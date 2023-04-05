4千元价位！高端激光影院“带”到家 当贝激光投影X3 Air评测

【天极网家电频道】据灯塔研究院报告显示，2023年春节档电影票房为67.58亿元，同比增长11.89%，观影人次为1.29亿，同比增长13.16%。伴随着电影行业的逐步复苏，人们前往影院观影的热情再度高涨。为了过足眼瘾，不少电影迷萌生了对影片“二刷”的想法，奈何不菲的票价还是让更多人化身“等等党”，选择在流媒体资源上线后再观看。相比于影院观影，在线观看显然是一个更加经济实惠的“二刷”方式。然而，虽然影片的内容可以同步，但是影院氛围下所能带来的临场感以及大屏体验却难以重现。

幸运的是，家用激光投影仪的出现，让兼备影院氛围的在线观影成为了可能。首先随着供应链国产化、产品结构的调整以及利润出让，激光技术被应用到家用投影领域，它为投影仪带来了更好的亮度、对比度以及色彩表现。其次依托投影仪自身即放即投、大屏无边框等优势，我们所见市面上一些家用激光投影仪，就已经能够以不俗的亮度、沉浸式大屏画面、良好的视听配置等功能属性，做到与影院氛围相媲美的在线观影效果。

近日，当贝投影推出家用激光投影仪新品――当贝X3 Air，它除了延续当贝X3系列采用ALPD激光光源、搭载MT9669大师级芯片、亮度突破2100CVIA流明等优质基因以外，它还以4999元的首发价进一步将高端家用激光投影的价格下探，让更多的家庭能够享受到影院级别的视听体验。下面天极网评测室将通过详细测评，带大家一起来了解一下这款当贝激光投影X3 Air。

外观设计：简约而不失科幻灵动质感

当贝X3 Air延续了X3系列的家族化外观设计，机身框架以纯黑色航空铝包裹，搭配顶部的黑色2.5D曲面纳米镀膜玻璃以及正面的IML悬浮面板，呈现出科幻灵动的产品气质。

整机的结构设计非常简洁，投影镜头与ToF摄像头组成了正面的主要元素。其中右侧的大尺寸镜头内置激光光机，用于输出投影画面;左侧的ToF摄像头则为对焦、避障、梯形校正等功能提供支持。机身正面右下角当贝品牌Logo以暗金色点缀，凸显出当贝X3系列的产品实力。

当贝X3 Air的音频与散热模块分布在机身的侧面。据官方介绍，当贝X3 Air搭载了日本蚕丝双被动振膜技术，能够以超大腔体营造出影院级别的浩瀚声场;同时在蝰蛇、杜比、DTS音效的加持下，用户也可以享受到影厅观影般的原声音质。而在散热层面上，当贝X3 Air内置纯铜真空导热管和铝质散热鳍片，在右侧进风、左侧出风的散热风道设计下，能够有效减少温度环境对背部接口与线材区域的影响，在一定程度上也能延长投影仪的使用寿命。

机身背面上部是这款当贝X3 Air的接口区域，从左到右分别是耳机接口、双USB2.0接口、双HDMI接口(其中一个支持ARC音频回传)、一个S/PDIF数字音频接口、网线接口与电源接口。多种接口不仅能够满足电脑或者其他音视频设备的接入，而且在接入PS5、Xbox、Switch等游戏主机时也同样适用。

机身底部四周设有固定立脚点，可有效保证设备的固定以及机身底部与桌面、地面等支撑平面相互摩擦导致损伤的问题。中间设有连接支架的螺丝孔，满足用户多样化的摆设需求。机身顶部则拥有一个圆形开机键以及四个拾音孔，为用户提供手动开关机以及语音控制。

配件方面，本机包装中配有说明书等文本材料，电源线与电源适配器，遥控器与电池以及一块用于清洁机身表面的软布。

执行CVIA亮度新标准 2100CVIA流明看得更清

亮度一直是衡量投影仪性能重要指标，如果一台投影仪的亮度不够，那么在环境光较亮的情况下，我们的观影体验将会大大降低。目前关于投影仪的亮度标注方式有多种，譬如常见的的光源流明、ANSI流明、ISO流明等等。不同的亮度标注方式让各种投影仪产品呈现百花齐放的姿态，但是尚未统一的亮度标准又催生了亮度虚标、亮度参数不达标等问题的存在，这对于部分不了解投影仪的消费者来说无疑是加大了选购难度。

近日，中国CVIA亮度标准发布。据了解，该标准是国内首部专门针对投影机亮度相关的团体标准，在以现有国际标准、国家标准为基础的前提下，该文件将对投影机在光输出指标上的标识、技术要求、测试方法进行更完善、统一的说明和规范。

