方形旗舰再升级 AI加持的扫拖机器人科沃斯地宝X2S

【天极网家电频道】全球领先的家庭服务机器人品牌科沃斯，从新一代旗舰产品地宝X2系列开始，采用创新方形机身与全嵌入式激光雷达组合，带来超薄机身与更强的贴边能力;前段时间推出的新品地宝T30首次采用灵隙™、灵缠™技术，双管齐下减轻家庭用户使用中的烦恼。

若将这些日新月异的技术结合于一身，带来的则是这款科沃斯地宝X2S。

科沃斯地宝X2S在整体设计上与我们此前体验过的家族产品维持一致，包括全能基站、机器人方形机身等基本特征。作为独特的“AI加持版”扫拖机器人，地宝X2S采用了清新素雅、更具格调感的皓月白配色，此外拥有水箱与自动上下水双版本。

方形机身能够适应家居环境中普遍存在的直角边缘，覆盖传统圆形机身产生的死角。此外，机身左前方搭载的科沃斯自研嵌入式激光雷达进一步释放了机身垂直空间，相比传统顶置激光雷达产品，地宝X2S低至95mm的超薄机身使其清洁范围能够覆盖更多低矮空间。

在方形旗舰机身之下，地宝X2S配备了独特的三旋拖布系统，在右侧边缘处布置独立的小拖布，机器人进入贴边清洁状态时可自动放下进行清洁。小拖布沿边距离小于1mm，并拥有相比大拖布提升3倍的清洁压强，结合高温活水热拖、银离子除菌等技术，更有效清洁地表污渍、杀灭细菌，实现深层洁净。

相比圆形机身搭载的灵隙™技术，三旋拖布系统以相对更简单的结构，适应了方形机身进一步增强清洁覆盖率的需要。

此前在地宝T30上体验过的Zero Tangle™灵缠™双梳齿防缠绕技术，本次也搭载在地宝X2S上。灵缠™技术着眼于滚刷、腔体多维度优化，采用多排毛质滚刷，通过抗静电刷毛、V型排列搭配机身内侧流线腔体与双梳齿设计，带来使用中的“零缠绕”效果。

在清洁测试的间隙，地宝X2S机器人需要回到基站进行集尘、拖布清洁等维护工作。全能基站拥有70度热水洗拖布、缓释银离子除菌、热风烘干等针对拖布污渍的深度清洁功能，如果拥有合适的家装环境，选用自动上下水版本将会更能满足用户解放双手的需求。

得益于前置视觉传感器与AIVI 3D 2.0技术带来的更强即时感知能力，地宝X2S既能够在建图阶段识别家居环境特征、辅助地面清洁，还能识别人类活动等各式动态障碍物，并及时作出反应进行避让。

另一项重大升级来自于AI大语言模型加持的YIKO语音2.0，基于语义识别算法能力实现了对模糊指令的高效解读，我们在使用时无需严格使用规范指令。在此前的连续指令、多轮对话功能之后，获得AI加持的YIKO语音开始能够猜测用户意图，根据家居图谱信息进行有关地点、区域的清洁提示，智能化程度突飞猛进。

小结

AI能力成为科技领域新质生产力的今天，我们正处于AI技术发展与应用的转折时期，因而能见到它在不同领域各具特色的创新应用。

作为科沃斯在2024年推出的旗舰级扫拖机器人，地宝X2S借助多项新技术再次提升了感知、避障、清洁、维护等多方面能力，进一步服务于用户实际体验，朝着“解放双手”的目标前进一大步。