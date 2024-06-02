¾©¶«¼Òµç618¡°¾öÊ¤½Úµã¡±Õ½±¨³öÂ¯£¡TCLµçÊÓÀÛ¼Æ³É½»µÚÒ»Ãû
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ ¾©¶«µçÉÌÆ½Ì¨ÒÔÓÅÖÊµÄ²úÆ·ºÍÓÅÐãµÄ·þÎñ¶¨Î»ÖÐ¸ß¶Ë£¬¶ø¾©¶«618×÷ÎªÄêÖÐÖØÒªµÄ´ÙÏú½Úµã£¬¶ÔÓÚÆ·ÅÆÀ´Ëµ²»½öÊÇ³ÐÉÏÆôÏÂµÄÈ«ÄêÖØÒªÒµ¼¨Õ½ÂÔ£¬Ò²ÊÇÆ·ÅÆÓë²úÆ·ÊÇ·ñ»ñµÃÖÐ¸ß¶ËÏû·ÑÕßÈÏ¿ÉµÄÖØÒª¿¼ºË¡£¾©¶«618×îºËÐÄµÄ´ÙÏú½Úµã¾ÍÊÇ5ÔÂ31ÈÕÍí8µã-6ÔÂ1ÈÕÍí8µã£¬Ò²±»¸÷´óÆ·ÅÆÊÓÎª¡°¾öÊ¤½Úµã¡±£¬ÎÞÂÛÊÇ¾©¶«»¹ÊÇ¸÷Æ·ÅÆ¶¼»á°Ñ´ó²¿·Ö×ÊÔ´·Åµ½Õâ¸öÊ±ºò£¬ÔÚÕâ¸ö½ÚµãÄÜ°Ô°ñÒ²¾ÍÒâÎ¶×Å´ó¸ÅÂÊÔÚÕû¸ö618»î¶¯ÖÐ°Ô°ñ£¬ÕâÒ²ÊÇÏû·ÑÕß×îÊìÏ¤µÄ¡°ÇÀ»õ¡±Ê±¼ä¡£ÎÒÃÇ´ÓÀ´×Ô¾©¶«Æ½Ì¨µÄ¼ÒµçÆ·ÅÆÏúÊÛ°ñÊý¾Ý(Êý¾Ý¿Ú¾¶ÎªÖ§¸¶GMV)¿´µ½TCLÆ½°åµçÊÓ»ñµÃ5ÔÂ31ÈÕÍí8µã-6ÔÂ1ÈÕÍí8µãÀÛ¼Æ°ñµÚÒ»Ãû¡£
TCLµçÊÓÔÚ¾©¶«618³É½»¼°µçÊÓÆ·Àà¾ùÎªTOP1
´ÓÕûÌåÊý¾ÝÀ´¿´£¬TCLÆ½°åµçÊÓ»ñµÃÁË5ÔÂ31ÈÕÍí8µã-6ÔÂ1ÈÕÍí8µãµÄÀÛ¼Æ³É½»¶©µ¥½ð¶îµÚÒ»Ãû£¬¿¼ÂÇµ½TCLÖ÷Á¦µçÊÓ²úÆ·´ó²¿·ÖÊÇ´ó³ß´çÖÐ¸ß¶ËµÄMini LEDµçÊÓ£¬Ò²¾ÍÒâÎ¶×ÅTCLµçÊÓ»ñµÃÁËÖÐ¹úÊÐ³¡ÖÐ¸ß¶ËÏû·ÑÕßµÄÇÐÊµÈÏ¿É£¬ÕâÓëTCLµçÊÓ±¾ÉíµÄ²úÆ·Á¦¡¢Æ·ÅÆÓ°ÏìÁ¦ÒÔ¼°618´ÙÏú²ßÂÔÃÜ²»¿É·Ö¡£
