传统K歌音响市场来了一个“特斯拉”

传统K歌音响市场杀入了一个“特斯拉”

快乐是人类共同的追求，而最直接简单得到快乐的办法，就是唱歌。爱唱歌不仅是人类的天性，从医学角度唱歌可以使人心情愉悦，改善人的心情，缓解人的压力，有利于缓解患者抑郁、焦虑症状。

据澎湃新闻的报道，澳大利亚墨尔本大学美术与音乐学院的研究人员通过10年的研究发现，唱歌能让人愉悦。而2017年发表在Medical Humanities(医学人文)期刊来自东英吉利大学诺里奇医学院研究人员Tom Shakespeare博士和Alice Whieldon博士的研究表明，和别人一起唱歌，能带来更多的快乐和幸福。

然而想要享受快乐的唱歌有很多条件，配乐、视频MTV互动、歌词提示对于大部分呢普通人来说都是必须的。曲目丰富声音KTV不仅麻烦消费也高而且并不适合所有年龄段的人，有什么方便又专业的设备能让我们随时随地和朋友一起唱歌，一起找寻快乐？市场在快速增长的K歌音响，就是一个很好的选择。

一：K歌音响市场高速增长 消费者为快乐买单

由于人类喜欢唱歌的天性，KTV曾经是个人和群体最普遍的唱歌娱乐社交选择，曾经的KTV开遍大街小巷;然而大部分KTV消费不低，空气浑浊，也夹杂着各种各类的问题导致不少人不愿意去KTV。随着生活方式的转变，健康的户外活动成为越来越多人的选择，而K歌音响正是一台能够匹配多种生活方式的“移动KTV”。

K歌音响一般内置KTV点歌系统和触控屏幕、声音单元、电池、双麦克风，通过内置存储歌曲或在线点歌，让用户随时随地开机即唱，丰富的使用场景包括露营、广场舞、户外演唱、声乐课堂、公司、家庭等，简单直接的快乐让全年龄段消费者买单，K歌音响市场高速增长。

(数据来源：kingsresearch、艾媒体数据中心)

编辑从kingsresearch、艾媒体数据中心的数据得知，2023年全球K歌市场规模达400亿人民币元，中国市场规约80亿元，无论是国内还是国外都呈现高速增长的趋势。考虑到中国作为全球的制造业基地，除了国内，国外不少的K歌音响应该都来自于国内品牌或代工。

作为迎合新时代生活方式的科技产品，K歌音响有着远超传统KTV的用户覆盖率。根据相关数据得知，K歌音响用户爱好广泛，男女性比例为5.5：4.5，年龄段覆盖18-60岁，基本覆盖全部职业，教育水平覆盖高中以下到硕士以上，主要使用人除了自己还包括孩子、家人、朋友、情侣等，基本上能做到人人都能唱，都能一起唱。能给那么多人带来快乐，高速增长也是必然的。

二：卡顿如老车机 传统品牌难让消费者满意

市场爆发是代表消费者的需求被引爆了，然而产品好不好，得用过才知道，本来想找寻快乐，结果被糟糕的产品搞得不痛快就不值了。如何买到一款真正方便好用的K歌音响并非易事。我们先来看看目前K歌音响市场的品牌和产品情况。

目前某电商平台的主流K歌音箱大部分是音箱+平板的“大黑牛”

从产品方案来看，主流K歌音响一般配备类KTV点歌系统和触控屏幕、声音单元、电池、双麦克风，主打一个带出去就能随时开唱。

那么只要能开唱就可以了吗？从阿里生意参谋后台获得的相关数据来看，目前K歌市场的品牌主要是以前的传统音箱品牌，包括JBL、山水、长虹、飞利浦、现代、先科、所爱、新科曼龙等，单价方面从最低的700元左右到最高超过5000元都有，但并没有一家在价格和销量上都拥有绝对优势的品牌。其主要原因，编辑认为由于传统音箱品牌本身有音箱工厂或代工资源，渠道也与传统音箱渠道有一定重复，在音箱顶部加一个平板、装上麦克风和电池能开唱就算把产品完成了，不仅同质化严重，产品力和用户体验都有所欠缺。

主流K歌音响产品的中差评大部分都比较接近

一开始在没有相关产品的时候，只要能唱确实能满足消费者的需求。但是一旦开唱后，问题就会接踵而来。在某大型电商平台上，编辑做了一些销量不错的来自传统音响品牌的K歌音箱中差评调查，主要问题为：系统体验差及卡顿，系统容易BUG，音质差有杂音，续航差，外观丑，做工差。看到部分主流K歌音响的消费者中差评问题，就像看到当年传统汽车车机时代的问题一样，用户体验和智能化亟待提升。

三：背靠顶级制造母厂 “特斯拉级”互联网创企降维打击

现在看回当年传统燃油车的车机和智能化，功能很多，但几乎都不好用，甚至连导航都偶尔卡顿，面对智能化的特斯拉降维打击毫无还手之力，特斯拉不仅对中国汽车市场影响巨大，目前也仍是中国新能源汽车的销量冠军。对于中国普通消费者来说，其用户体验早已被AI互联网时代的手机、智能汽车品牌伺候过，要的是高颜值体验流畅功能强大性能强劲的六边形产品，传统音箱品牌的K歌音箱自然难以满足中国普通消费者的需求。这个时候，一家拥有顶级制造母厂的创企-爱畅AISON，以互联网智能化思维重新定义K歌音响，并一口气推出了三款不同定位的产品：K50、K70、K90，价格跨度从1999元到4999元，覆盖中高端用户群体，无疑是杀入传统K歌音响市场的“特斯拉”。

