秋季正当时，这几款必备家电是时候安排上了

【天极网家电频道】炎热的夏季终于远去，秋高气爽的天气已经到来，这两天早晚上下班骑车已经感受到阵阵凉意了，微风吹来甚至还有一种冷冷的感觉，看见路上送外卖的小哥已经把很厚的外套穿在身上了，其实，北方的秋季非常短暂，基本上一眨眼就开始降温、再降温，就来到了寒冷的冬天。

进入秋冬季节，天气干燥，并且由于冷空气的不断侵袭，机体对疾病的抵抗力降低，所以秋冬季节也是流行病的多发期，俗话说的好，秋冬季节是养生、进补的最佳时节，这个时候我们更加应该关注身体的变化。为了更好的度过秋冬季节，本篇文章就来给大家准备一些超级实用的秋冬必备家电产品，一起来看看吧~

干燥秋季必备加湿器

进入秋冬季节，很多小伙伴经常会感到口干舌燥，嗓子不舒服，鼻子堵，大概率上就是干燥的天气在作祟，根据相关研究表明，环境空气过于干燥不利于人体健康。这个时候，空气加湿器这个小家电就派上大用场了。

小小的空气加湿器，随开随用，很方便，很多人在家里或是在办公室中都用上了加湿器，来缓解室内空气的干燥。 像在选择加湿器时，无雾型加湿器的雾化细腻，更加接近自然水分子加湿的加湿方式，相较于有雾加湿器，还是比较推荐大家去选择无雾型加湿器。并且，还需要关注加湿器的加湿量、噪音等，根据使用场景的不同去进行选择。

很多人在用加湿器的时候喜欢往里面加点“料，比如香水、精油等液体，事实上，这种做法并不可取，像香水精油等液体中大都含有一些芳香剂、防腐剂之类化学成分，经过雾化吸入后容易加重呼吸系统的负担，对于过敏体质人群来说并不友好。日常使用加湿器加入纯净水即可，同时，加湿器也不应该长时间开着，空气湿度过高或过低都不利于人体健康。

秋冬养生神器足疗机

秋冬季节养生御寒，一款不错的足疗机，可以提升生活的幸福感。对于家中的老人来说，进入秋冬季节脚部很容易寒凉，那睡觉之前用足疗机来热敷按摩一下，有助于提高睡眠质量。那不仅仅是中老年人，足疗机也适用于当代年轻人，生活工作感觉疲劳的话，可以用足疗机进行保健按摩。

对于足疗机的选择，建议选择大品牌产品，这样质量和售后都有一定的保障，对于按摩仪器之类的产品，目前市面上各种品牌的产品鱼龙混杂，在选择时要认准大品牌产品。其次的话，就看功能，一般足疗机的主要功能就是按摩足底，主要了解一下产品的按摩力度以及档位调节，对于足疗机来说，恒温热敷功能必不可少，足部按摩协助着热敷功能一起使用效果更好。另外，就是产品细节的一些考量，比如足疗机时是否有滚轮设计，提手使用是否便捷等。

室内空气净化少不了空气净化器

日常做好家中的通风净化工作的重要性不言而喻，但是到了秋冬季节，北方城市容易受到雾霾天气的侵袭，室外空气质量并不好，南方进入冬季天气寒冷，不管是生活在北方还是南方，长时间开窗通风都难以实现。空气净化器在现代家庭中很常见，对于室内空气净化，一台净化器的存在还是很有必要。

空气净化器可以有效的滤除室内常见的PM2.5、二手烟、粉尘、花粉等空气污染物质，并且对于新房装修所产生的甲醛，空气净化器也有着不错的净化效果，随着大家对于生活环境与健康关注度的提升，空气净化器也将进入到更多家庭中去。对于空气净化器来说，滤网是衡量其净化效果的唯一标准，市面上主流空气净化器采用的是HEPA滤网和活性炭滤网结合的复合式滤网，HEPA滤网可以净化0.3微米以上的颗粒物，滤除效果了一达到99.7%，尤其对于PM2.5，HEPA滤网的效果十分不错。活性炭则是能够吸附0.3微末以下的气体，相较于HEPA滤网的过滤效果要更好。

不仅是滤网，影响净化效率的洁净空气输出率(CADR值)、滤网的寿命(CCM值)也很重要，尽量选择CMM值和CMM等级高的空气净化器。另外，影响使用体验的噪音、甲醛数显、APP操控等功能也需要关注。