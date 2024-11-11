ÈËÐÔ»¯ÖÇÄÜË¯Ãß½â¾ö·½°¸ Êæ´ï´²µæÌá³öÐÐÒµÊ×¸öAIÖÇÄÜ´²±ê×¼£ºNICE
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ëæ×ÅÈËÀàÖð²½½øÈëAIÈË¹¤ÖÇÄÜÊ±´ú£¬AIÊýÖÇ»¯¸³ÄÜ¸÷ÐÐ¸÷ÒµºÍ¸÷ÖÖ²úÆ·£¬´ó·ùÌáÉý²úÆ·µÄÖÇÄÜ»¯µÈ¼¶£¬´øÀ´¸üÈËÐÔ»¯¸ü´ÏÃ÷µÄÓÃ»§ÌåÑé¡£¶ÔÓÚÖÇÄÜË¯ÃßÐÐÒµÀ´Ëµ£¬Ä¿Ç°Ò²ÔÚ¾Àú×ÅAI»¯µÄÐÐÒµ±ä¸ï£¬ÓÐ°´Ä¦ËãÖÇÄÜ£¿ÓÐÊÖ»úAPPËãÖÇÄÜ£¿ÓÐÊý¾Ý¼ì²âËãÖÇÄÜ£¿½øÈëAIÊ±´ú£¬²»ÉÙÆ·ÅÆ¶¼ÔÚÖÇÄÜÇ°Ãæ¼ÓÁË¸öAI£¬Ðû´«×Ô¼ºÊÇ¡°AIÖÇÄÜ¡±¡£È»¶øÖÇÄÜ¾ÍÊÇAIÂð£¿ÔõÑù²ÅËãAI¼¶ÖÇÄÜ£¿Ãæ¶ÔÈÃÏû·ÑÕßÄÑÒÔ·Ö±æ¡°Õæ¼ÙAI¡±µÄÐÐÒµÂÒÏó£¬×÷ÎªÈ«Çò´²µæÁì¾üÆ·ÅÆ£¬Êæ´ïÌá³öÁËÐÐÒµÊ×¸öAIÖÇÄÜ´²±ê×¼£ºNICE£¬¼´ÂÌÉ«»·±£(Natural)¡¢ÖÇÄÜ½ø»¯(Intelligence)¡¢ÊæÊÊÌåÑé(Comfortable)ºÍÉúÌ¬»¥Áª(Expansion)ËÄ¸ö·½ÃæµÄ¼¯³É¡£
2024Äê11ÔÂ7ÈÕ£¬È«ÇòË¯ÃßÆ·ÅÆÊæ´ïÓÚÉîÛÚÃÀ¸ßÃ·¾Æµê³É¹¦¾Ù°ìÁËÒ»³¡Ö÷ÌâÎª¡°Êæ´ïÖÇÄÜ´²|ÖÇÁìAIË¯ÃßÐÂÊ±´ú¡±µÄÐÂÆ·ÌÉ¼ø»á¡£ÌÉ¼ø»á²»½ö´øÀ´ÁË×ãÒÔ±ä¸ïÖÇÄÜË¯ÃßÐÐÒµµÄÊæ´ïiComfortÖÇÄÜÐÂÆ·£¬¸üÌØÑû¼Î±öÀîµ®¾ªÏ²ÁÁÏà£¬²¢Ê×´ÎÕýÊ½Ìá³öNICE AIÖÇÄÜ´²±ê×¼¡£½ü°ÙÄêµÄ¹ú¼ÊË¯ÃßÆ·ÅÆÊæ´ï£¬ÒÔÆä´´ÐÂ¿Æ¼¼£¬ÎªÖÇÄÜË¯ÃßÐÐÒµ×¢ÈëÁËÐÂµÄ»îÁ¦£¬ÒýÁìÁËAIÖÇÄÜË¯ÃßÐÂÊ±´ú¡£