TCLÍÆ³öµÄQ10ÏµÁÐµçÊÓ×÷ÎªMini LEDÆì½¢µçÊÓµÄ´ú±í¹ãÎªÈËÖª£¬Àú´ú²úÆ·¶¼Æ¾½è×ÅÓ²¼þ¶ÑÁÏÓëÓÅÒìµÄ»ÖÊ±íÏÖÉîÊÜÏû·ÑÕßÏ²°®¡£Q10¼Ò×åµÄ×îÐÂ³ÉÔ±Q10K ProÍ¬Ñù¾ßÓÐÕâÑùµÄÌØµã£¬´îÔØË«5000µÄ³¬¸ß¹æ¸ñ±³¹â+·åÖµÁÁ¶È¡¢¼ÓÉÏTCL×îÐÂÈ«Óò¹âÔÎ¿ØÖÆ¼¼ÊõºÍ¶ÀÁ¢»ÖÊÐ¾Æ¬µÄËü£¬ÔÙ´Î³ÉÎªÐÐÒµ±ê¸Ë²úÆ·¡£
×÷ÎªÐÂÒ»´ú²úÆ·µÄQ10K Pro²ÉÓÃÁËTCL×ÔÑÐÈ«Óò¹âÔÎ¿ØÖÆ¼¼Êõ£¬°üÀ¨Áù¾§·½Ð¾IIÎ¢Ã×¼¶·¢¹âÐ¾Æ¬¡¢³¬¾Û¹âÎ¢Í¸¾µ¡¢Î¢¾àOD¼¼Êõ£¬½áºÏË²Ì¬ÏìÓ¦¡¢Ë«Ïò16bit¾«ÃÜ±³¹âËã·¨£¬ÒÔ¼°HVA¹ã½ÇµÍ·´ÆÁÔÚÄÚµÄ¶àÖÖ¿Ø¹âÄÜÁ¦£¬ÎªÓÃ»§³ÊÏÖµä²Ø¼¶µÄ»ÖÊ±íÏÖ¡£ÔÚ¶àÖÖÆì½¢»ÖÊ¼¼Êõ¼Ó³ÖÏÂ£¬Q10K ProÓµÓÐÁ¿×ÓµãQLED 98%DCI-P3É«Óò¡¢5000nits·åÖµÁÁ¶È¡¢5000Íò£º1¶¯Ì¬¶Ô±È¶È£¬´øÀ´³¬¸ß¶¯Ì¬·¶Î§ÄÚÈÝµÄÍêÃÀ³ÊÏÖÄÜÁ¦¡£
SoCÓ²¼þ·½Ãæ£¬TCL Q10K Pro´îÔØÁËÁìê×Ð¾Æ¬M2Óë×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄTSR¶ÀÁ¢»ÖÊÐ¾Æ¬£¬½áºÏÈ«Ê¶AI´óÄ£ÐÍºÍ¼¯ºÏÖÚ¶àTCL×ÔÑÐ»ÖÊµ÷Ð£Ëã·¨£¬ÓµÓÐÏñËØ¼¶µ÷Ð£ÄÜÁ¦¡£·á¸»µÄSoCÓëÎÞÏß/ÓÐÏß½Ó¿ÚÅäÖÃÓÐÐ§ÖúÁ¦Mini LEDµçÊÓµÄ¶à·½Ãæ×ÛºÏÌåÑé¡£
ÔÚ618ÄêÖÐ¹ºÎï¿ñ»¶¼¾£¬TCLÔÚ2024ÄêÍÆ³öµÄ¶à¿îÖÇÄÜµçÊÓÔÚ¾©¶«×ÔÓªµÈÆ½Ì¨¶¼ÓÐ·á¸»µÄ»î¶¯£¬Ïû·ÑÕß²»½öÄÜÏíÊÜÏÞÊ±Ö±½µÓÅ»Ý£¬»¹ÄÜ²Î¼ÓÇÀÏÈ5ÕÛ¡¢É¹µ¥ÔùÑÓ±£¡¢·ÖÆÚÃâÏ¢µÈ¸£Àû»î¶¯£¬¿ÉÒÔËµÏû·ÑÕß¶¼¿´ºÃÁËÕâ¸ö½ÚµãÊ±»úÑ¡¹ºÒ»Ì¨¸ßÆ·ÖÊMini LEDµçÊÓ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â