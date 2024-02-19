¼¼ÊõÓë²úÆ·´´ÐÂ£º×·ÃÙ¿Æ¼¼ÒýÁìÈ«ÇòÔö³¤µÄ¼ÓËÙÆ÷
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿2ÔÂ2ÈÕ×·ÃÙ¿Æ¼¼¾Ù°ìÈ«ÇòÊ×´´Ë«»úÐµ±ÛÐÂÆ·¹µÍ¨»á¡£±Ï¾¹»¹ÓÐÒ»ÖÜ¾Í¹ýÄêÁË£¬×÷Îª¿Æ¼¼ÐÐÒµÄêÇ°×îºóÒ»³¡Ñ¹Öá·¢²¼»á£¬ÎÒÒ²ÎÊÁË×·ÃÙÏà¹ØµÄÅóÓÑÎªºÎÒªÔÚÄêÇ°°ì£¬µÃµ½µÄ´ð¸´ÊÇ£ºÕâÊÇÎÒÃÇ¹æ»®ÄÚµÄ½Ú×à£¬ÄêºóÓÐÄêºóµÄÊÂÇé¡£ÕâÈ·ÊµÊÇÒ»Ïß¿Æ¼¼¹«Ë¾µÄ¹¤×÷Ð§ÂÊ£¬²»µÃ²»Åå·þ¡£
×·ÃÙÖÐ²¿´óÌÃµÄDREAME Caf¨¦
ÕâÒ²ÊÇÎÒ´ú±íÌì¼«ÍøµÚÒ»´ÎÇ°Íù×·ÃÙ×Ü²¿£¬´ÓÒµ¶àÄêÈ¥¹ý²»ÉÙµÄ¿Æ¼¼ÆóÒµ×Ü²¿£¬ÆóÒµµÄÎÄ»¯·ç¸ñÍùÍùÒ²»á·´À¡µ½Æ·ÅÆÓë²úÆ·ÉÏ¡£ÓëÒ»°ãÕ¹Ê¾²úÆ·µÄÆ·ÅÆ²»Í¬£¬½øÈë×·ÃÙ×Ü²¿´óÌÃÓÃæ¶øÀ´µÄÊÇÒ»Á¾blingblingµÄ¡°DREAME Caf¨¦¡±ÍâÂô³µ,ÄêÇáÊ±ÉÐ³äÂú»îÁ¦µÄ¿Æ¼¼¸ÐºÍ×·ÃÙÆäËû²úÆ·Ò»ÑùµÄstyle¡£Ê±ÉÐ¿Æ¼¼µÄµ÷ÐÔÍùÍù´Ó¼òµ¥µÄÈÕ³£¿ªÊ¼£¬ÎÒµãÁËÒ»±ÄÃÌú×øÏÂÀ´×¼±¸²Î¼ÓÐÂÆ··¢²¼»á¡£
×·ÃÙ¿Æ¼¼ÖÐ¹úÇøÖ´ÐÐ×Ü²Ã¹ùÈË½Ü
×·ÃÙ¿Æ¼¼ÔÚ»áÉÏÖØ°õ·¢²¼ÁË¶à¿îÆì½¢ÐÂÆ·£¬°üÀ¨È«ÇòÊ×¿îÓµÓÐ·ÂÉú¡°Ë«¡±»úÐµ±Û¼â¶ËÉ¨ÍÏÒ»Ìå»úÆ÷ÈËX40ÏµÁÐ¡¢¼¼ÊõÆÕ»ÝÖÇÄÜÆì½¢S30ÏµÁÐÉ¨µØ»úÆ÷ÈË¡¢¿É180¡ãÆ½ÌÉÌ½µ×Çå½àµÄÏ´µØ»úH30 Ultra£¬ÒÔ¼°¡°¿Ú´üÔìÐÍÊ¦¡±×·ÃÙPocket¸ßËÙÕÛµþ´µ·ç»úµÈ¡£