ÌØÑû¼Î±öÀîµ®·ÖÏíÊæ´ï¶Å±ÈÈ«¾°ÉùÒôÏìÖÇÄÜ´²ÌåÑé£¬²¢Ê¢ÔÞÊæ´ïÖÇÄÜ´²
Êæ´ïÊ×´ÎÕýÊ½Ìá³öN I C E AIÖÇÄÜ´²±ê×¼
×Ô2011ÄêÊæ´ïÔÚÃÀ¹úÍÆ³öiComfortÖÇÄÜ´²²úÆ·ÒÔÀ´£¬Êæ´ïÖÇÄÜ´²ÔÚÈ«Çò·¶Î§ÄÚ±¸ÊÜºÃÆÀ¡£Ç°ÓÐÊæ´ïÒýÁì£¬ºóÓÐÎÞÊý×·Ëæ£¬ÊÐÃæÉÏ¸÷ÖÖ¸÷ÑùµÄÖÇÄÜ´²²ã³ö²»Çî£¬²úÆ·ÑÛ»¨çÔÂÒ£¬Ïû·ÑÕß¶Ô¡°Ê²Ã´ÊÇÕæÕýµÄAIÖÇÄÜ´²¡±¸ü¼ÓÒÉ»ó¡£Êµ¼ÊÉÏ£¬1.0Ê±´úµç¶¯´²£¬»áÌ§Í·Ì§½Å£¬»á°´Ä¦;2.0Ê±´ú³õ´úÖÇÄÜ´²£¬ÄÜÓïÒô¿ØÖÆ¡¢´øÊÖ»ú App ;3.0Ê±´ú½ø½×ÖÇÄÜ´²£¬Ôö¼ÓÁËË¯Ãß¼à²â£¬½¡¿µÊý¾Ý£¬ÓÐË¯Ãß±¨¸æ¡£¶øÕæÕýµÄ4.0 AI ÖÇÄÜ´²Ê±´ú£¬Ó¦¸ÃÊÇ³¬Ô½¼¼Êõ±¾ÉíµÄÈ«ÐÂÉú»îÒÕÊõ£¬Ò»ÖÖÉî¶ÈÈÚºÏÈËÐÔ»¯Éè¼ÆºÍÖÇÄÜ¿Æ¼¼µÄÒ»ÕûÌ×ÍêÕûË¯Ãß½â¾ö·½°¸¡£
ÌÉ¼ø»áÉÏ£¬Êæ´ïÊ×´ÎÕýÊ½Ìá³öNICE AIÖÇÄÜ´²±ê×¼£¬¼´ÂÌÉ«»·±£(Natural)¡¢ÖÇÄÜ½ø»¯(Intelligence)¡¢ÊæÊÊÌåÑé(Comfortable)ºÍÉúÌ¬»¥Áª(Expansion)ËÄ¸ö·½ÃæµÄ¼¯³É¡£ ÕâÊÇÊæ´ïÒ»Ö±ÒÔÀ´ÔÚ¼ùÐÐµÄ±ê×¼¡£Êæ´ïÖÇÄÜ´²Âõ³öµÄÒ»Ð¡²½£¬´ú±í×ÅÖÇÄÜË¯ÃßÐÐÒµµÄÒ»´ó²½£¬Êæ´ïÎªÓÃ»§´òÔìÁËÏµÍ³ÍêÕûµÄÖÇÄÜË¯Ãß½â¾ö·½°¸£¬Ò²ÎªÖÇÄÜË¯ÃßÐÐÒµÊ÷Á¢ÁËÐÂµÄ±ê¸Ë¡£
AIÖÇÄÜÉúÌ¬£ºÊ×¿î¶Å±ÈÈ«¾°ÉùÒôÏìÖÇÄÜ´²
