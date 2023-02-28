¿ÉÑØµØ°åÆÌÉè·½ÏòÇå½à ÖÇÄÜ»¯ÔÙÉý¼¶ Ê¯Í·×ÔÇå½àÉ¨ÍÏ»úÆ÷ÈËG10S Pure
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ê¯Í·¿Æ¼¼½üÈÕÉÏÏßÒ»¿îÐÂÆ·É¨ÍÏ»úÆ÷ÈË¡ª¡ªÊ¯Í·×ÔÇå½àÉ¨ÍÏ»úÆ÷ÈËG10S Pure£¬ËüÔÚÇ°´úÆì½¢²úÆ·Ê¯Í·G10SµÄ»ù´¡ÉÏÊµÏÖ¸ü¾ßÖÊ¼Û±ÈµÄÉý¼¶£¬ÓµÓÐ5500Pa³¬Ç¿ÎüÁ¦£¬Éý¼¶ÑØµØ°å·½ÏòÇå½à¹¦ÄÜ£¬´îÔØRRmason 10.0Ëã·¨£¬Ê×·¢¼Û½öÐè3999Ôª£¬ÏÂÃæÒ»ÆðÀ´¿´Ò»ÏÂ¡£
ÔÚ¸÷Àà´«¸ÐÆ÷ÓëÖÇÄÜËã·¨µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬É¨µØ»úÆ÷ÈË¾ÍÊÇÒ»¸öµØÃæÇå½à¡°¹Ü¼Ò¡±¡£Õâ¿îÊ¯Í·G10S Pure´îÔØÁËÈ«ÐÂÉý¼¶µÄRRmason 10.0Ëã·¨£¬ÄÜ¹»ÖÇÄÜÊ¶±ðÃÅ¿òÃÅ¼÷£¬±ÜÃâ»úÆ÷ÈË¿¨À§¡£¸ù¾ÝµØ°åÆÌÉè·½ÏòµÄ²»Í¬£¬Õâ´ÎÉý¼¶µÄÊ¯Í·G10S Pure»¹¿ÉÒÔÑØ×ÅÄ¾µØ°åÆÌÉèµÄ·½Ïò½øÐÐÇå½à£¬·ÀÖ¹ÒòµØ°å½Ó·ì¸ßµÍ²»Æ½¶øµ¼ÖÂÍÏ²¼¹Ð¹Î²ä¡£´ËÍâ£¬Ê¯Í·G10S Pure»¹ÐÂÔöÉî¶ÈÇå½àµØÌºÄ£Ê½£¬ÔÚÊ¶±ðµ½µØÌººó£¬Ê¯Í·G10S Pure½«ÓÅÏÈÒÔÑØ±ß+Z×ÖÇå½àµØÌºÒ»±ß£¬ÈÎÎñÍê³ÉºóÔÙ¶ÔµØÌº½øÐÐ¶þ´ÎÇå½à£¬Ïàµ±ÓÚ°ÑµØÌºÇå½àÁ½±é£¬È·±£µØÌºµÄ×ã¹»¸É¾»¡£
ÔÚÉ¨ÎüÄÜÁ¦ÉÏ£¬Ê¯Í·G10S Pure½«ÎüÁ¦ÌáÉýÖÁ5500Pa£¬ÅäºÏ²ÉÓÃÈ«Ïò¸¡¶¯ÒÔ¼°ËÄÁ¬¸ËÐü¹ÒÉè¼ÆµÄÖ÷Ë¢Ä£×é£¬Ö÷Ë¢ÔÚÇåÉ¨¹ý³ÌÖÐ¿ÉËæµØÃæÂ·¿ö3DÁé»î¸¡¶¯£¬´øÀ´¸ü³¹µ×µÄÇåÉ¨Ð§¹û¡£ÓëÖ÷Ë¢¹²Í¬Íê³ÉÇåÉ¨ÈÎÎñµÄ±ßË¢£¬Åä±¸ÁËÖÇÄÜ¶¯Ì¬µ÷ËÙ¹¦ÄÜ£¬Í¨¹ý¶à´«¸ÐÆ÷ÈÚºÏÅÐ¶Ï£¬Ê¹Ê¯Í·G10S