»áÉÏ£¬×·ÃÙ¿Æ¼¼ÖÐ¹úÇøÖ´ÐÐ×Ü²Ã¹ùÈË½Ü·ÖÏíÁË×·ÃÙ¿Æ¼¼È«Çò»¯·¢Õ¹µÄÒµ¼¨³É¹û¡£¹ùÈË½Ü³Æ£¬2019-2023Äê£¬×·ÃÙ¿Æ¼¼5Äê¸´ºÏÄêÔö³¤ÂÊ³¬¹ý100%£¬×·ÃÙ¿Æ¼¼Æ¾½èÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÔÚÈ«Çò¶à¸öÇøÓòÊÐ³¡°üÀ¨µÂ¹ú¡¢Òâ´óÀûµÈÄÃÏÂÊÐÕ¼µÚÒ»£¬ÔöËÙÁìÅÜÖÇÄÜÇå½àÐÐÒµ£¬ÒÑ¾³ÉÎªÈ«ÇòÖÇÄÜÇå½àÐÐÒµÁìµ¼Æ·ÅÆ¡£¹ùÈË½ÜÈÏÎª£¬×·ÃÙ¿Æ¼¼Ö®ËùÒÔÄÜ¹»³ÉÎªÈ«ÇòÖÇÄÜÇå½àÐÐÒµÁìµ¼Æ·ÅÆ£¬ÔöËÙÒýÁìÐÐÒµ£¬µÃÒæÓÚ×·ÃÙ¼á³ÖÈ«Çò»¯+±¾µØ»¯Õþ²ß£¬²¢ÒÔ¡°¼¼ÊõÈ«°üÎ§+´óµ¨´´ÐÂ¡±Õ½ÂÔ³ÖÐø½øÐÐ¼¼Êõ¸ïÐÂ¡£ÔÚ·¢²¼»áºóµÄ¹µÍ¨»·½Ú£¬Ìì¼«ÍøÒ²Óë¹ùÈË½ÜÔÚ¼¼Êõ´´ÐÂ·½Ãæ½øÐÐÁËÉîÈëµÄ¹µÍ¨£¬¸üÈ«ÃæÁË½â×·ÃÙÊÇÈçºÎÍ¨¹ý¼¼ÊõÓë²úÆ·´´ÐÂÊµÏÖ¸ßËÙÔö³¤µÄ¡£
ÒÔ¼¼ÊõÓë²úÆ·´´ÐÂ´ò¿ªÉøÍ¸ÂÊ
½üÁ½Äê¾ÍÊÇÕû¸öÇå½àµçÆ÷µÄÊÐ³¡ÉøÍ¸µÄÌôÕ½ÓúÁÒ£¬Ãæ¶ÔÕâ¸öÄÑÌâ£¬ ¹ùÈË½ÜÈÏÎªÓ¦¸ÃÍ¨¹ý×ö³ö¸üºÃµÄ²úÆ·È¥Ìá¸ßÉøÍ¸ÂÊ¡£ÒòÎªÉøÍ¸ÂÊµÍ£¬ÓÐÁ½¸ö¿ÉÄÜ£¬µÚÒ»¸ö·½ÏòÊÇ²úÆ·²»¹»ºÃÓÃ;µÚ¶þ¸ö·½ÏòÊÇ²úÆ·²»¹»±ãÒË¡£
ÔÚ²úÆ·µÄºÃÓÃ·½Ãæ£¬´Ó5·ÖÖÓËÙºæÈÈË®Ï´×ÔÇå½àµÄÏ´µØ»úµ½È«ÇòÊ×´´µÄ·ÂÉú»úÐµ±Û½â¾ö½ÇÂäÇå½àµÄÌÛµã¡£Í¨¹ý¿ìËÙµÄ¼¼Êõµü´ú×·ÃÙ½â¾öÒ»¸öÓÖÒ»¸öÓÃ»§Í´µã²¢ÈÃ²úÆ·±äµÃºÃÓÃ£¬¹ùÈË½ÜÈÏÎª·ÂÉú»úÐµ±Û¶¨ÒåÁËÒ»¸öÐÂÊ±´úµÄÉ¨µØ»úÆ÷ÈË¡£
È«ÇòÊ×´´µÄ×·ÃÙ·ÂÉú¡°Ë«¡±»úÐµ±ÛÉ¨µØ»úÆ÷ÈË
ÔÚ²úÆ·¼Û¸ñ·½Ãæ£¬¹ùÈË½ÜÈÏÎª×·ÃÙÒÀ¿¿ÁìÏÈµÄ¼¼Êõ¸´Àû´ò¿ªÊÐ³¡£¬²¢Í¨¹ý¿ìËÙµÄ¼¼Êõµü´úÈÃ¸ß¶Ë¼ÛÎ»ÏÂ·Åµ½ÖÐ¶Ë¼ÛÎ»£¬·ÂÉú¡°Ë«¡±»úÐµ±Û·¢²¼ºó³ÉÎª¸ß¶Ë²úÆ·£¬ÔÓÐµÄ¸ß¶Ëµ¥·ÂÉú»úÐµ±Û²úÆ·¼Û¸ñÏÂ·ÅÎªÖÐ¶Ë²úÆ·£¬´Ó¶øÈÃ¸ü¶àÏû·ÑÕß¿ÉÒÔÂòµÃÆðºÃÓÃµÄ²úÆ·¡£
