智能、健康、场景化 AWE2024这些重点你关注了吗？

【天极网家电频道】2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将于2024年3月14日―17日在上海新国际博览中心举办。本届展会以“智能科技，创享生活”为主题，聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，通过各类智慧物联网方案展现家电行业的创新成果。

从目前传递的展会信息来看，智能化将是AWE2024的一大核心亮点，智能与家电家居、消费电子、3C数码、显示娱乐、健康出行等领域的融合创新，配合上厂商定制的场景化解决方案，让AI不再是看不见、摸不到的抽象概念，而是在日常生活的方方面面有了更确切、更有意义地落地应用。

在AWE2023展会期间天极网已经看到，各大厂商都在通过场景化的展示向用户传递家电家具对于智能生活的意义，例如针对客厅，可以围绕娱乐场景打造智能化解决方案;在卫浴中则可以满足用户的易用、康养需求;厨电的智能体验则体现在一体化，从制造食物到享受烹饪的乐趣…

来到AWE2024，各大厂商的产品将在场景中融入更多智能化特性，从而打造全屋化、个性化、定制化、绿色节能的智慧家庭。

那么AWE2024都有哪些重点、重磅产品尤为值得关注呢？下面就为大家梳理一下。

全场景智能化

智能化已经席卷千行百业，至于家居家电与AI的深度融合更是由来已久。如今随着场景化、定制化、高端化的理念在用户心中发酵，智慧家庭产品的潜力正快速释放。同时，智能化也是本届AWE展会重要主题之一，包括海尔、华为、方太等品牌不仅会带来包括汽车、门锁、冰箱等多类智能产品，更重要的是围绕客厅、卧室、厨房、卫浴等场景提供了全场景智能方案，不仅是家中，甚至出行露营场景，凭借设备更高效协同、智能运作，无论是娱乐、烹饪、休息都能有更符合用户个性化需求的轻松体验。

据介绍，海尔旗下场景品牌三翼鸟将呈现8大空间、20个场景来全面展现智慧家庭的魅力，用户在现场能够感受到语音交互、全屋智能的独特体验。

显示技术继续“卷”

无论是CES还是AWE，显示一直以来都是最吸引眼球的展区。特别是最近几年，消费者对于沉浸式体验的高要求，从电视尺寸、形态到显示技术持续“卷”出新高度，甚至电视都已经将自己“卷了起来”。

围绕显示，AWE2024海信也带来了丰富内容――全球首款可折叠激光电视、全球首款8K屏幕发声激光电视、行业首创升降卷曲激光电视、超黑屏激光电视，以及超强新品激光电视星光S1 Pro等激光显示重磅产品，开启震撼“视界”。这些已经在年初CES 2024获得多项大奖的“黑科技”产品，将给国内的观众带来哪些惊喜，值得期待。

与此同时，在当下最火的智能电动汽车方面，海信也带来了基于激光技术的车载显示解决方案，激光全息HUD，令车窗变身巨幕，挡风玻璃变身大屏，驾乘人员无需低头即可获取信息，带来更智能更安全的驾乘体验，全面展示出激光显示技术正将“空间即显示”照进现实。没错，AWE2024现场大家也将看到更多围绕智能汽车的解决方案。

不仅是海信，三星、LG、TCL、创维等也将带来众多创新显示产品，除电视、汽车外，还将覆盖投影、XR眼镜等多个品类。

健康与康养

健康是包括家电在内各行各业绕不开的话题，而且不仅是饮食用水、空气卫生等“传统”与健康密切相关的智能设备、家电家具产品，随着康复、养老等关注度不断提升，围绕大健康的广阔市场正在释放更多潜力和价值。

如今围绕净水机、空净空调、洗衣机、冰箱等产品提出的创新技术，不仅提升生活品质，也全方位守护用户健康。与此同时，消费者对身体健康的重视、养老、银发经济也直接带动了康养产业，包括按摩仪、护理床以及为老年人需求充分考量的家电家具产品都受到了众多消费者的关注。

针对康养用户的需求，对应的产品在易用性、可靠性和无障碍等方面做出了优化。并且，值得一提的是这些产品也同样与场景对应，从而让用户能够根据需求定制最合适的解决方案。在AWE2024展会期间，海尔智慧康养以“创智慧康养第一品牌，成为行业引领者”为愿景，聚焦智慧卫浴、智慧睡眠、健康网器三个核心板块，围绕五个核心场景、七大标签产品，带来全新的智慧康养全场景解决方案。3月14日，还将召开海尔智慧康养品牌战略暨智能卫浴市场招商发布会 !

宠物的专属装备

对于有“毛孩子”的家庭而言，AWE2024展会上，厂商为宠物打造的各类装备，值得家长们关注，选对了就可以大大减轻“铲屎官”的工作任务。例如作为多猫家庭，一个智能烘干箱就能大幅缩短给毛孩子们洗澡的时间，同时也避免了漫长的吹干环节，省时省力省心。

可以说在宠物赛道上，拥有巨大潜力。Common Thread数据显示，2022年全球宠物行业规模达到2610亿美元，同比增长12.5%;2020～2027年，预估全球宠物行业复合增长率将为6.1%，并在2027年达到3500亿美元。

在AWE2024期间，松下、海尔、科沃斯、添可、莱克、小熊、追觅、萤石、3i、云鲸、IAM等品牌再次聚焦宠物领域，重点展出相关产品，例如智能封装净味猫砂仓、宠物空气净化器、宠物烘干箱、宠物饮水机、智能喂食器、智能保鲜碗、逗猫玩具等。

写在最后

不仅是展现新产品、新技术，AWE也是洞察全球家电及消费电子产业技术发展方向、投资热点和消费趋势的平台之一。AWE2024期间还将举行AWE高峰论坛、未来家高峰论坛、GTIC全球AIoT智能家居峰会、中国家电创新零售峰会、艾普兰奖颁奖典礼等多个高规格的专业论坛活动，谈到行业趋势及未来动态。

3月14日―17日，天极网也将对AWE2024进行现场报道，敬请关注!