ÔÚÌÉ¼ø»áÉÏ£¬Êæ´ïÂ¡ÖØÍÆ³öÁËÈ«ÇòÊ×¿î¶Å±ÈÈ«¾°ÉùÒôÏìÖÇÄÜ´²£¬ÒÔ¼´½«ÃæÊÐµÄ´´ÐÂ²úÆ·£¬Éú¶¯Õ¹Ê¾ÁËAIÖÇÄÜË¯ÃßÊ±´úµÄÖÇÄÜÉúÌ¬³¡¾°¡£Õâ¿îÖÇÄÜ´²ÇÉÃîµØ½«11¸ö·¢Éùµ¥ÔªÈÚÈë5¸öÒôÏìÏµÍ³ÖÐ£¬ÀûÓÃ¼â¶ËµÄ¶Å±ÈÈ«¾°Éù¼¼Êõ£¬È·±£Ã¿Ò»¸öÒô·û¾«×¼´«µÝÖÁ¶ú±ß£¬ÓªÔì³ö³Á½þÊ½µÄ»·ÈÆÁ¢ÌåÉù³¡¡£ÒôÏì°®ºÃÕßÃÎÃÂÒÔÇóµÄ¡°»ÊµÛÎ»¡±ÌåÑé£¬Èç½ñÔÚÎÔÊÒÖÐ´¥ÊÖ¿É¼°¡£Õâ½ö½öÊÇ´´ÐÂµÄÆðµã£¬Î´À´£¬µ±ÖÇÄÜ´²¼¯³É¹âÏß¡¢ÎÂ¶È¡¢ÆøÎ¶µÈÈ«·½Î»¸Ð¹ÙÌåÑé£¬²¢ÓëÖ÷Á÷ÖÇÄÜÆ½Ì¨ºÍÉè±¸ÎÞ·ì¶Ô½Ó£¬ÎÒÃÇ½«ÓÀ´AIÖÇÄÜÊ±´úµÄÎÞÏÞ¿ÉÄÜ¡£
AIÒ»¼üºåË¯¡¢Ö÷¶¯¸ÉÔ¤´òºôàà¡¢ÎÂÈá½ÐÐÑ£¬ÈÃ¹úÃñË¯µÃ×Å¡¢Ë¯µÃÎÈ¡¢Ë¯µÃÍ¸¡¢ÐÑµÃÈá
¾Ý¡¶ÖÐ¹úË¯Ãß´óÊý¾Ý±¨¸æ¡·£¬ÖÐ¹ú³ÉÄêÈËË¯ÃßÀ§ÈÅ·¢ÉúÂÊ¸ß´ï38.2%£¬Ô¼ 5.1 ÒÚÖÐ¹úÈË´æÔÚË¯ÃßÕÏ°£¬Ë¯Ç°Ë¯²»×Å¡¢Ë¯ÖÐË¯²»ÎÈ¡¢Ë¯ºóË¯²»Í¸£¬³ÉÎªÀ§ÈÅÈ«ÃñµÄÈý´óÐÂË¯ÃßÎÊÌâ¡£¶øÊæ´ïÖÇÄÜ´²£¬ÎªÕâÐ©Ë¯ÃßÎÊÌâÌá¹©ÁËÍêÕûµÄ½â¾ö·½°¸¡£
Ãæ¶ÔË¯Ç°Ë¯²»×Å£¬Ò»·½Ãæ£¬ÏÖÔÚÄêÇáÈËÆÕ±é´æÔÚÉá²»µÃË¯µÄÇé¿ö£¬Ë¯Ç°×ÜÃâ²»ÁË×·¾ç¡¢Ë¢ÊÖ»ú¡¢¿ªºÚ´òÓÎÏ·µÈ£¬µ«ÍùÍùÒòÎªÆÕÍ¨´²ÎÞ·¨Ìá¹©ÓÐÐ§Ö§³Å¶ø¼ç¾±¡¢ÊÖ±ÛËáÍ´£¬Íæ²»¾¡ÐË¡£Êæ´ïÖÇÄÜ´²ÄÜ¹»¸ù¾ÝÓÃ»§µÄÐèÇó£¬½«´²Í·µ÷Õûµ½¶ÔÓ¦µÄÖ§³Å½Ç¶È£¬¸øÑü±³¡¢¼ç¾±´øÀ´ÓÐÐ§µÄ³ÐÍÐºÍÖ§³Å£¬ÈÃÉíÌå×ÔÈ»·ÅËÉ£¬ÍæµÃ¸ü¾¡ÐË¡£ Í¬Ê±Ò²¿ÉÒÔ¶¨ÖÆ¶àÖÖ³¡¾°£¬ÏÂ´ÎÐèÒªÊ±Ò»¼üÖ±´ï¡£
