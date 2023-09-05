低温烘干不伤衣 石头分子筛洗烘一体机H1 Neo评测

【天极网家电频道】今年2月，在家庭地面清洁领域颇有建树的石头科技将产品线拓展到家庭洗护领域，推出了自家第1款洗烘一体洗衣机――石头分子筛洗烘一体机H1。石头H1行业首创采用分子筛低温烘干技术，给用户带来更优质的洗烘解决方案。近日，石头科技发布了第2款分子筛洗烘一体机，H1的新版本――“H1 Neo”，价格进一步下探，使更多人可以体验到低温烘干不伤衣的高端功能。下面我们来进行详细评测。

外观设计

我们评测的这款石头H1 Neo是冰川白配色，白色机身配黑色面板、筒门，这种熊猫色搭配给产品的科技感加了点可爱。



石头分子筛洗烘一体机H1 Neo

石头H1 Neo的长宽高是595×660×850mm（含门），体积不大，在小户型房子中不会占用太多空间，可以嵌进橱柜下，适合当下的嵌入式潮流。



石头分子筛洗烘一体机H1 Neo

机身控制面板左部可以看到石头科技的品牌LOGO“roborock”，这里可拉开，是洗涤液储液盒。



机身顶部，品牌LOGO

控制面板：悬浮式彩色触控屏

石头H1 Neo沿续了第一代产品的超大面积触控屏设计。这块触控屏比普通洗衣机的操控面板要大得多，功能图标更多且通俗易懂，屏幕是彩色显示，色彩更丰富。不过与一代不同的是，H1 Neo多了个主控旋钮，操控更为灵活。



操控面板

交互操控方面跟普通洗衣机差不多，主旋钮选择程序，不同的是右边多了一块的区域，复合之下提供了更多功能。如烘干时可选择干衣度，洗衣时可选紫外线杀菌，可选水温、转速等。



洗烘程序

石头H1 Neo的主旋钮提供了12种预设洗衣程序，再通过官方APP，共拥有25种洗衣程序。支持洗烘羊毛、丝绸、羽绒、棉麻、家纺等不同材质面料，针对不同面料可实现最佳的洗衣效果。并有标准、快速、夜间、轻柔等多种洗衣强度，一键即可快速切换。



多种功能



主操控旋钮，设计颇有科技感

控制面板区域沿续了13度黄金倾角的设计，符合人体工学，用户不用蹲下或者弯腰也能对按键进行触碰操控。



操控面板有微倾角

自研Zeo-cycle分子筛低温烘干技术

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo机身贴了几个标签，标明了这款产品的卖点。如下所示，有10年质保、DD直驱变频电机、分子筛技术、低温烘干护衣认证等。

石头H1 Neo搭载自研的Zeo-cycle分子筛低温烘干技术，分子筛通常应用于工业领域，是石头科技首次将其引入了家用清洁烘干领域。分子筛是传统冷凝和热泵式烘干之外的行业第三种烘干方式，烘干温度在55℃左右，接近热泵式，远低于冷凝式的70℃。



机身标识：10年质保、DD直驱变频电机、分子筛技术

分子筛的低温烘干有一大好处，不会造成衣物褪色、变脆、涂层脱落等问题，而且烘好的衣物就像太阳晒过一样，暖和、蓬松。且烘干效果均匀，不会出现普通冷凝式内湿外干的情况。



机身标识：低温烘干护衣认证

内筒设计

石头H1 Neo的内筒较大，有12kg超大洗衣容量，7kg烘干容量，72L筒容积，一次可清洗5套四件套等，即使是一家数口三代同堂，也能满足全家人的洗衣需求。较大的筒容积让衣物在筒内有足够的空间舒展，不仅洗得更干净而且不易褶皱。

内筒材质采用不锈钢，筒壁采用冰晶结构设计，洗涤时筒内水流能够让内筒与衣物表面形成水幕，能够深入衣物纤维，提升洗涤效果，同时能减少衣物磨损，更加呵护。



内筒、门封

筒壁有三条提升筋，能把衣物提起来摔打，提升清洗效果。



内筒的提升筋

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo采用DD直驱变频电机，最高转速可以达到1200转/分钟，可实现1.1洗净比，更好去除衣物污渍，即使血渍、辣椒油渍、口红渍等顽固污渍也能化解。通过DD直驱变频电机与石头自家的RR洗烘算法，石头H1 Neo在洗烘的过程中能够做到方向交替1:1变速正反转，能够避免单向旋转导致衣物缠绕。DD直驱变频电机还比较安静，石头H1 Neo洗涤噪音可低至48dB，仅比空调开机时的音量略大，即使夜间洗涤也不影响家居环境。

