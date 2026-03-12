【天极网家电频道】2026年3月12日，中国家电及消费电子博览会(AWE)在上海盛大启幕，作为全球家电行业的风向标，本届展会以“AI科技、慧享未来”为主题，汇聚了国内外众多头部家电企业，集中展示行业前沿技术与创新产品。其中，海信洗衣机携最新发布的全家筒・棉花糖U7S等重磅新品亮相，凭借颠覆性的产品设计、硬核的技术创新以及贴合用户需求的场景化解决方案，一亮相便吸引了现场参展商、媒体及消费者的广泛关注，成为AWE开幕首日最具人气的展台之一，用实力诠释了中国家电企业的创新力量，也为处于转型期的洗衣机行业注入了新的发展动能。

行业背景：存量博弈下，洗护需求迎来全面升级

当前，中国洗衣机行业已进入存量博弈的深度调整期，市场竞争从规模扩张转向价值升级，消费者需求也从基础的衣物清洁，向健康化、精细化、场景化、集成化全面升级。分区洗市场认可度持续攀升，线下零售额份额已达6.7%且稳步增长，且搭载热泵技术的洗烘一体机销量同比增长显著，成为高端市场主流选择，而洗鞋机相关品类市场需求也在快速提升，年增长率超30%。这一系列数据清晰表明，单一功能的洗衣机已难以满足现代家庭的多元化洗护需求，“全家洗护、场景集成、高效便捷”成为行业发展的核心趋势，而谁能精准捕捉这一趋势、突破技术瓶颈，谁就能在行业竞争中占据主动。

洗护实力：海信洗衣机新一代全家筒 一经亮相即获围观

作为中国洗衣机行业的创新引领者，海信洗衣机深耕洗护领域多年，始终以用户需求为核心，以技术创新为驱动，在分区洗护赛道持续深耕，多次定义家庭洗护新标准。回顾近十年发展历程，海信洗衣机完成了三次关键的行业升维：2017年，海信首创三筒洗衣机，率先捕捉到多口之家的分区洗护刚需，将母婴、内衣、外衣的分洗需求集成到一台产品中，让“1台产品搞定专衣专筒”从概念变为现实，直接开启了中国分区洗护新赛道;2025年，海信推出搭载第一代宙斯热泵烘干技术的4合1热泵洗烘一体机，解决了行业“洗烘一体必鸡肋”的痛点，率先在850mm标准机身内，将专业热泵烘干机与洗衣机集成，实现洗、烘、衣物分区洗护一体化，让分区热泵洗烘一体机真正走进普通家庭;2026年3月5日，海信在世界杯新品发布会上正式推出全球首创6合1热泵洗护站――全家筒棉花糖U7S，再次突破行业边界，将家庭洗护场景从衣物延伸至鞋履，完成了第三次行业升维。

此次AWE展会，海信将这款集大成之作海信全家筒棉花糖U7S以不同的组合方式惊艳亮相，还有海信三筒洗衣机、海信全家筒・大薄荷E5S、罗马假日、海升明月、棉花糖U5Q等热销爆品，以及AI洗护智能体、无家务之家等智慧场景搭建，让现场观众近距离感受中国家电的创新实力。值得一提的是，海信AI洗护智能体是搭载感知决策能力的生成式洗护智能体，以行业首创的生成式洗护方案为用户一句话生成专属洗护方案，宣告洗护领域正式迈入“主动智能”时代。这一用户体验的提升，恰好呼应了国家今年发布的智能家电L4等级标准――即系统在特定场景下具备完全自主的决策与执行能力。海信洗护智能体以国标L4为技术准绳，将“生成式洗护”从概念落地为现实，不仅展现了深厚的AI技术积淀，更引领了整个行业向更高阶的智能化迈进。

海信全家筒棉花糖U7S：六边形全能，破解家庭洗护核心痛点

AWE现场围观人群络绎不绝，作为本次亮相的核心旗舰产品――海信全家筒・棉花糖U7S堪称“六边形全能型战士”，在集成性、功能性、便捷性等方面实现了全方位突破，完美契合当前行业高端化、场景化的发展趋势。其最引人注目的亮点，便是在0.5m³的狭小空间内，实现了“1台顶6台”的全能洗护体验，相当于同时拥有1台12Kg大容量洗衣机、1台8kg热泵式烘干机、1台1kg婴儿/宠物洗烘一体机、1台1kg内衣洗烘一体机、1台3kg洗鞋机以及1台3kg鞋护机，彻底解决了现代家庭洗护设备灵活性低、占用空间大的痛点，真正实现了全家衣物、鞋子的0手洗、0等待、0交叉的独立分区洗护，让用户“从上到下、从里到外、从头到脚”实现全身分区健康洗护躺平式自由。

