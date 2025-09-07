【IFA 2025观察】石头科技全球化进阶：技术纵深与本地化破局

【天极网家电频道】2025年9月，柏林展览中心。在全球消费电子盛会IFA的9号馆内，石头科技(Roborock)展台人流如织。不少欧洲经销商、科技媒体驻足于一台搭载仿生机械臂的扫地机器人前――它正缓缓伸出机械臂，将前方的拖鞋移开，继续清洁椅脚深处的死角。这一幕，成为石头科技从“中国智造”走向“全球科技品牌”的最佳诠释。

技术纵深：全球销量第一的底层逻辑

根据IDC最新数据显示，石头清洁机器人与扫地机器人在全球市场的份额分别达到15.2% 和20.7%，双双排名第一。

支撑这一全球化表现的，是石头科技持续构建的技术纵深。2025年上半年，石头研发投入达6.85亿元，同比增长67.28%，研发人员规模扩展至1364人，新增授权专利580项。高研发投入转化为连续的技术突破：从自主研发的行业标杆级LDS激光导航技术，到全球首个量产的五轴折叠仿生机械臂，再到分子筛低温烘干技术，石头逐步建立起跨品类的技术壁垒。

在IFA现场亮相的G30 Space探索版，正是技术纵深的集中体现。这款产品将工业机器人领域的机械臂技术引入家用清洁场景，通过五轴折叠设计实现超薄机身与机械臂功能的融合。其搭载的星阵领航3.0系统融合了ToF传感、RGB摄像头和AI识别技术，使扫地机器人从二维地面清洁向三维空间管理演进。

产品矩阵：从扫地机到全场景清洁生态

石头科技在IFA 2025的展区布局，清晰呈现了其从单一品类到全场景生态的进化路径。展区分为室内清洁、户外养护、衣物护理三大板块，对应着扫地机、洗地机、割草机、洗衣机四大产品线。

在户外区域，智能割草机RockMow Z1成为欧洲观众的关注焦点。该产品采用四轮独立驱动系统，可应对80%的陡坡地形，其创新的全轮悬挂设计能够自动调节离地间隙，确保刀盘在复杂地形中始终保持最佳工作状态。搭载的Sentisphere™ AI环境感知系统能精准识别边界线并避开障碍物。石头将扫地机积累的导航算法、避障技术平移至割草机领域，实现了技术能力的跨界复用。

衣物护理区展出的Z1洗烘一体机，则展现了石头在技术创新上的另一种思路――重新定义技术标准。该产品采用石头自研的分子筛低温烘干技术(Zeo-cycle)，这项全球首创的第三种烘干方式通过分子筛的吸湿放热原理，实现高效低温烘干，相比传统冷凝与热泵方案更节能、更护衣。这项技术已成为石头打开高端洗衣机市场的差异化利器。

而概念机型Hera的亮相，更预示着石头未来的产品方向：通过多功能集成产品，实现洗衣、烘干、护理与清洁的一体化解决方案，打破传统家电的品类边界。

本地化破局：全球化中的差异化策略

石头科技的全球化进程，并非简单的产品出口，而是深度本地化的系统实践。根据展台资料，石头产品已进入全球170多个国家和地区，服务超过2000万家庭。在不同区域市场，石头采取了截然不同的本地化策略。

在德国，石头率先推出精准导航产品，2024年市场份额已达34.4%;在土耳其，针对地毯使用场景研发的无缠绕清洁系统，使其市场份额超过50%。 在美国，高端化策略帮助其在800美元以上价格段占据50%市场份额，覆盖700个城市，2025年第二季度在北美的出货量同比增长65.3%。

在亚洲市场，石头则展现出灵活的市场应对能力。在韩国，石头通过电视购物广告、渠道渗透和本地化响应，2024年GMV占比达31.1%，位居市场第一，高端市场份额近40%。

从商业模式看，石头正从硬件销售向“硬件+服务”转型。通过Roborock App，用户可获得清洁计划建议、设备维护提醒、耗材配送等服务，增强了用户粘性与复购率。

品牌进化：从“中国制造”到“中国定义”

石头科技的全球化进程，正经历从“中国制造”到“中国定义”的转变。这一定位转变在IFA展台上得到充分体现。展台设计采用极简科技风格，产品陈列方式强调互动体验与技术可视化，与国际顶尖科技品牌同台竞技。

石头科技不再仅强调产品的性价比，而是通过技术创新和设计美学，重新定义家庭清洁产品的价值标准。这种定位转变反映在产品定价上――石头多款产品在欧洲市场的售价高于国内，但仍保持强劲增长。除了欧洲市场，2025年第二季度，石头在北美市场出货量同比增长65.3%。

石头科技的成功在于其同时具备了技术创新能力、全球化运营能力和品牌塑造能力。它证明中国品牌不仅能通过成本优势占领市场，更能通过技术创新定义市场。

未来布局：全场景智慧清洁的生态竞争

随着产品线的扩展和技术能力的提升，石头科技正从单一产品竞争迈向生态竞争。IFA展台上，石头分享了未来的规划：通过扫地机、割草机、洗地机、洗衣机等产品的协同创新，构建了一个完整的智能清洁生态系统，通过统一的智能中控系统实现联动，为用户提供无缝的全场景体验。

这种生态化布局，背后是石头在AI算法平台上的持续投入。其自主研发的Roborock RRMind GPT语音大模型，已具备多模态交互能力，为产品联动提供技术基础，未来将实现全线产品的数据互通与协同工作。

中国智造的全球化启示

石头科技的全球化路径，为中国智造企业提供了重要启示。其成功并非依靠低价竞争，而是通过技术创新建立差异化优势;不是简单的产品出口，而是深度本地化运营;不只追求规模增长，更注重品牌价值提升。

在智能家居行业从单品竞争转向生态竞争的背景下，石头科技通过扫地机、洗地机、洗衣机、割草机的产品组合，构建了完整的家庭清洁生态。这种全场景布局，既增强了各产品线之间的协同效应，也提高了用户的转换成本，形成持续的竞争壁垒。

或许在十年前，中国品牌在这里还是性价比的代名词。但今天，石头科技展示的技术创新和产品设计，已经可以和国际顶尖品牌同台竞技。这就是中国智造的进步。

从柏林展台回到全球市场，石头科技的挑战依然存在：如何持续保持技术创新节奏？如何应对日益激烈的国际竞争？如何深化本地化运营？这些问题的答案，将决定石头科技能否从“全球销量第一”走向“全球品牌第一”。

但无论如何，石头科技在IFA 2025上的表现已经证明：中国智造正在经历从“跟随”到“引领”的历史性转变。而在这个过程中，技术纵深与本地化破局，将成为中国品牌全球化的关键密码。