石头H1 Neo内置多个智能传感器，配合RR洗烘算法，能够根据衣物的重量与材质，自动进行洗涤时间、水位以及洗涤转速的调整，实现衣物的定制化洗烘护理需求。



DD直驱变频电机，可正反旋转

门封右上方有一个LED灯，左上方有一个喷淋口，能边漂边洗边喷淋冲洗泡沫，防止泡沫残留在门封处。门封具有抗菌防霉效用。



门封上的喷洒口、LED灯

双路智能投放，省事、少残留

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo的洗涤液储液盒，有洗衣液与柔顺剂两个加液口，两个都支持智能投放。用户根据洗涤习惯一次添加足量后，洗衣机能够根据洗衣程序和衣物装载量智能判断洗衣液和柔顺剂的单次使用量，实现自动配比，让洗涤泡沫量恰到好处，避免洗涤剂需要频繁添加或用户把握不准出现洗涤剂漂洗不净出现残留的问题。不过，在笔者看来，最大的优点是省事了，不用每次洗衣服都去倒洗涤液，方便懒人。



洗涤剂储液盒

洗衣液与柔顺剂两个加液口，容量分别为580ml与420ml。测试了下洗衣液盒可以倒入500克的洗衣液，正好一袋。一次加满差不多可以使用一个月（三口家庭）。

APP操控，25种洗衣程序

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo可使用官方APP“Roborock”操控，功能更丰富，且可远程操控。APP里预设了非常多洗衣程序，不管是羊毛、丝绸、羽绒、棉麻等不同面料材质都能洗涤，可以选择标准、快速、夜间、轻柔等洗衣强度，以及烘干程序等，满足用户日常使用需求。



多种洗烘程序



可自定义设置

石头H1 Neo引入UVC紫外线杀菌技术，开启后会在洗涤首尾阶段进行两次UVC杀菌除螨，保障健康清洁。石头H1 Neo还提供空气洗、防过敏、婴童洗等多种健康洗烘模式，可全面清除烟味、火锅味等异味，可清除细菌、病毒等病原体，尘螨、狗皮屑、猫皮屑过敏原等。



功能设置

对于有养宠物的家庭来说，衣物上很容易沾染毛发和毛絮，普通冷凝式洗烘一体机没有滤网，长期使用容易残留并发霉。石头H1 Neo提供毛絮自清洁功能，0.1mm孔径的精密自清洁滤网可以阻挡毛絮等进入分子筛，并通过强力的专用水路冲刷滤网，将毛絮等自动排出，避免二次污染。

石头H1 Neo有高温自清洁功能，能将桶内洗涤水温加热至60/90℃，再利用洗衣机的高速运转带动水流360°旋转将污垢冲刷掉，深度清除污垢和杀菌。

洗衣清洁效果测试

洗衣机，能洗得干净是很重要的，对此我们进行了一个简单的洗衣测试。在干净衣服上分别涂上咖啡、酱油、可乐三种脏污附着力度不同的液体，然后选择强力洗涤模式进行洗涤，使用日常洗涤液。



洗衣洁净效果

在第一次洗涤后，咖啡、可乐都被清洗干净了，酱油弄脏的部分则仍残留淡淡的痕迹。于是我们进行第二次洗涤，选择强力洗烘模式，这次就连酱油痕迹也清洗到肉眼难以分辨了。



洗涤前后对比

石头H1 Neo采用DD直驱变频电机，最高转速可以达到1200转/分钟，是行业当前的一流配置。直驱电机可正反旋转，再配合转速、程序、水温等，最终石头H1 Neo可实现1.1洗净比，堪比人手清洗。



强力洗涤模式

羊毛衫、丝绸洗烘测试

据官方资料介绍，石头H1 Neo获得中家院的羊毛真丝洗烘双认证，用户可以放心洗烘养护高档衣物。接下来我们就对这两种特殊面料进行洗烘测试。

首先我们测试羊毛衫洗烘前的大小与重量，然后将羊毛衫用羊毛模式进行洗烘，之后再次测试重量与大小进行对比，看毛衣是否缩小。

羊毛衫测得原始重量为365克，长宽约为60cm、44cm(手工测量可能存在误差，数据仅供参考)。在洗烘后取出羊毛衫进行重量测量，测得重量同样为365g，长宽约为61cm、44cm。可以看到，重量与大小基本与洗烘前无异，可见石头H1 Neo的羊毛洗烘模式对羊毛衫不仅能够做到洗烘不缩水，也能达到护衣的效果。

