【天极网家电频道】2026年3月12日，在上海举办的中国家电及消费电子博览会(AWE)现场，备受行业关注的艾普兰奖正式揭晓。海信洗衣机最新发布的全球首创6合1热泵洗护站――全家筒棉花糖U7S凭借颠覆性的创新设计、硬核的技术实力以及贴合用户需求的场景化解决方案，成功斩获“艾普兰创新奖”，成为本次展会洗衣机领域的一大亮点。这一荣誉不仅是对海信洗衣机创新实力的高度认可，更是中国家电行业技术创新水平不断提升的生动体现，彰显了中国家电企业在全球洗护领域的引领地位。

海信全家筒・棉花糖U7S

棉花糖U7S斩获艾普兰创新奖，中国智造彰显实力

作为海信洗衣机最新发布的核心新品，全家筒・棉花糖U7S的现场亮相成为AWE2026开幕首日的一大亮点。展会现场，海信洗衣机展区前人头攒动，参展群众纷纷驻足围观、体验咨询，近距离感受这款新品的全场景洗护能力。

3月12日下午，AWE2026艾普兰奖正式揭晓，海信全家筒・棉花糖U7S凭借全球首创的6合1热泵洗护站核心设计、宙斯热泵洗烘一体技术突破，以及集成式洗鞋机的开创，从数万件参展作品中脱颖而出，成功斩获艾普兰创新奖，成为本届AWE洗护领域的核心亮点。

素有“全球智慧生活领域奥斯卡”之称的艾普兰奖，是家电与消费电子领域的最高荣尚，以严苛的评审机制、专业的多维度考评成为家电领域的权威标杆，其评审覆盖技术创新、用户体验、场景适配、绿色节能等核心维度，获奖作品均代表着行业当下的最高技术水准与未来发展方向。此次海信全家筒・棉花糖U7S摘得殊荣，既是行业对其创新实力的高度认可，也彰显了中国智造在全球家电舞台的硬核实力，印证了海信洗衣机在高端洗护领域的全球引领地位。

技术创新为核，破解行业多重痛点

海信全家筒棉花糖U7S能够斩获艾普兰创新奖，绝非偶然，而是其近十年技术积累与产品创新的集中体现，更是其精准捕捉用户需求、破解行业痛点的必然结果。当前，洗衣机行业正处于存量博弈的深度调整期，消费者需求从基础清洁向健康化、精细化、场景化、集成化升级，而传统洗衣机在空间占用、分区洗护、鞋履清洁等方面的短板日益凸显，成为制约行业发展的瓶颈。海信全家筒棉花糖U7S四筒洗衣机的出现，正是针对这些痛点，进行了全方位的创新突破，为行业发展提供了全新的解决方案。

在集成场景创新方面，海信全家筒・棉花糖U7S作为行业首创的6合1热泵洗护站，在仅0.5m³的狭小空间内，集成了12Kg大容量洗衣机、8kg热泵式烘干机、1kg婴儿/宠物洗烘一体机、1kg内衣洗烘一体机、3kg洗鞋机、3kg鞋护机六大功能，相当于1台产品替代6台独立洗护设备，彻底解决了现代家庭洗护设备碎片化、占用空间大的痛点，实现了“自由组合、衣鞋同净”的全家全场景洗护体验，让用户“从上到下、从里到外、从头到脚”实现全身分区健康洗护躺平式自由。这种集成化设计，不仅贴合中国家庭阳台空间有限的现状，更重构了家庭洗护的场景模式，为行业场景创新提供了宝贵借鉴。

核心突破：洗鞋+热泵双升级，树立行业新标杆

在核心技术创新方面，海信全家筒棉花糖U7S在洗鞋和热泵两大领域实现了突破性进展，填补了行业空白，树立了技术创新的新标杆。在洗鞋领域，海信精准捕捉用户洗鞋难、单独洗鞋机占用空间、接上下水安装繁琐等痛点，行业首创集成式洗鞋机，打造3kg独立洗鞋舱，内置3D仿生魔术刷，单次洗涤可实现超3000次的拍打刷洗，清洁度完胜手刷;同时，搭载活水焕白科技和鲜氧净护功能，分别实现小白鞋去黄去渍和鞋履静态除味除菌，真正实现“洗鞋+护鞋”一站式搞定，填补了行业“集成洗鞋+护鞋”的空白，推动家庭洗护场景从衣物延伸至鞋履。

