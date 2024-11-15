½Ý±¨Æµ´«£º¼«Ã×¿Æ¼¼×ÔÑÐ¹â»úÊÜÐÐÒµ×·Åõ£¬³µÔØÒµÎñÄÃÏÂ¶à¸ö¶¨µã
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÔÚ¸Õ¸Õ¹ýÈ¥µÄÒ»¸öÔÂ£¬¼«Ã×¿Æ¼¼Æµ´«½Ý±¨£¬²»½öÎªÍ¬ÐÐÆ·ÅÆµ±±´Í¶Ó°Ìá¹©×ÔÑÐ¹â»ú²¢ÆÕ¼°Dual Light 2.0¼¼Êõ£¬ÔÚ³µÔØÒµÎñ·½ÃæÒ²ÂÅ»ñ³É¹û£¬½ÓÁ¬Ó®µÃ±±ÆûÐÂÄÜÔ´¡¢ÂíÈðÀûÒÔ¼°¹úÄÚÖªÃûÆû³µÖ÷»ú³§µÄ¹Ø¼üÏîÄ¿¶¨µã£¬º¸ÇÖÇÄÜ×ù²ÕÏÔÊ¾²úÆ·¼°ÖÇÄÜ´óµÆÏà¹Ø×é¼þ£¬ÕýÊ½½øÈë³µÔØ¹âÑ§ÊÐ³¡¡£
ÂåÍ¼¿Æ¼¼Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬2024ÄêÉÏ°ëÄê£¬¼«Ã×¿Æ¼¼¼ÌÐø±£³ÖÆäÔÚÈ«Çò¼ÒÓÃÍ¶Ó°»úÊÐ³¡µÄÁìÏÈµØÎ»£¬ÊÐ³¡·Ý¶î´ïµ½6.5%£¬ÕâÊÇ×Ô2023ÄêÒÔÀ´£¬¼«Ã×Á¬ÐøµÚÁù¸ö¼¾¶ÈÔÚÈ«Çò¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÊÐ³¡ÅÅÃûµÚÒ»¡£
Á¢×ãÓÚ¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÒµÎñ°ñÊ×µÄÍ¬Ê±£¬Í¬Ê±´ó²½Õ¹¿ª¿ç½çºÏ×÷£¬Æ¾½è¹ýÓ²µÄ²úÆ·ºÍ¼¼ÊõÊµÁ¦Ó®µÃÐÐÒµºÍºÏ×÷»ï°éµÄ¹ã·ºÈÏ¿É£¬ÏÔÏÖ³ö¶àÁìÓòÐÍ¬·¢Õ¹µÄ¾Þ´óÇ±Á¦¡£
×ÔÑÐ¹â»úÊÜÍ¬ÐÐ×·Åõ
IDCÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2024ÉÏ°ëÄêµÄ¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÊÐ³¡£¬¼«Ã×ºÍµ±±´·Ö±ðÎ»¾ÓµÚÒ»ºÍµÚÎå¡£½ñÄê10ÔÂ£¬¼«Ã×ºÍµ±±´¹²Í¬Ðû²¼£¬Ë«·½¾ÍÍ¶Ó°ºËÐÄ²¿¼þ¹â»úÒµÎñ´ï³ÉºÏ×÷£¬¼«Ã×µÄ×ÔÑÐ¹â»ú¼°Dual Light 2.0¼¼Êõ½«±»Ó¦ÓÃÓÚµ±±´×îÐÂµÄÍ¶Ó°²úÆ·ÖÐ¡£
ÕâÏî¼¼ÊõºÏ×÷±»ÂåÍ¼¿Æ¼¼³ÆÎªÐÐÒµµÄÒ»´ó½ø²½£¬¡°´òÆÆÁË´«Í³¾ºÕùµÄ±ÚÀÝ£¬¿ªÆôÁË¹²Éú·¢Õ¹µÄ¾ººÏÄ£Ê½£¬ÓÐÖúÓÚÌáÉý¹ú²úÍ¶Ó°²úÆ·µÄ¹ú¼Ê¾ºÕùÁ¦£¬¹²Í¬Ó¦¶ÔÊÐ³¡ÌôÕ½£¬ÍÆ¶¯ÐÐÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¡£¡±