Ë¯Ç°¸ü´óµÄÒ»¸öÍ´µãÊÇÏëË¯Ë¯²»×Å¡£Êæ´ïÖÇÄÜ´²µÄÌ«¿Õ¼õÑ¹ºÍÊæÑ¹°´Ä¦¹¦ÄÜ£¬ÄÜ¹»°ïÓÃ»§ÊÍ·ÅÑ¹Á¦¡¢·ÅËÉÉíÐÄ£¬´Ó¶ø¸üºÃÈëË¯¡£¶øÊæ´ï¶ÀÓÐµÄÖÕ¼«ºåË¯´óÕÐ¡ª¡ª¡°Ò»¼üºåË¯¡±¹¦ÄÜ£¬Í¨¹ýÄ£ÄâÓ¤¶ùÔÚÂèÂè»³±§Àï»òÒ¡ÀºÀïµÄÇáÇáÒ¡°Ú£¬ÈÃÓÃ»§ÇáËÉÌåÑéµ½Ð¡Ê±ºò»Øµ½ÂèÂè»³±§µÄ¸Ð¾õ£¬¼ÈÎÂÈáÓÖ°²È«£¬¿ìËÙ½øÈëÓ¤¶ù°ãµÄË¯Ãß¡£
½â¾öÁËË¯Ç°Ë¯²»×ÅµÄÎÊÌâ£¬Ãæ¶ÔË¯Ãß¹ý³ÌÖÐË¯²»°²ÎÈµÄÎÊÌâ£¬Êæ´ï½ü°ÙÄê»ýµíµÄºËÐÄÓÅÊÆ¾Í·¢»Ó³ö¾Þ´óµÄ×÷ÓÃ¡£Êæ´ï´²µæµÄ¸´ºÏµ¯»ÉÖ§³ÅÏµÍ³£¬¸øµ½ÉíÌå¸÷¸ö²¿Î»ÎÈÎÈµÄ³ÐÍÐ£¬³ÐÍÐÎÈ£¬ÈÃÉíÌå²»ÔÙÑüÍÈËáÍ´£¬Ë¯µÃ¸ü°²ÎÈ£¬¶øÊæ´ï¶ÀÓÐµÄºãÎÂÊæÊÊç¬·ì²ã£¬ÄÚÖÃÏÈ½ø¹¤ÒÕÖÆ³ÉµÄÄý½º¼ÇÒäÃÞ£¬ÄÜ¿ìËÙÎüÊÕÉíÌå¶àÓàÈÈÁ¿£¬½«ÌåÎÂÎ¬³ÖÔÚÎÈ¶¨Ë®Æ½£¬¾ßÓÐÏÄÌìÁ¹¶ø²»±ù£¬¶¬ÌìÅ¯¶ø²»ÃÆµÄÌØµã£¬Í¨¹ýºãÎÂÊæË¬£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÕûÒ¹µÄ°²ÎÈÉîË¯¡£ÁíÍâ£¬Êæ´ïÈ«ÏòÊæÊÊÖ§³Å±ßÔµ£¬ÈÃ´²µÄ±ßÔµ·ÀËú·ÀÏÝ£¬ÊæÊÊÇø²»ËõË®£¬´òÔì0¹«Ì¯µÄ100%¡°µÃ´²ÂÊ¡±;´îÅäÊæ´ïÖÇÄÜ´²µÄÖÇÄÜ÷ýÉù¸ÐÓ¦¹¦ÄÜ£¬°ïÖú»º½âºôÎü²»³©´øÀ´µÄ´ò÷ýÎÊÌâ£¬ÌùÐÄµÄÈýµµÁéÃô¶Èµ÷½ÚÉèÖÃ£¬ÈÃË¯¾õÇáµÄÈËÒ²ÄÜÇáËÉÏíÊÜ£¬ºôÎüÎÈÁË£¬×ÔÈ»Ë¯µÃÎÈ¡£
×îºó£¬Ãæ¶ÔÓÃ»§Ë¯ºóË¯²»Í¸£¬±»ÄÖÖÓ¾ªÐÑ¼°Ë¯ÁËÏñÃ»Ë¯µÄÇé¿ö£¬Êæ´ïÖÇÄÜ´²Ò²¸ø³öÁË½â¾ö·½°¸¡£ÖÇÄÜÄÖÖÓÈý¶ÎÊ½ÈáºÍ»½ÐÑ£¬ÄÜ¹»½«ÓÃ»§´ÓÉîË¯ÆÚÈáºÍ»½ÐÑµ½Ç³Ë¯ÆÚ£¬ÔÙÇáÈá½ÐÐÑ£¬ÈÃÆð´²±äµÃÇáËÉÓäÔÃ£¬¶øÒÀÍÐÓÚÏÈ½øÖÇÄÜËã·¨µÄ×¨ÒµË¯Ãß±¨¸æ£¬ÄÜ¹»È«Ãæ¿ÆÑ§µÄÆÀ¹ÀË¯ÃßÖÊÁ¿£¬¸ø³ö¸öÐÔ»¯Ë¯Ãß½¨Òé£¬Ïà±ÈÕûÍí´ø×ÅÖÇÄÜÊÖ±í¼à¿ØË¯Ãß£¬Êæ´ïÖÇÄÜ´²µÄÎÞ¸ÐË¯Ãß¼à²â£¬ÔÚÊæÊÊ¶È¡¢×¼È·¶È¡¢±ã½Ý¶ÈÉÏ¶¼µÃµ½ÁË¼«´óÌáÉý¡£
¹Ø°®ÌØÊâÈºÌå£¬ÓÐÊæ´ïAIÖÇÄÜ´²ºÍAI DREAM ÖÇÄÜÒýÇæ
´ËÍâ£¬Êæ´ï»¹¶ÔÐèÒªÌØÊâ¹Ø°®µÄÀÏÈË¡¢ÔÐÂèºÍº¢×ÓÈºÌå£¬¸ø³öÁË¶ÔÓ¦µÄ½â¾ö·½°¸¼°ÌùÐÄÉè¼Æ¡£ ¶ÔÓÚ¶ùÍ¯ºÍÇàÉÙÄêÀ´Ëµ£¬¿ìËÙ³É³¤ÆÚÈÝÒ×·¢Éú¼¹×µ²àÍä£¬¶øºÃ´²µæ¶Ô¼¹×µµÄ½¡¿µ³É³¤ÖÁ¹ØÖØÒª¡£ Êæ´ï×¨ÎªÇàÉÙÄêÑÐ·¢¶¨ÖÆµÄV-C-P ×¨Àû»¤¼¹ÏµÍ³£¬Í¨¹ýÄÚÖÃ±£»¤¼¹ÖùµÄç¬·ìÌå£¬¸øº¢×Ó¼¹Öù ±¥Âú¡¢ÌùºÏÇÒÊæÊÊµÄ³ÐÍÐ£¬ÓÐÐ§ÊÊÓ¦º¢×Ó¼¹Öù³É³¤£¬±£»¤¼¹Öù½¡¿µ¡£
¶ø¶ÔÓÚÔÐÆÚÐèÒª¾ÀúÉíÌå¿ìËÙ±ä»¯µÄÔÐÂèÃÇºÜÄÑË¯¸ö°²ÎÈ¾õµÄÎÊÌâ£¬Êæ´ïÖÇÄÜ´²´²Í·ÇáÈáÌ§Æð£¬ÈÃ´ó¸ºÖØµÄÔÐÂèÒ²ÄÜÇáËÉÆðÉí;º¢×Ó²¸ÈéÊ±£¬ÄÜ¸øÓèÑü±³ÓÐÁ¦µÄÖ§³Å;µ±´²½ÅÇáÈáÌ§Æð´îÅä°´Ä¦¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÓÐÐ§»º½âÔÐÆÚµÄÍÈ½ÅË®Ö×¡£¶øÈ«Ïò±ßÔµÖ§³Å£¬ÌùÐÄµÄ¸ÐÓ¦Ò¹µÆ£¬ÈÃÆðÒ¹ÏÂ´²¸ü°²È«¡£ÔÚÔÐÂèÃÇÈËÉú×îÖØÒªµÄ½×¶Î£ºÊæ´ïÍ¦Äã£¬ÎªÄã³ÅÑü¡£
¶ÔÀÏÈËµÄ¹Ø°®£¬³ýÁËÖúÆð¡¢°´Ä¦¡¢ÖúÃßµÈ»ù´¡¹¦ÄÜÍâ£¬»¹¿ÉÒÔÍ¨¹ýË¯Ãß±¨¸æµÄ·ÖÏí¹¦ÄÜ£¬ÈÃÄãËæÊ±¿ÉÒÔ¹Ø×¢µ½¸¸Ä¸°ëÒ¹ÆðÒ¹Àë´²µÄÊ±¼ä£¬ÒÔ¼°Ë¯ÃßÖÊÁ¿µ½µ×ºÃ²»ºÃ¡£