Âß¼ÉÏÒ»¸öºÃÓÃÇÒ×ã¹»±ãÒËµÄ²úÆ·ÊÇ²»»á±»¾Ü¾øµÄ²úÆ·£¬ËäÈ»É¨µØ»úÆ÷ÈË²»ÊÇÒ»¸ö¸ÕÐèÐÔµÄÏû·Ñ²úÆ·£¬µ«¶ÔÓÚÓÐÒ»¶¨¾¼ÃÄÜÁ¦µÄÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬×·ÃÙµÄ¸ß¶Ë¼¼Êõ´´ÐÂÒÔ¼°²»´íµÄ²úÆ·¼Û¸ñ¾Í³ÉÎªÁËËûÃÇµÄÑ¡Ôñ£¬×·ÃÙ¸ßËÙµÄÔö³¤µÃµ½ÁËºÜºÃµÄÓ¡Ö¤¡£
ÖØÊÓÑÐ·¢ÓëÓÃ»§ÐèÇó£¬ÊµÏÖ¼¼ÊõÁìÏÈ
ÒªÒÀ¿¿¼¼ÊõÇý¶¯·¢Õ¹£¬¾ÍÒª±£³Ö×ã¹»µÄ¼¼ÊõÓÅÊÆ¡£´´Ê¼ÍÅ¶ÓÀ´×ÔÇå»ªµÄ×·ÃÙÊÇÈçºÎÈ·±£ÑÐ·¢Óë¼¼Êõ´¢±¸µÄÄØ£¿
¹ùÈË½Ü·ÖÏíµ½£¬×·ÃÙÃ¿ÄêµÄ10¸öµã×óÓÒµÄÑÐ·¢Í¶Èë£¬ºÍ70%²úÑÐÈËÔ±Õ¼±ÈÊÇ·Ç³£ÖØÒªµÄÊÂÇé£¬ÕâÑùÄÜ±£Ö¤×·ÃÙÓµÓÐÇ¿´óµÄ¼¼ÊõÊµÁ¦ºÍ³ÖÐøµÄ¼¼Êõ´¢±¸£¬Îª²»Í¬ÊÐ³¡²»Í¬ÓÃ»§½â¾öÍ´µã¡£ÁíÍâÒ»µã¾ÍÊÇÓÃ»§¶´²ì£¬¾ÍÊÇÒªÈÃÄãµÄ¼¼ÊõÈÃÏû·ÑÕßÄÜ¹»ÌýµÃ¶®£¬ÇÒÄÜ¹»´ò¶¯Ïû·ÑÕß£¬ÕâÑù²ÅÄÜÈÃÏû·ÑÕßµÄÂòµ¥¡£×·ÃÙ´ÓÃÀ×±ÐÐÒµÒýÈëÁËºÜ¶à×öÓÃ»§¶´²ìµÄÍ¬ÊÂ£¬ÊµÏÖ²úÆ·´´ÐÂ£¬´ÓÔ´Í·ÉÏ·¢¾ò³öÓÃ»§µÄÐèÇóÊµÏÖÂú×ãÓÃ»§ÐèÇóµÄ¼¼Êõµã£¬´Ó¶øÊµÏÖÁËÔÚ¼¼ÊõÉÏµÄÁìÏÈ¡£
»ùÓÚ¼¼Êõ´´ÐÂ½øÐÐ²úÆ·À©ÕÅ
GfKÖÐâù¿µµÄ´óÇå½àÆ·Àà23Äê12ÔÂµÄÊý¾Ý£¬×·ÃÙÆ·ÅÆ·Ý¶îÒÑ¾×öµ½µÚÒ»Ãû¡£¼ÌÏ´µØ»úºÍÉ¨µØ»úÆ÷ÈËºó£¬×·ÃÙÍÆ³öÁË´µ·ç»úÒÔ¼°ÃÔÄãÏ´ºæÒ»Ìå»ú£¬×·ÃÙÊÇÈçºÎÈ¥Ñ°ÕÒÕâ¸öµÚ¶þÔö³¤ÇúÏß£¿
Ö»ÓÐÊÖÕÆ´óÐ¡µÄ×·ÃÙPOCKETÈ«ÕÛµþ¸ßËÙ´µ·ç»ú
¹ùÈË½Ü±íÊ¾£¬×·ÃÙ¿Ï¶¨»áÈ¥Ñ°ÕÒ¸ü¶àµÄÒµÎñÔö³¤¿Õ¼ä¡£×·ÃÙÊ¼ÖÕÔÚË¼¿¼¡ª¡ªÓÐÃ»ÓÐ°ì·¨ÓÃ¼¼Êõ×ö³öÒ»Ð©´´ÐÂºÍ¸ïÐÂ£¬ÈÃ´ó¼ÒµÄÉú»î¸ü¼ÓÃÀºÃ¡£Ö»ÒªÂß¼ÉÏÕâ¸ö¿Õ¼ä´æÔÚ£¬ÎÒÃÇ¾ÍÏ£ÍûÄÜ¹»È¥³¢ÊÔ¡£µ«Èç¹ûËµ¼¼Êõ´´ÐÂºÍ¸ïÐÂÕâ¼þÊÂ²»´æÔÚ£¬¾ÍËãÕâ¸öÐÐÒµºÜ´ó£¬¿ÉÄÜÒ²²»»áÈ¥×ö¡£ÎÒÃÇÅÐ¶Ï£¬¸ßËÙ´µ·ç»úÒÑ¾ÓÀ´ÁËÒ»¸öÊÐ³¡µÄ¹Õµã£¬Ã÷ÄêÎÒÃÇ»á»¨¸ü¶à¾ÀúÈ¥¸ûÔÅÕâÒ»Æ·Àà¡£
ÒÔ²úÆ·´´ÐÂÒýÁìÐÐÒµÇ°ÐÐ
È¥Äê×·ÃÙ¿ª´´ÐÔµÄÍÆ³öÁË¸ß¶È½öÎª28cmµÄÇ¶ÈëÊ½³¬±¡ÉÏÏÂË®É¨µØ»úÆ÷ÈË£¬µÃµ½ÁË²»ÉÙÇ°×°Ïû·ÑÕßµÄÑ¡Ôñ£¬ÉõÖÁÒ»Ð©¼Ò×°Éè¼ÆÊ¦Ò²»áÎªÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÁôÏÂ×ã¹»µÄ¿Õ¼ä£¬¼Òµç¼Ò¾ßµÄÒ»Ìå»¯ÈÚºÏÖð½¥³ÉÎª´óÇ÷ÊÆ¡£×·ÃÙÓÖÊÇÈçºÎÓë¼Ò¾Ó¼Ò×°Ð¯ÊÖÇ°ÐÐµÄ£¿
×·ÃÙ¿Æ¼¼´´ÐÂÐÔµÄÈ«Ç¶ÈëÊ½³¬±¡ÉÏÏÂË®»úÆ÷ÈË
¹ùÈË½Ü±íÊ¾×·ÃÙ·Ç³£ÓÐÒâÔÚ×öÓë¼Ò×°ÈÚºÏµÄÊÂÇé£¬È¥Äê×öÇ¶ÈëÊ½³¬±¡ÉÏÏÂË®É¨µØ»úÆ÷ÈËµÄÊ±ºò¾ÍÓëºÃºÃ×¡Æ½Ì¨ºÏ×÷·¢²¼ÁËÇ¶ÈëÊ½³¬±¡ÉÏÏÂË®É¨µØ»úÆ÷ÈËµÄ°×Æ¤Êé£¬°üÀ¨¼Ò×°Ô¤ÁôÉÏÏÂË®µÄÐèÇóÃÍÕÇ¡¢¶ÔÓÚÇ¶ÈëÊ½µÄ¼Ò×°Æ¥Åä³Ì¶È±ê×¼µÈµÈ¡£±ê×¼»¯£¬¶ÔÓÚÏû·ÑÕß³¤ÆÚÊÇÒ»¼þºÃÊÂ£¬·Ç³£±ãÓÚ¼Ò×°¡£
¹ùÈË½ÜÈÏÎª×·ÃÙ×öµÄÕâÐ©²úÆ·´´ÐÂ¡¢¼¼Êõ´´ÐÂ£¬×îºóÊÇÄÜ¹»ÂäµØÒýÁìÐÐÒµ·¢Õ¹£¬¼´Ê¹²¢·Ç(×·ÃÙ)¶ÀÓÐ£¬Ò²ÊÇ×·ÃÙ¶ÔÓÚÐÐÒµµÄÒ»ÖÖÊ¹Ãü¸ÐºÍÒªÇó¡£×·ÃÙ»¹ºÍ²»ÉÙ¼Ò¾ß¼Ò×°Æ·ÅÆ¡¢Éè¼ÆÊ¦¡¢´óµÄ¼Ò¾ÓÁ¬ËøºÏ×÷£¬ºËÐÄÊÇ¿¼ÂÇ¼Ò¾ÓÈËÈºÐèÇó¶øÈ¥Éè¼Æ²úÆ·¡£
ÒòµØÖÆÒËµÄ¼¼Êõ´´ÐÂ
