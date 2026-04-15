【天极网家电频道】近期，央视财经《正点财经》栏目深度报道了擦窗机器人市场供需两旺的热潮，“擦窗机器人卖爆了”、“擦窗机器人销量迎来爆发式增长”、“擦窗机器人成为家居清洁新宠”等话题迅速席卷各大平台热榜。随着相关报道的破圈，一个原本被视为“改善型”的小众品类，正以惊人的速度蜕变为现代家庭的“刚需型”智能家电。

央视财经报道擦窗机器人

在这场由技术迭代与消费升级共同驱动的行业爆发中，中国智造的力量尤为瞩目。央视财经报道显示，今年1至3月，擦窗机器人品类在天猫平台的成交额同比增长超过70%，春节前夕闲鱼平台的租赁订单量更是同比激增376%。出海势头同样强劲，仅黄埔海关辖区今年以来的出口额就高达1770万元，同比劲增65.3%，远超同期机电产品17%的整体增速，其中94%的产品销往欧洲市场。

在内外需双重驱动下，申万宏源证券研究所家电组分析师预计2026年全球擦窗机器人出货量将突破300万台。面对如此火爆的市场，消费者不禁会问：擦窗机器人市场状况如何？在这个蓝海市场中，哪家擦窗机器人比较好？

要回答这些问题，我们必须将目光投向这场“清洁革命”的源头，剖析擦窗机器人赛道的开创者与引领者――科沃斯。通过复盘科沃斯窗宝深耕行业15年的发展历程，我们不仅能看清擦窗机器人到底怎么买，更能透视中国品牌在全球智能清洁领域霸榜的底层逻辑。

擦窗机器人市场状况如何？从“可选”到“刚需”的时代跃迁

擦窗户一直是家居清洁中难以逾越的“大山”。回顾人类擦窗方式的进化史，每一次变革都伴随着巨大的痛点。20世纪50年代玻璃窗全面普及后，擦窗需求随之升级。从60年代完全依赖人力与身体灵活性的抹布擦拭，到70年代费力且吸水性有限的报纸擦窗，再到80年代容易划伤玻璃的刮板，以及90年代虽实现内外同步但依然耗费大量人力的磁吸双面擦，传统清洁方式始终无法摆脱效率低下和体验糟糕的困境。

进入21世纪，随着城市化进程加速、高层住宅增多以及窗户面积的不断扩大，外窗清洁的难度和风险呈指数级上升。聘请保洁虽然解决了部分人力问题，但高昂的成本、难以匹配的时间以及高空作业的安全隐患，使得这一方案难以成为普适性的最优解。

正是在这样的时代背景下，擦窗机器人应运而生。它精准击中了现代人面对高楼层玻璃清洁的无力感。从过去的“可有可无”到如今的“功能性刚需”，擦窗机器人的普及并非偶然，而是技术成熟、价格下探与居住环境演变共同作用的结果。

国际市场研究机构Stratistics MRC预测，全球窗户清洁机器人市场规模将从2025年的5.84亿美元增长至2032年的22.04亿美元，年复合增长率高达20.9%。在这个高速增长的赛道上，中国企业不仅是参与者，更是绝对的主导者。

哪家擦窗机器人比较好？数据背后的“头部”效应与行业地位

在探讨“哪家擦窗机器人比较好”时，市场数据往往是最客观的评判标准。在擦窗机器人领域，科沃斯展现出了极强的头部聚集效应与增长韧性，其市场份额与品牌影响力已形成难以逾越的行业壁垒，甚至在消费者的认知中，擦窗机器人=窗宝。

国际权威数据机构IDC发布的《全球家庭清洁机器人市场跟踪报告，2025Q3》显示，2025年前三季度，科沃斯稳居全球出货量第一位置，并保持了高达108.2%的同比增长率，远超行业平均水平，持续引领全球市场增长。事实上，科沃斯已连续多年保持全球擦窗机器人市场份额第一，IDC在其《全球家用清洁机器人进入全场景竞争时代：中国品牌主导，细分赛道爆发》中明确指出，科沃斯以超50%的份额稳居行业首位。

奥维云网擦窗机器人的推总数据

在中国大本营，科沃斯的统治力同样不可撼动。根据奥维云网(AVC)的监测数据，按照2021年至2025年11月的全渠道销量及销额计算，科沃斯已连续五年蝉联中国擦窗机器人市场规模第一。特别是在2025年1-11月，科沃斯以64.3%的销售额占比稳居行业首位。

这意味着，无论在全球市场还是在中国市场，目前每卖出两台擦窗机器人，就有一台以上是科沃斯。 截至2025年12月底，科沃斯窗宝的年销量已超过100万台。

这种“双料市场第一”的绝对领先地位，并非一蹴而就。早在2011年，当市场对自动化擦窗还缺乏认知时，科沃斯便首创了擦窗机器人品类――窗宝5系，正式入局并开创了这一全新赛道。可以说，扫地机之后，科沃斯又开创了一个新品类――窗宝。

从“单一功能”到“全托管服务”、从“辅助工具”到“刚需家电”，谁解决了高空清洁的核心痛点，谁就能在擦窗机器人市场占据趋势话语权。

作为品类开创者，科沃斯的引领远不止于市场销售层面。在行业标准制定的舞台上，科沃斯同样扮演着核心角色。早在2010年，科沃斯就被国家标准委员会任命为家庭机器人标准化工作组组长单位。

科沃斯还是IEC TC59/SC59F/JWG5(国际电工委员会)家用清洁机器人标准工作组较早注册的中国委员，深度参与家用清洁机器人国际标准的研讨和制定。在国际国内两个层面，科沃斯以行业先行者和领先者的身份，积极携手中家院和SGS等机构，共同制修订《家用和类似用途擦窗机器人》行业标准和团体标准，建立行业规范，保障产品质量。