Êæ´ïÍ¨¹ýÖÇÄÜÊæÊÊµÄºÃ²úÆ·£¬ÕæÕý°ïÖúÈËÃÇË¯Ç°Ë¯µÃ×Å£¬Ë¯ÖÐË¯µÃÎÈ£¬Ë¯ºóË¯µÃÍ¸£¬²¢Ï¸ÐÄºÇ»¤Ã¿Ò»¸öÈËÈº£¬ÈÃËûÃÇÒ²ÄÜÏíÊÜµ½³ä×ã¶ø½¡¿µµÄË¯Ãß£¬ÕâÕýÊÇÊæ´ïÒÔÓÃ»§ÌåÑéºÍÈËÎÄ¹Ø»³ÎªºËÐÄµÄ¿Æ¼¼ÀíÄîµÄÉú¶¯ÌåÏÖ¡£
ÕâÐ©¹¦ÄÜµÄÊµÏÖ£¬ÒÀÍÐÓÚÊæ´ï×÷Îª¹ú¼ÊÖÇÄÜË¯ÃßÁìÓòµÄÁìµ¼Æ·ÅÆËù¾ß±¸µÄ¼â¶Ë¼¼ÊõÊµÁ¦¡£Êæ´ï½ü°ÙÄêµÄ´²µæÖÆÔì¾Ñé£¬½áºÏ²»¶Ï½ø»¯µÄAI DreamÖÇÄÜÒýÇæ£¬¹¹³ÉÁËÒ»¸öÈ«Ãæ¡¢ÏµÍ³¡¢ÍêÕûµÄË¯Ãß½â¾ö·½°¸¡£Õâ²»½öÊÇÊæ´ï×ÛºÏÊµÁ¦µÄÕ¹Ê¾£¬¸üÊÇÊæ´ï¶ÔÖÇÄÜË¯ÃßÎ´À´Ô¸¾°µÄ¼á¶¨³ÐÅµ¡£
¿Æ¼¼¸³ÄÜ£¬½ü°ÙÄêµÄ¡°ºÃ´²µæ¡±¿ªÆôAIÖÇÄÜË¯ÃßÐÂÊ±´ú
ÐÐÒµÊ×¸ö´´ÐÂÐÔ¡°ÌÉ¼ø»á¡±
ÎÒÃÇ¶¼Çå³þ£¬ÎÞÂÛ´²µæºÍ´²ÈçºÎÖÇÄÜ»¯£¬´²µæºÍ´²±¾ÉíµÄÆ·ÖÊÓëÊæÊÊÐÔÈÔÈ»Ê®·ÖÖØÒª¡£Êæ´ïÒÔÆ·ÖÊÓëÊæÊÊ³ÖÐøÒýÁìÁËË¯ÃßÐÐÒµ½ü°ÙÄê£¬²¢±»¶à¼ÒÈ«Çò¶¥¼¶¾Æµê¼¯ÍÅÑ¡Ôñ£¬Õâ¾ÍÊÇÖµµÃÓÃ»§Ñ¡ÔñµÄÐÅÐÄËùÔÚ¡£×÷ÎªÈ«ÇòÒ»ÏßË¯ÃßÆ·ÅÆ£¬Êæ´ï½ü°ÙÄêÀ´Ò»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚ×îÐÂ´²µæ¿Æ¼¼µÄ´´ÐÂÓëÌ½Ë÷£¬ÓÃ¿Æ¼¼¸³ÄÜË¯Ãß£¬²»¶ÏÌ½Ë÷ÊæÊÊË¯ÃßµÄ¸ü¶à¿ÉÄÜÐÔ¡£Êæ´ïÒÔiComfortÖÇÄÜ´²Ë¯Ãß½â¾ö·½°¸ÔÙ´ÎÀ¿ªÁËAIÖÇÄÜË¯ÃßÐÂÊ±´úÆªÕÂµÄ´óÄ»£¬²¢Ï£ÍûÒýÁìÕû¸öË¯ÃßÐÐÒµÂõÏòÒ»¸ö¸üÖÇÄÜ¡¢¸ü¶®Äã¡¢¸ü¸öÐÔ»¯µÄÎ´À´¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â