PureÔÚÇåÉ¨½Ï¿Õ¿õµÄµØÃæÊ±ÒÔ130RPMµÍËÙÐý×ª£¬±ÜÃâ´ò·ÉÀ¬»ø;¶øÔÚ½øÐÐÑØÇ½»òÈÆ×Å¼Ò¾ßµÄÇåÉ¨Ê±£¬±ßË¢µÄ×ªËÙÄÜ¹»Ôö¼ÓÖÁ330RPM£¬ÒÔ¸ü¿ìµÄ×ªËÙ½«»Ò³¾Ã«ÐõÉ¨³ö£¬¹´³ýÇ½±ß·ìÏ¶»ý³¾£¬¸ü´ÏÃ÷µÄ½â¾öÇ½±ßÇåÉ¨ÄÑÌâ¡£
¶øÔÚ×ÔÇå½àÄÜÁ¦ÉÏ£¬Ê¯Í·G10S PureÎªÓÃ»§´øÀ´È«ÐÂµÄ¡°Ï´¡¢Ë¢¡¢¹Î¡±2.0ÍÏ²¼×ÔÇå½àÌåÑé¡£Ê×ÏÈÒÀÍÐ½×ÌÝÊ½³öË®¿×µÄÉè¼Æ£¬Ê¯Í·G10S PureÄÜ¹»´Ó°´ÍÏ²¼¿í¶È´Ó´óµ½Ð¡·Ö²¼µÄ9¸ö³öË®¿×ÖÐºÏÀí·ÖÅäË®Á¿£¬Í¬Ê±Í¨¹ýÖÇÄÜ³ÌÐò×Ô¶¯°´Åä±ÈÌí¼ÓÇå½àÒº£¬Ç¿Á¦Íß½âÍÏ²¼ÎÛ×Õ¡£Æä´Î£¬ÓÉµç»úËù´ø¶¯µÄ¸ßËÙ×ÔÇå½àË¢µÄ¹öË¢×ªËÙ½ÏÇ°´úÌáÉý22.5%£¬ÄÜ¹»¸ü¼ÓÓÐÐ§Ë¢³ýÍÏ²¼±íÃæÎÛ×Õ¡£±³ºóµÄµ¯ÐÔ¼ÓÑ¹¹ÎÆ¬£¬ÔòÄÜ¹»ÔÚ¹Î³ýÎÛË®µÄÍ¬Ê±±£Ö¤ÍÏ²¼º¬Ë®Á¿µÄÊÊÖÐ×´Ì¬£¬±ÜÃâÍÏ²¼¹ýÊªÓ°ÏìÏÂÒ»´ÎµÄÍÏµØÐ§¹û¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬ÔÚÊ¯Í·G10S Pure(ÉÏÏÂË®°æ)ÖÐ£¬Ëü»¹ÐÂÔöÁË³¬Éî¶ÈÏ´Ä£Ê½£¬ÄÜ¹»¸øÓèÍÏ²¼´ÎÊý¸ü¶àµÄË¢Ï´´ÎÊý¡¢ÓÃ»§¸ü³¤µÄÏ´²¼Ê±³¤£¬ÈÃÍÏ²¼Ï´µÃ¸ü¼Ó¸É¾»¡£±¾´ÎÊ¯Í·G10S PureÒ²½«Ö®Ç°²úÆ·ÐèÒªÑ¡ÅäµÄÖÇÄÜºæ¸ÉÌ×¼þ±äÎªÁË±êÅä£¬Í¬Ê±Ôö¼ÓÁË»ùÕ¾Ë®²ÛµÄºæ¸É¹¦ÄÜ£¬ ÈÃÍÏ²¼Óë»ùÕ¾±£³ÖÏà¶ÔµÄ¸ÉÔï£¬·ÀÖ¹ÍÏ²¼²»¸É»ò»ùÕ¾»ýË®Ôò×ÌÉúÏ¸¾ú¡£
¼Û¸ñ·½Ãæ£¬Ä¿Ç°Õâ¿îÊ¯Í·G10S PureÔ¤ÊÛ½øÐÐÖÐ£¬»ù´¡°æ±¾ÊÛ¼Û3999Ôª£¬º¬ÖÇÄÜÉÏÏÂË®Ì××°µÄ°æ±¾ÊÛ¼Û4599Ôª£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ²»·Á¹Ø×¢Ò»ÏÂ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â