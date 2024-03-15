云米科技创始人陈小平：让产品回归用户痛点

【天极网家电频道】智能家居发展已经有很多年，几年前AI的出现和赋能使得家电智能化成为了消费升级的常态;如今，智能家居市场略显疲乏，笼统的家电智能化已经无法满足人们对品质生活日益增长的需求。AI的点被市场放大，但是AI的面并未触及。

如何才能挖掘智能家居的深入应用？2024年云米春季新品发布会上推出了众多智能健康科技产品，包括AI昆仑矿泉净水机、AI心肺监测雷达Alpha X、Super3深睡眠AI全域风2.0空调在内的多款新品，以及体验感超强的全屋智能Space套系，让暗淡的智能家居市场瞬间被点燃。在发布会后，天极网记者有幸采访了云米创始人、CEO陈小平，让我们对“家”有了新的认识。

云米创始人、CEO陈小平

技术赋能产品，深入解决用户痛点

陈小平表示，行业做智能大部分是做用户痒点，用户觉得挺好，但又不怎么买账的产品，对于用户而言，有这个产品或者没有这个产品都无所谓，云米现在正在探索能够真正帮助用户解决痛点的技术和产品。

不难看出，云米在产品创新的过程中，思路越来越清晰和成熟，产品做得愈发深入，离用户的使用价值也越来越近。就本次发布会上推出的新品而言，正是云米长久以来深耕技术和功能与用户刚需痛点结合的积极推进。

例如，AI昆仑矿泉净水机通过昆仑山脚下的天青石跟云米净水器的滤芯做了矿化结合，能够持续稳定地释放人体健康所需的锶Sr2+、钠Na+、镁Mg2+、钾K+、钙Ca2+、偏硅酸H2SiO3六大类矿物质。纵观云米净水机系列产品，从解决用户喝干净水到安全水，再到现在的健康矿泉水，产品的迭代升级与用户需求紧密相连。

此外，肥胖和老龄化现状的加剧使得心血管健康问题屡屡冲上热搜，心肺功能监测成为了用户非常重要的刚需痛点，AI心肺监测雷达Alpha X能够极大地改变心肺监测行为，对用户十分友好;Super3深睡眠AI全域风2.0空调可以自动根据睡眠周期调节温度和风的角度以及风力，让它的曲线跟人的睡眠曲线高度吻合，使得用户不会被冻醒，可以一觉睡到天亮。

云米新品的推出回归到用户的需求和痛点，不断挖掘产品价值，通过科技赋能落地家中，从而为每一个用户提供更加健康的智能家居体验。

一站式全屋智能，深度结合用户场景

云米作为全屋互联网家电先行者，多年来一直致力于将互联网和人工智能技术应用于家用电器，并且践行全屋互联方向，已经从传统的“单件智能”发展成如今的“一站式全屋智能”，通过AI赋能，让设备像人一样感知、分析、判断，并主动为人解决问题。在谈及“一站式全屋智能”的话题时，陈小平表示，“一站式全屋智能”背后的逻辑是把家变成一个整体，从软件到各种终端设备都是协同的、一体化的，是一个完整的用户体验。

简单而言，就是以人为本、科技赋能，云米把整个“家”看做一个产品在深挖用户的使用价值。无独有偶，从生态组合而言，云米是目前行业里做得最完整、最齐备的。据悉，云米在过去几年时间里构建的“一站式全屋智能”，已经拥有60+余类的智能家电和智能家居产品，通过自家产品的联动，云米能够更加深入地挖掘全屋智能的潜能。

云米“一站式全屋智能”解决方案(智能家电+智能家居+软件服务)

新技术和新产品将随着AI的进步，不断跟用户的使用场景深度结合。陈小平表示，云米推出的AI昆仑矿泉净水机、AI心肺监测雷达Alpha X、Super3深睡眠AI全域风2.0空调这些产品会在家庭场景上解决用户的使用痛点，并且在使用过程中，随着智能化的推进、算力的提升，用户更深层次的痛点逐步被挖掘，产品的迭代会进一步解决这些痛点，“家”会越来越接近人的习惯，实现了整个“家”的智能化。

点评：云米用科技支撑起我们朝夕相处的家，在智能家电上细而精，全屋智能上大而全。无论是智能家电，还是全屋智能，云米的“野心”不小，用科技赋能，不断深入解决用户需求痛点，推陈出新，在智能家居的赛道上越走越深远。