从相关数据得知，现在用户考虑购买K歌音响考虑的因素覆盖了方方面面，其中最重要的是“唱出的歌声好听”，有48%的用户首先考虑音质、唱歌的轻松程度，46%的用户考虑要有简单易用的智能系统，43%的用户希望重量轻携带方便。再反观之前传统K歌音响品牌被中差评的项目，基本能确定目前消费者对部分传统音箱品牌的K歌音响有着各种不满。而作为“特斯拉”级的创企品牌，爱畅的产品彻底解决了这些问题。

爱畅K50 K歌音响

爱畅K歌音箱K50，上市一个月即登上了京东热卖榜，这款产品具备时尚设计与高质感，售价1999元，在智能化方面拥有滤镜级美声算法让每个用户都能自信欢唱;雷石百万曲库搭配智能点歌系统支持触控智能点歌、麦克风智能点歌、手机点歌等，歌曲的丰富程度与点歌的速度和体验远超KTV。在性能方面拥有10.1英寸IPS高亮屏确保即使在户外的白天也能清晰看见;双DSP 8核芯片可谓K歌音响行业最强芯组合，确保高品质音效处理性能以及流畅的系统操作;Boost澎湃低音让用户时刻有着KTV级的高音质伴奏享受;5小时超长续航确保尽兴欢唱，仅5.3kg的重量可以充分满足各类用户在客厅、车载、野营、海滨、广场、公园、公司等丰富场景随时随地开唱。

完整覆盖中高端群体的爱畅产品矩阵

如此强大的产品力面对传统K歌音响产品实在是降维打击，而这背后是强大的制造母公司以及拥有丰富成功经验的互联网思维创业团队。

爱畅智慧工厂：互联网大厂智能+顶级音质品质工厂

走进爱畅智慧工厂活动

爱畅的智慧工厂位于广东省东莞市，作为一流的智能音箱OEM/ODM智慧工厂，其拥有多条自动化生产线以及严苛的品质与质检要求，帮助中国知名的互联网大厂代工各类智能音箱，同时也帮顶级的音箱品牌如JBL代工，拥有强大的智能化研发实力及高品质生产能力。

智慧工厂的产品展厅除了 爱畅 还有不少我们熟悉的大厂品牌

作为智慧工厂，实现全面数智化管理

拥有如此实力的智慧制造母厂，爱畅K歌音响从一开始就打上了互联网智能化的基因，在产品设计、制造工艺、产品品质上相对传统的K歌音响有着明显优势。而有些K歌音响品牌的用户差评上还有新品无法开机的问题以及产品毛刺刮伤手部等，而爱畅在严苛的出厂标准下几乎不存在这些问题。

爱畅K歌音响出厂测试包括多项严格且规范的安全性与功能性测试

成功N次的互联网智能化创业团队

拥有多年创业成功经验的李传刚团队

即使背靠强大的制造母厂，产品的研发设计仍然最重要的。从LG手机到百度小鱼在家，再到科大讯飞录音笔，无一不是卖遍全国乃至全球的成功产品，拥有多年创业成功经验的李传刚这次明确了要做全球优秀智能K歌音箱品牌的目标。

在李传刚看来，未来消费类电子市场发展会面临三大趋势，机会正蕴含其中。趋势一是“产品智能化”，几乎所有消费电子产品都将被AI所赋能。举例来说，传统智能音箱经过AI技术的赋能，产生了创新，用户体验有了很大提升。

趋势二是“场景细分化”，比如音箱的品类也在不断发展、进步――从有线到无线，从大音箱到便携式音箱，音箱的场景也在不断细分，如监听音箱、会议音箱、K歌音箱等等。随着市场的深度细分，满足不同特定群体和具体场景的音箱品类会不断涌现，展示出更多创新潜力。基于这一变化，李传刚特别强调道，专业性会成为未来市场竞争力的决定性因素，深度理解和满足特定需求会变得至关重要。

趋势三是“品牌集中化”。李传刚犀利地指出，未来的细分市场中，会呈现一种“一家独大”的态势，即某个品牌仅凭其专业性便可占据市场六至七成的份额。在这样的大背景下，如何解决传统音箱的痛点并创新出一种全新的品类，显得尤为关键。

一次成功可能是偶然，多次成功就是实力的展现，李传刚团队成员中不乏来自华为、小米、三星、LG、联想、360等企业的高管。从多款智能产品的成功也能看出团队成员对于智能硬件的深刻理解，并在产品、销售、市场、研发、运营管理等多个角度形成优势互补，一次又一次取得成功。

走进爱畅智慧工厂活动大合照

当然除了强大的创业团队，高级别朋友圈的助力也必不可少。本次“走进爱畅智慧工厂”更是获得了法国里昂商学院、北大国家发展研究院、北大光华管理学院、香港大学经济及工商管理学院、新加坡国立大学、美国得克萨斯大学阿灵顿商学院等高校教授或校友的支持与推荐，北京大学光华管理学院马力副院长、香港大学经管学院沈海鹏副院长对爱畅产品的创新给予认可和点赞。

四：颠覆传统K歌音响市场，从一台“特斯拉”K歌音响开始

互联网智能化在颠覆每一个行业，特斯拉之于传统汽车市场的历史会在K歌音响市场重演吗？从目前的市场竞争与消费者的需求来看，编辑认为爱畅大概率会成为K歌音响市场的“特斯拉”，甚至从热卖的K50用户评价中，都能感受到用户的惊喜与感动。

爱畅团队用心打造了好看好用好品质的K歌音响，不仅解决了众多的行业疼点，也为用户带来满满的快乐。如果觉得工作和生活上的各种事情把你压得喘不过气，那就叫上朋友带上爱畅K歌音响一起去唱歌吧!