作为国内投影行业头部品牌，当贝率先响应并中国CVIA亮度标准。此次发布的当贝X3 Air就拥有2100CVIA流明高亮度表现，即使是在环境光较充足的室内环境下，也能得到画面清晰色彩通透的观影体验。

为了更好的适应环境光变化，当贝X3 Air还特别搭载了AI智慧感应调光功能，在亮度自动调节的模式下，它能够通过隐藏在玻璃盖板中的高精度环境光传感器智能识别环境光线，自动调整画面亮度，为我们带来更加舒适的光影体验。

高端影院“同款”显示技术 采用ALPD激光光源

除了不错的亮度表现，在画质呈现效果上，当贝X3 Air采用了高端影院“同款”的ALPD激光光源，这种技术通过激光激发荧光显色，能够带来比常规LED光源投影更高的亮度、更好的色彩表现、更低的能耗和更长的寿命。

此外，当贝X3 Air还采用了德州仪器旗下的DLP投影技术，其中内置的0.47英寸DMD高精度芯片，能够通过207万个微镜片的均匀排布，呈现出全高清1080P的细腻画面，4K分辨率内容也能通过解码显示。

不仅如此，当贝X3 Air支持HDR10+与HLG两类高动态规格视频的解码播放，能够向用户展现出高端影院级别的色彩处理，使得画面明暗更深邃，黑白层次过渡更细腻。针对播放的内容帧率低、噪点多、还原度低等问题，当贝X3 Air则内置了臻彩引擎Pro技术，能够自动实时重塑画面细节，减少画面色差，提升用户观影体验。

而全局MEMC运动补偿技术的加持，让当贝X3 Air拥有120Hz的刷新率，基本告别动态画面拖影、掉帧的问题，观看高动态影片时也能得到不错的视觉体验效果。

全时秒速对焦校正 护眼性能再加分

对焦、校正同样是家用投影功能实现中的重要部分。为此，当贝X3 Air采用了全新升级的梯形校正芯片，配合ToF激光传感器+高清摄像头，加上6轴陀螺仪和经过升级的空间几何算法，能够精确捕捉画面动态、测算投影距离，实现更快速的无感对焦与梯形校正等功能。

除此之外，当贝X3 Air还拥有了智能息屏的贴心功能，当人或物体靠近光源时，投影仪会自动降低投射亮度，减少可能的视觉刺激，避免强光误伤儿童眼睛。

同时，在ALPD激光光源的加持下，当贝X3 Air也拥有一定的护眼效果。据官方介绍，当贝X3 Air已拥有包括德国莱茵TüV硬件级低蓝光、中国赛西实验室视觉低疲劳电子产品、美国FDA激光安全标准在内的多项爱眼认证，即使是长时间观影，也能为用户提供不累眼、少伤眼的保护。

软硬件协同发力 更丰富的使用体验

在SoC方面，当贝X3 Air搭载了联发科MT9669大师级芯片，配备4核A73 CPU与G52GPU，能够轻松驾驭高分辨率、高码率视频解码播放，并流畅支持音乐、游戏、会议等多应用同时运行。3GB+64GB的大容量运存+内存组合，达到同级产品领先水平，在带来流畅系统体验的同时，也以充足的容量支持当贝OS的运行以及更多种类的应用体验。

在操作系统方面，当贝X3 Air采用了拥有“大屏操作系统中的iOS”美誉的当贝OS 3.0系统。它革新式地采用了横向大瀑布流式布局，可自由调整以及删减板块，区别于传统矩阵式排列，当贝OS系统显得更加清爽有条理，呈现极简美感。

在内容方面，当贝OS系统整合了爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷等多家视频平台的全量资源，内容种类繁多，可供用户随心选看。同时，系统还内置了K歌、健康、儿童等诸多个性化专区，能够满足不同用户群体的多样使用。

在其他操作性方面，当贝OS系统延续了开机无广告的优良传统，辅以开机自动对焦校正的设置，整个开机时间不过数秒。

同时，当贝OS系统还拥有遥控器找回、遥控器侧边魔法键、当贝投屏等多种特色功能，使得当贝X3 Air的使用场景更加多元，操作更加顺畅。

评测总结

作为当贝X3系列的又一全新力作，当贝X3 Air在性能不减的同时做到了价格下探，4999元的价格让高端家用激光投影仪进入了4000元时代，更多的家庭能够以更低的价格体验到激光投影所带来的影院级别视听体验。而在亮度标注方面，当贝X3 Air响应并执行CVIA亮度新标准，拒绝亮度虚标问题，也在一定程度上为消费者提供了购买时放心保证。目前当贝X3 Air已在各大平台上线开售，感兴趣的朋友不妨关注一下。