我们使用100%真丝含量的丝巾进行洗烘，将洗衣机设置在丝绸洗烘模式，程序预设的水温为30℃、漂洗次数为2次、转速为800转、干衣度为超干。



丝绸洗烘

洗烘结束后，取出真丝丝巾进行观察，丝巾没有出现勾丝、破损与掉色的现象，表面光泽保持原有的亮丽，之前的折痕也变少了。可以看到，石头H1 Neo的洗烘不会损伤真丝丝绸。



丝绸洗烘

多件毛毯洗烘测试

在结构上，石头H1 Neo优化了空间结构设计，使得它体积虽小，但内筒有72L容积，支持12kg超大洗衣容量、7kg烘干容量。不管是多人的衣物洗烘，还是床品家纺毛毯、沙发套、窗帘，均可轻松搞定。

我们找了三个毛毯来进行大件洗烘，可以轻松装下。



轻松装入三件毛毯

洗烘前，测得毛毯总重量为2475克，洗烘后测得重量为2445克，还要轻20克，把原先毛毯里的湿气都烘干掉了。毛毯的整体状态也更为蓬松，烘好的衣物就像太阳晒过一样，暖和、亲肤。

石头H1 Neo的Zeo-cycle分子筛技术，具有低温烘干的优点，对此我们使用了红外可视化温度仪进行测试。可以直观地看到，刚刚洗烘好的毛毯表面温度约为54.7℃，与官方数据烘干温度55℃是一致的，达到了低温烘干的效果，不会损伤衣物。



烘干后衣物温度

烘干体验



我们评测中测试了石头H1 Neo的多个洗烘程序，从中我们体验到，衣物的烘干效果均匀，没有出现内湿外干的情况（普通冷凝式会有这种情况），拿在手上不粘，衣物蓬松，可以即时穿着。

其中一次洗烘后我们第二天才取出，发现衣物同样干燥，没有返潮。普通冷凝式烘干如果衣物拿出不及时，很容易造成衣物返潮。石头H1 Neo烘干时其循环热风会将管道内、筒内的潮湿空气带走，保持门封、筒门、滤网、内外筒、分子筛转盘及筒内循环风路的全链路干燥。这使得用户即使一夜没拿出衣物，第二天拿出时依然能保持干燥柔软。

环境影响测试

洗衣机工作时会有噪音，如果噪音太大就会影响家居环境。我们对此进行了测试，环境噪音约45分贝，在标准程序下测得洗涤噪音约47.1分贝，甩干噪音约54.7分贝，烘干噪音约53.1分贝。这些数值都没有超过60分贝，比人说话声稍低，不影响家庭环境。



洗涤、甩干、烘干噪音

不过在我们测试大件毛毯洗烘时，测得的烘干噪音要比标准程序大一些，达到58-59分贝，这表明洗烘衣物越多噪音会更大一些。



大件毛毯烘干噪音较大

电器在工作时，会对周围的环境产生电磁辐射，超过一定强度时会构成“电磁污染”。我们使用电磁辐射测试仪来进行测试，测得石头H1 Neo工作时，机身附近电磁辐射约2.25mG(毫高斯)，这一数值与环境基准辐射相同，没有超过安全数值，不影响人体健康。



电磁辐射

洗烘一体机一般烘干时由于有加热过程，烘干的耗电量大一些，洗涤则与普通洗衣机一样较省电。我们实际测试了石头H1 Neo在洗烘时的耗电量。



丝绸洗烘耗电

丝绸洗烘程序实际用时1小时40分钟，耗电量为0.45度。大件毛毯的家纺洗烘程序实际用时约3小时42分钟，耗电量为1.85度。

可以看到，洗烘的耗电量是比较大的，这也是洗烘一体机实际存在的情况，要知道，石头H1 Neo的整体能效等级达到了最好的1级，在同类产品中是比较节能的产品。



大件毛毯烘干耗电

体验视频、评测总结

下面我们通过一段视频来看下石头H1 Neo的外观、功能和一些实际评测过程：

回顾评测过程，可以看到，石头分子筛洗烘一体机H1 Neo的外观设计美观，洗涤烘干程序多样，内筒容量大，可满足用户多种需求。性能上，H1 Neo的洗涤能力强，可以洗干净测试污渍；烘干能力强，可以彻底烘干衣物，拿出即可穿着。H1 Neo不止洗烘强大，还注重护衣功能，洗烘丝绸、毛衣等不会损伤，分子筛技术带来的低温烘干也在评测中得到了验证。

总的来说，这是一款性能强大、功能丰富的洗烘一体机，分子筛技术带来了优秀的体验。目前石头分子筛洗烘一体机H1 Neo已经上市，首发价格4899元，限时促销到手3999元，比初代的H1进一步把价格降到了更低，进一步把低温烘干这一高端产品才有的功能体验带给更多消费者，有需要的用户可以关注。