在用户最为关注的洗鞋功能上，海信全家筒棉花糖U7S实现了行业首创的集成式洗鞋机，精准破解了消费者洗鞋难的核心痛点。相较于传统洗鞋方式耗时费力、外送洗鞋店成本高、单独洗鞋机占用空间等问题，这款新品的3kg独立洗鞋舱无需单独接上下水，可容纳1双男生45码球鞋、2双居家拖鞋或3双童鞋，适配各类鞋履需求。其内置3D仿生魔术刷，采用滚筒式摔打+提拉柔刷模式，长毛深入纤维及缝隙清洁污渍，短毛模拟手刷去除重污，单次洗涤可实现超3000次的拍打刷洗，清洁度完胜手刷。同时，针对小白鞋去黄去渍、运动鞋除味等细分需求，新品搭载活水焕白科技和鲜氧净护功能，前者释放高活性氧分子实现鞋履去黄去渍，后者可静态除味除菌，无需水洗即可分解运动汗味、鞋柜闷味，真正实现“洗鞋+护鞋”一站式搞定，填补了行业“集成洗鞋+护鞋”的空白。

在烘干技术上，海信全家筒棉花糖U7S升级搭载Ai宙斯热泵3.0技术，彻底打破了行业“烘得好与烘得快不可兼得”的两难困境。该技术在极其狭窄的空间内，高度融合了热泵烘干系统、冷凝除湿系统、快速升温系统，实现低温柔烘、快速排湿以及Ai暖筒快速升温三大效果，烘干效率提升32%，大幅缩短烘干时间――据实测，烘干1kg衬衫可节省91分钟，烘干3kg四件套可节省84分钟，烘干6kg纯棉衣物可节省100分钟。同时，配合三变频1:1正反匀透烘技术，衣物烘干后不打结、不缠绕，每一寸纤维都能保持蓬松干爽，42℃低温柔烘可适配羊毛衫、真丝等高端面料，实现护衣与高效的双重需求。

健康洗护方面，海信全家筒棉花糖U7S采用四筒完全独立设计，独立空间、独立进水、独立排水，从根源上杜绝洗涤过程中的交叉污染，而通过优化结构设计，安装时仅需一个进排水即可轻松搞定，兼顾健康与便捷。同时，每一个筒都搭载海信专利活水洗除真菌科技，洗涤过程中释放百万级除菌因子，经权威机构检测认证，除真菌率可达99.99%，大筒洗净比高达1.35，远超行业标准，实现看得见的干净与看不见的深层洁净双重保障。

针对中国家庭阳台空间有限的痛点，海信全家筒棉花糖U7S在机身设计上实现了重大突破，做到了“大容量、小身材”的完美平衡。其主筒整机采用850mm标准身高、595mm纤薄厚度的双标尺寸，搭配小三筒后整机高度不超过1.5米，完全符合人体工学最舒适的人机交互高度，操控更便捷。而专为年轻人打造的线上爆款大薄荷E5S，更是将机身厚度压缩至578mm，同样保持850mm标准身高，无论是新房装修还是老房替换，都能完美适配，真正实现“科技升级，空间不升级”。此外，两款新品均搭载3直驱+8变频+8减震平衡系统，实现4筒同时运行声音小于48dB，整体振幅小于0.5mm，即使在夜间运行也不会影响家人休息，兼顾高效与静谧。

全球化布局，引领行业高质量发展

作为一家全球化家电企业，海信洗衣机凭借以用户为中心的产品创新表现亮眼，不仅在 2025 年实现主营业务收入突破百亿、全球销量达 736 万台的佳绩，成功跻身全球洗护第二梯队，更是不断全球市场的稳步扩张，产品畅销全球140多个国家和地区，在英国、克罗地亚、南非等市场份额持续领先，并被欧睿国际认证为近五年全球TOP10中增速最快公司(2021-2025)。此次AWE开幕首日，海信全家筒・棉花糖U7S等新品的惊艳亮相，不仅是海信多年来技术积累与产品创新的集中展现，更是对洗衣机行业发展趋势的精准把握。从三筒洗衣机开启分区洗护赛道，到海信热泵洗烘一体机破解行业痛点，再到集成洗鞋护鞋功能的6合1热泵洗护站，海信洗衣机始终以创新打破边界，推动行业从“功能满足”向“体验升级”转型。值得关注的是，海信作为2026美加墨世界杯官方赞助商将全面释放权益，据悉，在世界杯期间购海信全家筒・棉花糖U7S，除15%国补外，整机保修3年、电机包修12年。4月30日前全渠道购机，额外享120天只换不修等限时超值权益，还有更多好礼相赠。

业内人士表示，在存量竞争日益激烈的行业背景下，海信洗衣机的创新实践为整个行业提供了宝贵的借鉴经验。其通过精准捕捉用户需求，将技术创新与场景创新深度融合，不仅提升了自身的核心竞争力，更引领着行业向更智能、更高质、更贴合民生需求的方向发展。随着AWE展会的持续推进，相信海信洗衣机将凭借全新一代新品的硬核实力，收获更多消费者的认可，持续引领家庭洗护行业的升级迭代，为中国家电行业的高质量发展贡献更大力量。