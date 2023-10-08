自用家电好物分享 实用且能提升居家幸福感

【天极网家电频道】除了像“空冰洗”等家中必备的刚需型家电产品，那其实现在有很多新型大小家电，比如洗碗机、智能马桶、扫地机、智能锁、净饮机...等等等，尽管这些新型家电产品还并没有得到较大规模的普及，但它们所带来的便利已经充斥到我们日常生活中去，并被越来越多的人所接受。

好用的家电产品，不仅可以帮助我们解决生活琐事，更能够提高生活的幸福之感，今天来分享本人家中自用的实用小家电好物，同时也给大家带来了一些选购上的技巧，希望可以给大家在选择家电产品时带来一个还不错的参考。

即热式饮水机

家里的即热式饮水机已经用了差不多有两三年的时间了，可以说是非常实用，并且使用频率非常高。

最开始家中用的是传统的烧水壶，随喝就随接随烧，用的时间长了发现真的是不太方便，每次烧热水需要等，如果烧水太多的话需要等上好大一会，并且不可以控制温度，后来，才发现了即热式饮水机这个好用的小家电。

即热式饮水机可以做到一秒出热水、手动控制出水量的多少，像家中自用的即热式饮水机有25℃、45℃、80℃和99℃的热水可以选择，可以解决我们家中不同成员的需求，比如泡奶可以直接选择45℃的出水，而想喝热水就可以选择80℃和99℃，相比较之前家里用的烧水壶，即热式饮水机用起来更加的方便快捷。如果你追求更便捷懒人的生活方式，即热式饮水机可以考虑入手一台。

空气炸锅

这几年空气炸锅的热度很高，有很多朋友说，空气炸锅不买心痒痒，买了又会吃灰，其实，细细想来，空气炸锅的烹饪非常全面，不仅限于制作油炸食物，还可以做菜、饼干、面包、果干、小零嘴等，更多创意美食都等待去解锁。

尽管使用频率算不上高，但基本上每到周末，家里的空气炸锅就派上了用场，用它来烤个蛋挞还是炸个薯条，懒人式操作，快捷还省事，关键是味道还不赖。利用闲暇时光，用空气炸锅做上一些小食甜点，虽然很简单的烹饪方式，但也带来了大大的快乐。并且，空气炸锅健康无油，炸物自由，对于家中喜欢吃各种油炸食物的孩子们来说，用空气炸锅去做其实会更加健康一些。

加湿器and空气净化器

据统计，绝大多数人一天中有80%的时间是在室内度过的，因此室内的空气质量的重要性不言而喻，加湿器和空气净化器是我家必不可少的两件家用电器。

特别是对于家中有老人、孩子的家庭来说就更加重视室内的空气质量，对于如何改善室内空气环境，一台净化效果不错的空气净化器是一个不错的选择，秋季干燥的环境以及空气中的污染物，空气净化器可以起到一个很好的净化效果，并带来洁净舒适的空气环境。

家里或是在办公室中都用上了加湿器，来缓解室内空气的干燥，小小的空气加湿器，随开随用，很方便。在这里，值得一说的是，关于加湿器的使用，很多人在用加湿器的时候喜欢往里面加点“料，比如香水、精油等液体，事实上，这种做法并不可取，像香水精油等液体中大都含有一些芳香剂、防腐剂之类化学成分，经过雾化吸入后容易加重呼吸系统的负担，对于过敏体质人群来说并不友好。日常使用加湿器加入纯净水即可，同时，加湿器也不应该长时间开着，空气湿度过高或过低都不利于人体健康。

净水器

其实现在很少会有人去喝烧开的自来水，常见的都是喝桶装水或是纯净水，但是桶装水或是纯净水的价格并不算便宜，如果家中人多用水量多的话，那其实安装一台净水器是一个明智的选择。净水器可以做到即滤即饮，也不会发生像桶装水开封几天后不宜饮用的问题，面对大量的用净水的需求，事实证明在家里安装一台净水器还是很实用的，基本上可以解决家中的日常饮水和清洗用水的需求。即使有换滤芯的成本，但实际考虑下也比购买桶装水要划算方便更多。