µ±±´Ñ¡Ôñ¼«Ã×£¬ÕýÊÇ³öÓÚ¶Ô¼«Ã×¼¼ÊõµÄ¸ß¶ÈÈÏ¿É¡£½üÄêÀ´£¬¼«Ã×³ÖÐø½øÐÐ¹âÑ§¼¼ÊõÓëÖÇÄÜ¸ÐÖªËã·¨µÈÑÐ·¢Í¶Èë¡£×Ô2021ÄêÉÏÊÐÖÁ½ñ£¬¼«Ã×ÒÑ¾ÀÛ¼ÆÍ¶Èë³¬¹ý12ÒÚÔªÑÐ·¢·ÑÓÃ£¬2024ÄêÇ°Èý¼¾¶ÈµÄÑÐ·¢·ÑÓÃÂÊ¸ß´ï13%¡£
¼«Ã×µÄDual Light¼¼ÊõÓÉ¼«Ã×¹âÑ§ÊµÑéÊÒ×ÔÖ÷ÑÐ·¢¡£2023Äê£¬¼«Ã×ÍÆ³öÁË»ùÓÚ¡°¿í¹âÆ×+Õ¹âÆ×¡±¹âÔ´¼¼ÊõÂ·ÏßµÄ³¬¼¶»ì¹âDual Light 1.0£¬¾¹ýÒ»Äêµü´ú£¬ Dual Light 2.0¼¼Êõ´îÔØÁË¼«Ã××ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄ¼¤¹âÈÚºÏ¹âÑ§¼Ü¹¹£¬Í¨¹ý¿íÕ¹âÆ×ÈÚºÏÄ£ÄâÁ¬ÐøµÄ×ÔÈ»¹âÆ×£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÊæÊÊ»¤ÑÛµÄ¹ÛÓ°ÌåÑé¡£
Ïà½ÏÓÚÉÏÒ»´ú¼¼Êõ£¬Dual light 2.0ÒÔÕ¹âÆ×ÎªÖ÷¡¢¿í¹âÆ×Îª¸¨£¬ÔÚÍ¬µÈ¹âÔ´Ìõ¼þÏÂ£¬È«ÃæÌáÉýÁËÁÁ¶È¡¢¶Ô±È¶È¡¢É«ÓòºÍÉ«×¼µÈÓ°Ïì»ÖÊµÄ¹Ø¼üÖ¸±ê£¬³ÉÎªÄ¿Ç°×îÊÊºÏ¼ÒÓÃÍ¶Ó°µÄ¹âÔ´¼¼ÊõÂ·Ïß¡£
¼«Ã×Óëµ±±´µÄºÏ×÷ÎªÕû¸ö¹ú²úÍ¶Ó°ÊÐ³¡×¢ÈëÁËÐÂµÄ·¢Õ¹¶¯Á¦¡£ÕâÒ»´´ÐÂÐ×÷½«¼«Ã×µÄÁìÏÈ¼¼ÊõÓÅÊÆÓëµ±±´µÄÊÐ³¡²¼¾ÖÏà½áºÏ£¬½øÒ»²½Ç¿»¯ÁË¹ú²úÍ¶Ó°µÄÊÐ³¡¾ºÕùÁ¦¡£
³µÔØÒµÎñ°æÍ¼³ÖÐøÀ©´ó
¼«Ã×µÄ¹âÑ§¼¼Êõ²»½öÓëÍ¬ÐÐ·ÖÏí£¬»¹³É¹¦À©Õ¹µ½ÁË³µÔØ¹âÑ§ÁìÓò¡£ÔÚ¸Õ¸Õ¹ýÈ¥µÄÒ»¸öÔÂÄÚ£¬¼«Ã×Á¬ÐøÓ®µÃ¶à¼ÒÆû³µÖ÷»ú³§ºÍ¹©Ó¦Á´ÆóÒµµÄ¹Ø¼üÏîÄ¿£¬°üÀ¨Îª±±ÆûÐÂÄÜÔ´Ìá¹©³µÔØÍ¶Ó°ÒÇºÍÄ»²¼×Ü³ÉµÄ¶¨µã·þÎñ¡¢ÎªÂíÈðÀûÌá¹©ÖÇÄÜ´óµÆÏà¹Ø²¿¼þµÄ¶¨µã·þÎñÒÔ¼°ÎªÁíÒ»ÖªÃûÖ÷»ú³§Ìá¹©ÖÇÄÜ×ù²ÕÏÔÊ¾²úÆ·¡£Á¬Ðø»ñµÃ¶¨µã±êÖ¾×Å¼«Ã×ÔÚ³µÔØ¹âÑ§ÊÐ³¡µÄÕ½ÂÔ²¼¾ÖÒÑÈ«ÃæÕ¹¿ª¡£
