有超级AI语音助手、分屏模式、画质大师和桌面DIY等，亮点较大的其实是超级AI语音助手，采用更新的自然语言+AI大模型技术，无论是学习上还是生活中的各种话题，用户都能与当小贝畅聊;分屏模式可以实现一个投影两个屏，能够一边追剧一边锻炼或看球赛等。

画质大师拥有5大经典色调，搭配超丰富自定义参数，调出满意的画面效果;

桌面 DIY 功能可以把体育组件、影视剧卡片等自己喜欢的功能添加到自己桌面的组件中，栏目tab可自由调节，桌面背景也能自定义。

超硬核黑科技：行业首创追光指向交互

当贝F7 Pro这次新增的超级追光指向遥控和画笔书写技术可谓是创新之举，可以实现隔空操控，像玩手机一样在巨幕上轻松实现点按、拖拽、跳选等，我们在不接触屏幕情况下，只通过遥控器就能轻松滑动、点按屏幕，操作简直太丝滑了!

画笔书写模式则让巨幕秒变画板，可以在屏幕上进行书写、涂鸦绘画等，特别适合教育和办公场景，给用户提供更加新奇的大屏互动体验。

当贝F7 Pro还有追光指向专区，进行书写白板、儿童互动学习、切水果、下棋游戏，各类模式都可通过遥控器切换，提升了家庭娱乐的互动性。

儿童互动学习功能

打牌游戏

我们打开了斗地主游戏试玩，整体体验下来，就如同在手机玩游戏一样，遥控器变成了鼠标的样子，指哪打哪，操控非常灵敏顺滑。

体验视频

结合前文提到的画质特点，以及当贝F7 Pro新增的超硬核黑科技功能，我们集中以视频进行体验展示。在观影与观赛这两个家庭用户的主要使用场景中，当贝F7 Pro都能够凭借全新护眼三色激光技术、超高清分辨率等硬件优势为用户提供家庭影院般沉浸式的体验，结合其超级AI技术和硬核黑科技创新设计，则为用户带来更多全新的智能交互体验。

评测总结

总的体验下来，不论是画质还是智能操作方面，当贝F7 Pro投影仪确实是一款非常出色的产品，它采用的全新4k护眼三色激光技术，全面提升了亮度、色彩饱和度、对比度等，同时从源头上彻底解决了传统三色激光画面的散斑及字幕彩边的问题，有效减少了对眼睛的伤害，这无疑是行业内的一次重要升级和突破，为其提供新的技术方向和发展思路。而在系统跟遥控器这块则迎来了超硬核黑科技――行业首创的隔空指向遥控操作，实现“玩手机一样玩投影”，凭借其创新的交互功能、智能化的系统体验，当贝F7 Pro无疑成为家庭娱乐投影仪市场中的佼佼者。可以说，如果说你们追求高品质的家庭影院体验以及更智能的交互需求，当贝F7 Pro投影仪绝对是个非常不错的选择。