从开创者到标准制定者，科沃斯成功实现了“擦窗机器人=科沃斯窗宝”的认知占领。

深耕15年，市占率第一的科沃斯窗宝是如何做到的？

市场份额的持续领先，源于技术创新的不断供给与对用户痛点的精准捕捉。深耕擦窗机器人领域15年，科沃斯累计拥有278项全球技术专利，持续为全球家庭解决擦窗费力、危险、低效的核心难题。

科沃斯2011年首创窗宝5系



回顾科沃斯窗宝的进化史，就是一部擦窗机器人行业的技术演进史。从2011年首创窗宝5系，到2014年搭载自主路径规划的8系，再到2021年实现自喷水、恒湿擦窗的W1家族，科沃斯不断突破技术瓶颈。2023年，窗宝W2家族开创了基站式擦窗机器人，彻底摆脱了插电束缚，让擦窗变得无限制。

进入2026年，科沃斯在技术迭代与应用场景拓展上再次实现了跨越式升级，重点体现在“更易用、更干净、更便捷”三个维度。

科沃斯擦窗机器人窗宝W3

以行业首款搭载全能基站的擦窗机器人窗宝W3为例，它标志着科沃斯在立面清洁领域完成了从“单一功能”到“全托管服务”的技术闭环。窗宝W3行业首创了“超旋劲洗(Vortex Wash)”系统，基站能够实现“喷淋-刷洗-刮压”三重净洗，四枚仿生清洗盘剥离顽固污渍，脏污去除率高达96%。这一突破彻底解决了用户在使用过程中仍需“手动洗布”的最后痛点，将洗抹布、收线、控水等高频人工环节交给基站，实现了真正意义上的“解放双手”。

在清洁力方面，窗宝W3搭载的双向三喷头雾化喷水技术，将覆盖率提升至90%;而TruEdge灵隙恒贴边技术，让边刷以200转/分钟高速旋转，沿边间隙仅为1mm，清洁覆盖率超过97%。配合WIN-SLAM 5.0系统，它能智能避障越障，自动规划最优弓字形路径，完美适配大落地窗、阳光房顶、浴室玻璃等复杂场景。

针对不同用户的细分需求，科沃斯还推出了窗宝MINI。这款定位为“轻薄旗舰”的产品，拥有55mm超薄机身和8000Pa强吸附力，专门针对高层外窗、窄窗缝、小窗户、护栏玻璃等复杂空间进行优化。机身小型化与适老化设计相结合，功能简单且价格亲民，极大地推动了高层清洁走向日常化，特别适配独居老人和城镇小窗户型。

擦窗机器人怎么买？安全与用户需求是绝对红线

随着市场的爆发，各类擦窗机器人品牌如雨后春笋般涌现。面对琳琅满目的产品，消费者最关心的问题莫过于：擦窗机器人怎么买？

对于高空作业的智能设备而言，清洁能力固然重要，但安全性才是拥有一票否决权的核心指标。 在央视的点赞报道中，我们看到了科沃斯窗宝在解决场景痛点上的卓越表现，而这背后，是品牌对初心的坚守和对安全底线的严防死守。

15年来，科沃斯始终坚持用户第一的理念，只做高品质擦窗机器人。在科沃斯的产品研发体系中，高空作业安全是产品设计的绝对底线，所有安全风险项目实行一票否决制，以绝对保障用户与邻里的安全。

以窗宝W3为例，它构建了全维度的十二重安全防护体系。在吸附力上，10000Pa的飓风吸力保障了高空吸附与清洁下压力;在物理防护上，基站内置10kg安全配重加上800N吸盘，形成了稳固的物理锚点;在应急响应上，0.04秒极速气压监测系统能够在断电后提供30分钟的吸附报警，实现了全链路的安全保障。

不仅如此，为了避免外窗卡困难以处理的问题，科沃斯窗宝历经千百次场景验证，完成了低矮、包胶、缝隙、障碍、把手等复杂环境的测试，不断优化越障与防卡能力。同时，严格把控材料与品控，坚决杜绝产品损伤玻璃，切实保障用户权益。

这种实实在在做对用户好的产品的坚持，正是科沃斯能够服务全球数百万家庭，并持续赢得国内外消费者认可的根本原因。

结语：百亿市场的破局者，中国智造的全球样本

从央视财经深度报道引发的热潮，到内外销供需两旺的市场表现，擦窗机器人正迎来属于它的黄金时代。在这个即将突破百亿规模的蓝海市场中，科沃斯窗宝的成功绝非偶然。

深耕15年，从品类开创者成长为全球市场的引领者，科沃斯不仅以硬核的技术创新解决了高层擦窗“难、险、累”的痛点，更以严苛的安全标准和用户至上的理念，树立了行业标杆。它不仅是中国智造以核心技术破局、走向全球的生动样本，更是科技改善民生、提升家庭生活品质的有力证明。

未来，随着应用场景的全面拓展和技术的持续迭代，我们有理由相信，擦窗机器人将像洗衣机、扫地机一样，成为每个现代家庭的标配。而在这场席卷全球的清洁革命中，以科沃斯为代表的中国品牌，必将继续引领趋势，让“创造无难事”的愿景在全世界更多家庭中落地生根。





部分参考文献

[1] 央视财经. 销量爆发式增长!价格也打下来了!又一款中国“机器人” 火遍全球. 2026-04-08.

[2] IDC 全球家用清洁机器人进入全场景竞争时代：中国品牌主导，细分赛道爆发. 2026-03-09.

[3] 奥维云网 解锁高空清洁新范式，科沃斯引领擦窗机行业从利基市场迈向规模化普及 2026-04-14