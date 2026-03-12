【天极网家电频道】2026年3月12日，上海AWE2026中国家电及消费电子博览会正式拉开帷幕，“AI科技、慧享未来”的主题之下，各类贴合家庭需求的智能家电新品纷纷亮相，其中海信洗衣机带来的全家筒・棉花糖U7S四筒洗衣机，成为现场最受关注的焦点之一。这款颠覆性新品凭借全球首创6合1热泵洗护站设计，将洗衣、烘衣、婴儿洗、内衣洗、洗鞋、护鞋六大功能集成一体，精准解决了当代家庭洗护设备多、占用空间大、分区不便等痛点，更凭借AI宙斯热泵等硬核技术从数万件参展作品中脱颖而出，摘得“全球智慧生活领域奥斯卡”――AWE艾普兰奖。除了这款核心新品，海信洗衣机还在现场展示了海信三筒洗衣机、海信全家筒・大薄荷E5S、罗马假日、海升明月、棉花糖U5Q等热销爆品，以及AI洗护智能体、无家务之家等智慧场景搭建，展示机器人参与洗衣服、整理家务等智慧场景，让参观者直观感受到智能洗护带来的便捷，解锁家庭洗护“躺平式自由”新体验。

新品亮相引围观，全场景实力吸睛

作为海信洗衣机最新发布的核心新品，全家筒・棉花糖U7S的现场亮相成为AWE2026开幕首日的一大亮点。参展群众纷纷驻足围观、体验咨询，近距离感受这款搭载洗衣护鞋功能的分区洗衣机的魅力。

据了解，海信全家筒・棉花糖U7S是海信洗衣机近10年创新与技术迭代的集大成之作，被誉为“六边形全能型战士”，精准破解当代家庭洗护全维度痛点。其在仅0.5m³的空间内，集成12Kg大容量洗衣机、8kg热泵烘干机、1kg婴儿/宠物洗烘机、1kg内衣洗烘机、3kg洗鞋机、3kg鞋护机六大功能，实现全家衣鞋0手洗、0等待、0交叉的独立分区洗护，彻底解决家庭洗护设备碎片化、占用空间大的难题;作为海信热泵洗烘一体机，其升级的 Ai 宙斯热泵 3.0 技术融合三效烘干系统，烘干效率提升 32%，完美兼顾低温柔烘与高效速干，打破行业“烘得好与烘得快不可兼得”的两难困境。

在洗鞋领域，海信精准捕捉用户洗鞋难、单独洗鞋机占用空间、安装繁琐等痛点，开创集成式洗鞋机，打造3kg独立洗鞋舱，无需单独接上下水，可容纳1双男生45码球鞋、2双居家拖鞋或3双童鞋，适配各类鞋履需求。其内置3D仿生魔术刷，采用滚筒式摔打+提拉柔刷模式，单次洗涤可实现超3000次的拍打刷洗，清洁度完胜手刷;同时，搭载活水焕白科技和鲜氧净护功能，分别实现小白鞋去黄去渍和鞋履静态除味除菌，真正实现“洗鞋+护鞋”一站式搞定，填补了行业“集成洗鞋+护鞋”的空白，推动家庭洗护场景从衣物延伸至鞋履。

不少参展群众体验后直言：“这台机器把洗衣、烘衣、洗鞋、护鞋全整合了，完美解决了阳台空间小、洗护设备多的难题，这就是我们想要的居家洗护解决方案。”凭借全方位的功能优势、极致的使用体验与贴合家庭实际的洗护解决方案，海信全家筒・棉花糖 U7S 也当之无愧成为 2026 年家庭多筒洗衣机的焕新首选。

AWE新品见面会，行业大咖共话洗护升级

3月12日AWE开幕当天，海信洗衣机举行现场新品见面会，中国家用电器研究院副院长吴海涛、海信洗衣机总裁高勇敢出席活动，围绕行业发展趋势、用户需求升级及海信新品创新方向展开深度交流，并发表讲话。发布会现场，行业嘉宾、媒体记者与参展群众齐聚一堂，共同聆听行业洞察，见证海信全家筒・棉花糖U7S的硬核科技实力。