Ëæ×ÅÆû³µÐÐÒµÏòÖÇÄÜ»¯¡¢ÊæÊÊ»¯·½Ïò·¢Õ¹£¬Ïû·ÑÕß¶Ô³µÔØÓéÀÖÏµÍ³µÄÐèÇóÈÕÒæÔö³¤¡£¸ÇÊÀÆû³µÑÐ¾¿ÔºÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2023Äê¹úÄÚÖÇÄÜ×ù²ÕÕûÌåÉøÍ¸ÂÊ´ïµ½58.9%£¬2024ÄêÓÐÍû³¬¹ý70%¡£¸ß¶Ë³µÐÍ¶ÔÖÇÄÜ×ù²ÕÏµÍ³µÄ³É±¾°üÈÝÐÔ¸üÇ¿£¬30ÍòÔªÒÔÉÏµÄ³µÐÍÊÐ³¡ÕûÌåÅäÖÃÂÊ½Ï¸ß£¬ÆäÖÐ30ÍòÖÁ50ÍòÔªÇø¼äÊÐ³¡£¬2023ÄêÖÇÄÜ×ù²ÕÉøÍ¸ÂÊ¸ß´ï70%£¬50ÍòÔªÒÔÉÏÊÐ³¡³¬¹ýÁË80%¡£
Ô½À´Ô½¶àµÄ³§ÉÌÖð½¥Ó¿ÈëÕâÒ»ÁìÓò¡£Ä¿Ç°£¬°üÀ¨¼«Ã×¡¢¹â·å¡¢»ªÎª¡¢º£ÐÅ¡¢³¤ºçµÈÆóÒµ¶¼ÔÚ²¼¾Ö³µÔØ¹âÑ§ÊÐ³¡£¬¾ºÕùÖð½¥¼Ó¾ç¡£Ïà±ÈÆäËû³§ÉÌ£¬¼«Ã×ÔÚÒ»¸öÔÂÊ±¼äÀïÁ¬ÐøÄÃÏÂÈý¸ö¶¨µã£¬´´ÏÂÐÐÒµËÙ¶ÈÖ®×î£¬³µÔØÒµÎñ°æÍ¼³ÖÐøÀ©´ó¡£
Í¨¹ýÓëÆû³µÖ÷»ú³§ºÍ¹©Ó¦Á´ÆóÒµµÄºÏ×÷£¬¼«Ã×ÄÜ¹»½«ÁìÏÈµÄÍ¶Ó°¼¼ÊõÓëÆû³µÓ¦ÓÃ³¡¾°Ïà½áºÏ£¬ÇÀÏÈÕ¼¾Ý³µÔØÍ¶Ó°ÊÐ³¡µÄÒ»Ï¯Ö®µØ£¬½«ÔÚ¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÁìÓòµÄÁìÏÈ¼¼ÊõÀ©Õ¹µ½¹ã´óÏû·ÑÕßµÄ¡°µÚÈý¿Õ¼ä¡±£¬´òÍ¨´Ó¼Òµ½¡°ÒÆ¶¯µÄ¼Ò¡±µÄ²úÒµÁ´Ìõ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬»ñµÃÂíÈðÀûµÄ¶¨µã»¹Îª¼«Ã×´òÏÂÁËÏòº£Íâ³µÔØÁìÓòÍØÕ¹µÄ»ù´¡£¬½áºÏ¼«Ã×ÔÚº£ÍâÍ¶Ó°ÊÐ³¡µÄÆ·ÅÆÐ§Ó¦ºÍÏû·ÑÕßÈÏ¿É£¬ÓÐÍûÖð½¥ÔÚº£ÍâÆû³µµÄÉúÌ¬ÖÐÕ¸Â¶Í·½Ç¡£
Æû³µÐÐÒµ¶ÔÓÚ¼¼ÊõºÍÆ·ÖÊµÄÒªÇó¼«¸ß£¬³É¹¦²ÎÓëµ½¶à¸öÖ÷»ú³§ºÍ¹©Ó¦Á´ÆóÒµµÄÏîÄ¿ÖÐ£¬ÒâÎ¶×Å¼«Ã×Æ·ÅÆµÄ¼¼ÊõÊµÁ¦ÕýÔÚÊÜµ½Æû³µÐÐÒµµÄÈÏ¿É¡£ÁíÒ»·½Ãæ£¬³µÔØÐÐÒµÓÀ´¼«Ã×ÕâÑùÒ»¸öÍ¶Ó°Æ·Àà¹Ú¾ü£¬ÊÆ±Ø»á¸øÐÐÒµ´øÀ´¸ü¶à´´ÐÂ¡¢¸øÓÃ»§´øÈ¥ÐÂÌåÑéºÍÐÂ¼ÛÖµ¡£
Ëæ×ÅÔ½À´Ô½¶àÐÐÒµ»ï°éµÄÈÏ¿É£¬¼«Ã×ÔÚ³µÔØÁìÓòµÄÖªÃû¶È²»¶ÏÅÊÉý£¬Î´À´ÓÐÍûÐ¯ÊÖ¸ü¶àÆû³µÆ·ÅÆ£¬ÍØÕ¹ÊÐ³¡·Ý¶î¡£¿ç½ç½ø¾üÖ»ÊÇ¿ª¶Ë£¬¼«Ã×ÔÚ³µÔØÁìÓòµÄ±íÏÖÖµµÃÆÚ´ý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â