AWE 2023：深冷速冻&全域免污 TCL展现冰洗领域创新实力

4月27日，中国家电及消费电子博览会AWE 2023在上海开幕，本届AWE以“智科技、创未来”为主题，展现科技、场景等创新成果，为参展观众揭示家电与消费电子的发展方向。

AWE展会首日，TCL就在展区举行了冰洗创新技术发布会，重磅推出TCL冰箱家用深冷速冻技术，以及TCL洗衣机全域免污技术，两项创新科技旨在解决家庭用户可能遇到的常见问题，提供更加健康的食品保鲜、衣物清洁方案。伴随着新技术发布，TCL也带来了超薄零嵌系列冰箱、双子舱系列洗衣机等冰洗新品，我们一起来看。

新型深冷速冻技术 TCL超薄零嵌系列冰箱实现食品长期保质保鲜

“超薄零嵌”系列冰箱正如其名，主打超薄机身与零缝隙嵌入，顺应时下的套系化与高端定制家装趋势。嵌入式安装的冰箱需要融入厨房、橱柜等环境风格，带来浑然一体的观感。而对于冰箱自身尺寸的严格限制，以及零缝隙贴合安装的特点，则对冰箱本身的空间设计、散热性能等提出要求，而这些都是TCL需要依靠技术创新解决的。

那么“超薄零嵌”与深冷速冻技术有哪些联系呢？这就要提到TCL针对冰箱冷冻保鲜难题进行的技术研发，基于R600a制冷剂，TCL研发出-36℃晶膜态深冷保鲜技术，远超常规冰箱能实现的速冻效果，这项技术现已搭载于“超薄零嵌”系列冰箱上。而TCL的下一阶段目标是-40℃的深冷保鲜，以更快的速度穿过冰晶带，实现无间隙冰封，且肉类本身不损失水分。

也就是说，TCL在本次AWE 2023上既带来了一系列搭载成熟深冷速冻技术的冰箱新品，也发布了这项技术的下一阶段成果。目前TCL推出的-40℃晶膜态深冷保鲜技术已经通过通用机械检测院认证，这似乎预示着搭载新一代深冷速冻技术的冰箱产品可能也将在今年亮相，值得期待。

第二代全域免污科技 TCL如何解决洗衣机二次污染问题？

洗衣机本身是一种用于清洁的家电，但经过长时间使用后，它的内部也会积累不少污垢。根据上海疾病预防控制中心在对128台使用过一年以上的洗衣机进行细菌污染情况抽样调查，普通洗衣机内部有很多看不见的风险：霉菌检出率为60.2%，细菌总检出率81.3%，总大肠菌群检出率更是达100%。洗衣机内检出的微生物也不乏多种致病菌，因此极易对衣物造成二次污染，存在不小的健康风险。

针对洗衣机内部清洁的传统解决方案则不外乎三种：使用自带的筒清洁功能、使用清洗剂空转清洗，以及人工拆卸清洗。综合来看，这些方案都存在效果不佳，或是额外成本过高的问题。

借助早年间应用免污技术的经验，TCL创新推出了第二代全域免污技术，基于“筒净衣才净”的原理，设计了免污水封舱、免污外筒、免污洗程序、免污水净化、免污喷淋五大部分，系统性处理洗衣机内外筒积累污垢问题。

简单来说，从洗衣机的进水、洗涤到排水流程，TCL均采用了银离子除菌、喷淋、密封、活水冲洗等功能设计与步骤，使得洗衣机在进行衣物清洁工作的同时，也实时对衣物上脱落的纤维与其它污渍进行集中处理，避免内部的藏污纳垢。据了解，全域免污技术已经成功应用于TCL洗衣机双子舱C16、离子柔护C6、净彩P12等系列产品上，未来还将覆盖更多洗衣机型号。

本次AWE 2023上，TCL就带来了双子舱C16洗衣机、双变频热泵洗烘套装等高端定位产品，凭借多样化的衣物清洁功能与健康特性，不断提升消费者的体验质感。

TCL在白色家电领域深耕行业26年，将消费者需求作为创新驱动力，本次AWE上再次为我们展现了前沿科技与家电融合的创新成果，满足用户的高品质需要，并解决用户的现实问题，实现健康长远的发展。