在热泵技术方面，海信全家筒棉花糖U7S升级搭载Ai宙斯热泵3.0技术，彻底打破了行业“烘得好与烘得快不可兼得”的两难困境。该技术在极其狭窄的空间内，高度融合了热泵烘干系统、冷凝除湿系统、快速升温系统，实现低温柔烘、快速排湿以及Ai暖筒快速升温三大效果，烘干效率提升32%，大幅缩短烘干时间;同时，42℃低温柔烘可适配羊毛衫、真丝等高端面料，配合三变频1:1正反匀透烘技术，衣物烘干后不打结、不缠绕，兼顾护衣与高效，解决了传统洗烘一体机高温伤衣、烘干效率低的痛点，推动热泵洗烘技术实现跨代升级。

健康与便捷：细节打磨，提升用户体验

除了核心技术和场景创新，海信全家筒棉花糖U7S在健康洗护和用户便捷性方面也进行了细致打磨，进一步提升了产品的用户价值。在健康洗护方面，产品采用四筒完全独立设计，独立空间、独立进水、独立排水，从根源上杜绝交叉污染，安装时仅需一个进排水即可轻松搞定，兼顾健康与便捷;每一个筒都搭载海信专利活水洗除真菌科技，除真菌率可达99.99%，大筒洗净比高达1.35，远超行业标准，实现深层洁净与健康守护的双重保障。

在用户便捷性方面，海信全家筒棉花糖U7S做到了“大容量、小身材”的完美平衡，棉花糖U7S采用850mm标准身高、595mm纤薄厚度，大薄荷E5S更是做到578mm超薄机身，搭配小三筒后整机高度不超过1.5米，符合人体工学交互高度，适配各类家庭场景;搭载3直驱+8变频+8减震平衡系统，4筒同时运行声音小于48dB，振幅小于0.5mm，实现平稳低噪音运行;同时，搭载Ai洗护管家智能化升级，可智能识别衣物面料并匹配洗涤程序，让用户操作更便捷，真正实现“科技服务于生活”。不少参展群众体验后直言：“这台机器把洗衣、烘衣、洗鞋、护鞋全整合了，完美解决了阳台空间小、洗护设备多的难题，这就是我们想要的居家洗护解决方案。”

据了解，海信作为2026美加墨世界杯官方赞助商将全面释放权益，据悉，在世界杯期间购海信全家筒・棉花糖U7S四筒洗衣机，除15%国补外，整机保修3年、电机包修12年。4月30日前全渠道购机，额外享120天只换不修等限时超值权益，还有更多好礼相赠。

智造引领 赋能全球洗护新发展

海信全家筒棉花糖U7S斩获艾普兰创新奖，不仅是对海信洗衣机创新实力的高度认可，更具有重要的行业意义。作为中国洗衣机行业的创新引领者，海信洗衣机近十年来始终深耕分区洗护赛道，完成了三次行业升维：2017年首创三筒洗衣机，开启中国分区洗护新赛道;2025年推出4合1热泵洗烘一体机，破解行业“洗烘一体必鸡肋”的痛点;2026年推出6合1热泵洗护站，实现家庭洗护场景的全面延伸。每一次升维，都源于对用户需求的深刻洞察，每一次创新，都推动着行业技术的迭代升级。此次海信全家筒U7S斩获艾普兰创新奖，不仅进一步提升了海信洗衣机的品牌影响力，更推动了中国家电品牌在全球市场的竞争力，为中国家电行业的高质量发展注入了新的动力。

随着这款新品的全面上市，相信将进一步激活高端洗护市场，引领家庭洗护进入“全身全场景洗护”的新时代，为消费者带来更便捷、更健康、更高效的洗护体验，也为中国家电行业的高质量发展贡献更大力量。未来，海信洗衣机将继续坚守创新初心，以用户需求为核心，深耕技术研发，持续突破行业边界，推出更多符合行业发展趋势、满足消费者需求的优质产品，不断推动家庭洗护行业的升级迭代。