家电院副院长吴海涛在讲话中表示，近年来，家电行业创新迭代持续加速，洗衣机领域多筒化浪潮全面兴起，消费者对分区洗护、健康高效、场景集成的需求不断升级。分区洗洗衣机的市场认可度持续攀升，线下零售额份额已达6.7%且稳步增长;同时，搭载热泵技术的洗烘一体机销量同比增长显著，成为高端市场主流选择。而洗鞋机相关品类市场需求也在快速提升，年增长率超30%。这些数据充分说明，消费者对洗衣机的需求，也不再只满足于洗干净衣服，而是升级为 “把全家人的衣物、鞋子，健康、高效、省心地洗护干净”。在这样的行业背景下，海信洗衣机始终扮演着“创新引领者”的重要角色，用持续的技术突破和产品创新，推动行业不断迈向新高度。海信全家筒棉花糖U7S系列新品的发布，不仅是海信自身创新实力的集中展现，更是中国洗衣机行业从“功能满足”向“体验升级”转型的重要标志，其在场景创新、技术突破、绿色发展等方面的实践，将为整个行业提供宝贵的借鉴经验，引领行业向更智能、更高质、更贴合民生需求的方向发展。

海信洗衣机总裁高勇敢则详细解读了海信全家筒・棉花糖U7S的核心优势，作为洗衣机中的“6边形全能型战士”，从空间集成、健康洗护、洗烘技术到使用体验，全方位诠释了科技如何重构家庭全场景洗护新范式。他表示，海信洗衣机始终以用户需求为核心，用10年的时间中，不断重塑“洗护”的边界，拿下近3000+项专利，用科技给消费者带来更好的使用体验。从17年海信首创三筒洗衣机，到25年推出搭载第一代宙斯热泵烘干技术的4合1热泵洗烘一体机，再到今天推出的搭载Ai宙斯热泵3.0技术的6合1热泵洗护站，海信洗衣机将家庭洗护的边界，从 “衣物洗护” 拓展到 “从头到脚的全身全场景洗护”，把洗鞋、护鞋这个长期被行业忽视的全民痛点，完美融入集成解决方案，真正做到 ――海信全家筒 生活家“简”法，自由组合、衣鞋同净。

海信新一代全家筒斩获艾普兰创新奖 中国智造彰显实力

开展当天，AWE2026艾普兰奖正式揭晓，海信全家筒・棉花糖U7S凭借全球首创的6合1热泵洗护站核心设计、宙斯热泵洗烘一体技术突破，以及贴合用户需求的全场景解决方案，成功斩获2026AWE艾普兰创新奖，成为本届AWE洗护领域的核心亮点。

素有家电行业“实力与价值双重认证”之称的艾普兰奖，以严苛的评审机制、专业的多维度考评成为家电领域的权威标杆，其评审覆盖技术创新、用户体验、场景适配、绿色节能等核心维度，获奖作品均代表着行业当下的最高技术水准与未来发展方向。此次海信全家筒・棉花糖U7S摘得殊荣，既是行业对其创新实力的高度认可，也彰显了中国智造在全球家电舞台的硬核实力，印证了海信洗衣机在高端洗护领域的全球引领地位。

智造引领 赋能全球洗护新发展

此次AWE2026的亮眼表现，背后是海信洗衣机长期深耕技术创新、布局全球市场的坚实支撑。回顾发展历程，海信洗衣机始终以用户需求为核心，不断打破行业技术壁垒：2017年全球首创三筒洗衣机，开启中国分区洗护新赛道;2025年推出4合1热泵洗烘一体机，破解“洗烘一体必鸡肋”的行业痛点;2026年发布全球首创6合1热泵洗护站，将家庭洗护场景从衣物延伸至鞋履，多次定义家庭洗护新标准。

在全球市场，海信洗衣机的创新实力同样获得国际认可。2025年，其实现主营业务收入突破百亿、全球销量达736万台的亮眼佳绩，成功跻身全球洗护第二梯队，更斩获欧睿国际认证，成为近5年全球TOP10中增速最快的公司。目前，其产品已畅销全球140多个国家和地区，在英国、克罗地亚、南非等海外市场份额持续领先，真正让中国智造的洗护科技走向世界、赋能全球用户。据了解，海信作为2026美加墨世界杯官方赞助商将全面释放权益，据悉，在世界杯期间购海信全家筒・棉花糖U7S四筒洗衣机，除15%国补外，整机保修3年、电机包修12年。4月30日前全渠道购机，额外享120天只换不修等限时超值权益，还有更多好礼相赠。

以此次AWE获奖为新起点，海信洗衣机将持续聚焦用户实际洗护痛点，在智能交互、健康洗护、洗烘技术等核心领域深化创新迭代，以集成化、模块化的全场景洗护解决方案，让更多家庭实现洗护“躺平式自由”。未来，海信洗衣机将继续以中国智造的硬核实力，在全球洗护市场开辟新增长空间，与全球顶尖品牌同台竞技，持续引领行业向更高质量、更智能、更贴合民生需求的方向稳步迈进，书写中国家电创新发展的新篇章。