²»½öÔÚÖÐ¹úÊÐ³¡±íÏÖÇÀÑÛ£¬¾ÝGfKÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2023Äê10-12ÔÂ£¬×·ÃÙÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÔÚµÂ¹úÊÐ³¡ÊÐÕ¼ÂÊ´Ó33%¡¢34.8%ÕÇµ½37.5%£¬ÎÈ¾ÓÐÐÒµµÚÒ»;Òâ´óÀûÊÐ³¡ÉÏ£¬×·ÃÙÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÔÚ2023Äê11ÔÂÎÈ¾ÓÐÐÒµÊÐÕ¼ÂÊµÚÒ»¡£ÕâÒ²¾ÍÒâÎ¶×Å×·ÃÙ¿Æ¼¼µÄÇå½àµçÆ÷ÔÚÈ«Çò·¶Î§ÄÚµÃµ½ÓÃ»§µÄÈÏ¿É¡£ÎÒÃÇÔÚÇ°ÃæÁË½âÁË×·ÃÙµÄ¼¼Êõ´´ÐÂºÍ²úÆ·´´ÐÂÂ·Ïßºó£¬¹ùÈË½ÜÒ²ÓëÎÒÃÇ·ÖÏíÁË×·ÃÙ¿Æ¼¼µÄÈ«Çò»¯¾Ñé¡£
ÒÔ×·ÃÙµÄÄ¨²¼²ðÐ¶Éè¼ÆÎªÀý£¬ÒòÎªÖÐ¹ú¹úÄÚÓÃ»§ÓÃµØÌº²»¶à£¬Ö÷ÒªÊÇ³¡¾°ÊÇÄ¾µØ°å»ò´É×©¡£µ«ºÜ¶àº£ÍâÊÐ³¡£¬ÓÈÆäÊÇ±±ÃÀÊÐ³¡ºÍÖÐ¶«ÊÐ³¡£¬¼ÒÀï¶¼ÊÇ´óÃæ»ýµØÌº£¬ËùÒÔÕâ¸ö¹¦ÄÜ¾ÍÊÇÎªº£ÍâÓÃ»§Á¿Éí¶¨ÖÆµÄ¡£Ò»µ©ÍÏÒ»¸öÄ¨²¼Ö®ºó¾ÍÒ»¶¨»á´òÊªµØÌº£¬ËùÒÔ×·ÃÙ×öÁËÄ¨²¼²ðÐ¶¡£Õâ¸ö¹¦ÄÜÔÚº£Íâ´øÀ´·Ç³£´óµÄ±¬µã£¬×·ÃÙ»áÒòµØÖÆÒËµÄ£¬ÔÚÃ¿¸öÊÐ³¡ÖÐÑ°ÕÒ¶ÔÓ¦µÄÓÃ»§µÄÍ´µã£¬²¢×öÏà¹ØµÄ¼¼Êõ´´ÐÂ¡£
×·ÃÙµÄ¿Æ¼¼Ê±ÉÐ
´ÓÒ»½øÃÅÎÒ¾Í¸ÐÊÜµ½ÁË×·ÃÙµÄÊ±ÉÐ£¬ÕâÊÇÒ»ÖÖÈÃÏû·Ñ¸ÐÊÜµ½»îÁ¦Óë¸ß¶ËµÄÊ±ÉÐ£¬Óë´«Í³µÄ¿Æ¼¼Æ·ÅÆÓÐ×ÅÃ÷ÏÔµÄ²îÒì»¯¡£¶ø¹ùÈË½ÜÒ²±íÊ¾×·ÃÙ¶Ô×Ô¼ºµÄ¶¨Òå¾ÍÊÇ¿Æ¼¼Ê±ÉÐ£¬Ò»¸öÓÐ×ÅÕæÊµºÚ¿Æ¼¼×÷ÎªÖ§³ÅµÄÊ±ÉÐÆ·ÅÆ¡£¶ÔÓÚÈ«ÇòÏû·ÑÕßÓÈÆäÄêÇáÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬×·ÖðÊ±ÉÐ±¾¾ÍÊÇÒ»ÖÖ¸öÐÔÓëÆ·Î»µÄ±í´ï£¬Ò²ÊÇÒ»ÖÖÉç½»ÊôÐÔ¡£¼ÈºÃ¿´ÓÖºÃÓÃ¡¢¼¼ÊõÏÈ½ø¼Û¸ñ»¹²»´í£¬³ÉÎªÈ«ÇòÏû·ÑÕßµÄÑ¡ÔñÒ²¾Í³ÉÎªÀíËùµ±È»ÁË¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â