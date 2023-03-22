极米H6 4K版评测：4K无损变焦带来更多可能

【天极网家电频道】我们正处于一个4K内容爆炸增长的时代。据统计，2022年在售智能投影4K机型品牌数量为12个，在售机型数量多达28款，4K已经成为高端产品的重点布局方向。刚刚上市不久的极米H6 4K版正是极米顺应行业趋势推出的H系列首款4K家用投影机，极米期望通过这款产品为用户带来耳目一新的4K体验。

全新推出的极米H6 4K版延续了极米H系列的设计风格，与H5相比变化不大。经典岩麓金配色，典雅的圆棱柱体机身，环绕一圈的音响格栅，微开孔由水平改为斜向，带来了不一样的观感。

正面，镜头模组位于机身左侧，“4K Ultra HD”金标分外醒目;右侧是“harman/kardon”的logo以及3D ToF模组。极米H6 4K版升级了带光学变焦的MAVII鹰眼3.0 Pro系统，在3D ToF和COMS摄像模组加持下，支持更快速精准的无感自动对焦、无感自动梯形校正，以及实时跟随防射眼保护等功能，确保投出的画面符合视觉观感，人性化的设计实时保护用户的眼睛，使用起来更舒适贴心，具体带来的优化我们在后面详细说明。

极米H6 4K版背部依旧是羽毛状的竖排散热格栅， I/O端口有底部隐藏式又改回了外露式，更加方便用户插拔，不用再搬动或抬起设备了。机身提供了2枚USB 2.0接口，1枚HDMI/eARC接口以及1枚HDMI 2.1接口，支持用户输入4K 60fps视频源。此外还提供了OPTICAL光纤接口，支持用户输入音频信号。



墙面颜色自适应

极米H6 4K版的墙面颜色自适应功能很适合家庭场景，这项功能可以提升投影机的环境适应能力。H6 4K版基于MAVII视觉感知系统，智能感知投影墙面颜色就可以进行物理级控制红蓝绿灯光，使得还原画面色彩。打破了投影仪一定非要幕布或者大白墙才能使用的桎梏，极米H6 4K版同样能适应不同颜色墙面的投影需要。

从官方数据信息来看，极米H6 4K版的标称亮度为1200CCB。CCB也就是极米于去年发布的亮度标准――电影色彩亮度。采用的CCB亮度标准比ANSI的测试更为严苛，不测白场测红绿蓝三色，国际国内通用的D65色温、Rec.709红绿蓝标准色点、Rec.709色域，配合13点测试法。最终是在色彩标准的情况下来测试亮度，更贴合家庭观影体验的标准。同时，H6 4K版的亮度在白天使用也毫无负担。半拉窗帘巨幕画质依旧清晰，如果不想拉窗帘也可开启Turbo light功能使得画面略微缩小还能提升39%的亮度。夜晚放大画面更沉浸，白天缩小画面更高亮。

买投影为什么4K比1080P好那么多呢？其实1080P差不多有207万个像素，而4K分辨率则拥有多达827万像素，清晰度相差4倍。因此分辨率越高画面越细腻，极米H6 4K版拥有1080P产品所无法媲美的精细画面。我们可以通过4K测试图来进行展示，从实际测试来看，极米H6 4K版字体清晰可辨别，清晰度已经达到4K级别，无论是视频还是图片都有不错的解析力。

极米H6 4K版最大的亮点就是加入了光学变焦，可以使投影仪投射比在1.2-1.5之间调节，不移动机器可以实现画面的无损尺寸缩放这种变焦方式是从物理硬件入手，通过光学变焦结构实现画面的缩放，与调节投影距离或放大倍率有着本质的区别。经过光学变焦实现的画面缩放不会造成画面失真与细节丢失，用户能够保证观看质量的同时选择投射出的画幅。而经过缩小后的画面亮度甚至还会提升，能进一步提升观看效果。

光学变焦功能与定制开发3D ToF模组还带来了Turbo Light功能。当白天亮度较强时该功能可以触发，缩小画面同时提亮画面可视亮度。通常来说，不少4K投影机选择数码变焦来实现画面缩放，而这种投影的画面缩小是通过裁剪得来的，裁切的区域仍然在显示虚框且占用投影亮度，数码变焦缩小画面并不能提升亮度。





极米H6 4K版搭载了3D ToF和COMS摄像模组，支持无感自动对焦、自动梯形校正。考虑到自动梯形校正都会对画面有一定损耗，极米将无损光学变焦与梯形校正能力相结合，在梯形校正时优先调用光学变焦进行无损位移，然后再使用数码变焦进行修正，最大减少36%画质损失。





极米H6 4K版在鹰眼3.0的感知能力加持下，带来了AI实时抠像的防射眼保护功能，实现了多人同时进入画面也能够实时抠像，并支持弱光环境下的高精度防射眼保护功能，再也不用担心投影光线直射伤眼。









从系统层面来说，极米H6 4K版覆盖了多家视频平台，系统内调用流畅不卡顿，4GB+64GB的存储空间足够用户使用。与手机的投屏联动表现也十分不错，延迟很低，并且能够完美兼容不同的设备。当我们梦想诗和远方的时候，极米H6 4K版内置任意门功能，让我们一秒穿越远方，足不出户即可来到神秘未知的火星、下雨虫鸣的竹林。

整体来说，极米H6 4K版表现相当不错，是目前7千内档位唯一的4K分辨率+光学无损变焦的家用投影机，在整体的色彩表现上保持着稳定发挥，系统流畅度过硬，视频解码、投屏功能也能够照顾到不同的使用场景。各方面品质都很能打，1200CCB亮度白天观影需求也能基本满足，墙面自适应、Turbo Light等功能进一步提升了观影质量，这款投影仪绝对是值得入手的一款家用投影机了。