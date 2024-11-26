¡°»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò¡±ÖØ°õÁÁÏà£¬ÒÔAIÖÇ»Û´òÔì¿Õ¼äÖÇÄÜ²úÒµÐÂÀï³Ì±®
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿2024Äê11ÔÂ26ÈÕ£¬»ªÎªMateÆ·ÅÆÊ¢µä¾Ù°ì¡£×÷Îª¿Õ¼äÖÇÄÜ»¯ÐÐÒµÏÈÐÐÕß£¬Ëæ×ÅÊÐ³¡ÈÏ¿ÉµÄ²»¶ÏÌáÉý£¬»ªÎªÕýÒÔ¼¼Êõ´´ÐÂÊ¹ÄÜ¼ÒÍ¥ÖÇÄÜ»¯¼ÓËÙµ½À´¡£ÒÀÍÐ30¶àÄêÀ´ÔÚÁ¬½Ó¡¢½»»¥¡¢ÉúÌ¬ÉÏ¹¹ÖþµÄÈý´óºËÐÄÄÜÁ¦£¬»ªÎª½áºÏAIÖÇ»ÛµÄ¼Ó³ÖÓëÖØËÜ£¬½«¡°»ªÎªÈ«ÎÝÖÇÄÜ¡±ÖØ°õÉý¼¶ÎªÈ«ÐÂÆ·ÅÆ¡°»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò¡±£¬Ö¼ÔÚ¹¹Öþ¸üÈ«ÃæµÄ·ºÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÆ·ÅÆ¡£ÐÂÆ·ÅÆº¸ÇÁË»ªÎª×ÔÑÐµÄÖÇ»ÛÆÁ¡¢ÒôÏä¡¢Â·ÓÉ¡¢ÃÅËøµÈÉè±¸ºÍ·á¸»µÄºèÃÉÉúÌ¬²úÆ·£¬ÒÔ¼°È«ÎÝÖÇÄÜ½â¾ö·½°¸¡£
ÔÚÆ·ÅÆÊ¢µäÉÏ£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼ÒÎ§ÈÆAIÖÇ¿ØÓëÉù¹â·ÕÎ§ÖØµã·¢Á¦£¬´øÀ´ÎÞ´¦²»ÔÚµÄAIÓïÒô¡¢Ò»ÆÁÕÆ¿ØÒ»¿Õ¼äµÄÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁMINI¡¢¿É½øÐÐAIÎÞ¸Ð¿Ø¹âµÄÈËÀ´µÆÁÁ2.0¹¦ÄÜ¡¢¶à¸Ð¹Ù·ÕÎ§ÏíÊÜµÄÈ«ÐÂ¿Õ¼äÖ÷Ìâ£¬ÒÔ¼°ÓÉ»ªÎªÖÇ»ÛÆÁºÍÎü¶¥ÒôÏä×éºÏ³É3D»·ÈÆ5.1.2Ìì¿ÕÉù³¡[1]µÄ¿ÍÌüÓ°ÔºµÈ¡£Í¬Ê±£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼ÒÔÚPLCÁ¬½Ó¼¼ÊõÖ®ºó£¬´øÀ´È«ÇòÊ×¿îÐÇÉÁ™Íø¹ØÂ·ÓÉQ7[2]£¬Ö§³Ö·á¸»µÄºèÃÉÉè±¸½ÓÈë£¬±ã½ÝÅäÍø¡¢È«ÎÝÂú¸ñÐÅºÅ[3]¡¢Ë«ÆµÎÞ·ìÂþÓÎÊµÏÖ¸üµÍÊ±ÑÓ¡£
»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò£¬ÒÔAI¹¹Öþ¸ß½×ÖÇ¸ÐÏíÊÜ£¬ÖÂÁ¦ÓÚ¹¹ÖþÖÇ»Û±ã½Ý¡¢½¡¿µÊæÊÊ¡¢°²È«¿É¿¿¡¢½ÚÄÜÂÌÉ«µÄÎ´À´¼Ò¡£
ÖÇ»Û½»»¥ÖØ°õÉý¼¶ ´óÕ¬ÖÇ¿Ø×ÝÏíÖÇ»Û±ã½Ý
Îª½øÒ»²½Âú×ãÓÃ»§ÔÚµ¥¿Õ¼äµÄ¾«Ï¸»¯µ÷¿ØºÍÓïÒô¿ØÖÆÐèÇó£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò´øÀ´Ð¡¶øÇ¿º·µÄ¡°·¿¼ä×ÜÖ¸»Ó¡±¡ª¡ªÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁMINI¡£»ùÓÚÈËÒò·ÖÎö£¬ÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁMINIÃâÈ¥·±ÔÓµÄ¹¦ÄÜ¶ÑÆö£¬Ò»ÆÁ¿ØÖÆÓ°ÒôÓéÀÖ[4]¡¢ÕÚÑô¡¢ÕÕÃ÷¡¢ÀäÅ¯ÐÂ·ç¡¢¼Òµç¡¢¼Ò¾ß¼ÒË½Áù´ó×ÓÏµÍ³¡£
Í¬Ê±£¬ÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁMINI»¹ÊÇÓÃ»§¼ÒÖÐµÄ¡°ÓïÒô°éÂÂ¡±£¬Ö§³ÖÖÇ»ÛÓïÒôÈ«ÎÝ¸²¸Ç¡£ÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁMINIÍ¨¹ý²ÉÓÃÈýÂóÏßÐÔÕóÁÐ£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖ5Ã×Ô¶³¡Ê°Òô£¬ÇÒÄÜÓëÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁS2¡¢AIÒôÏä2e È«ÎÝ°æµÈÄÚÖÃÓïÒô¹¦ÄÜµÄÖÇÄÜÉè±¸ÐÍ¬£¬¾Í½ü»½ÐÑ¡¢ÊµÏÖÈ«ÎÝËæ×ßËæ¿Ø¡£ÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁMINI»¹´øÀ´Ç¿´óµÄÖÇ»ÛÓïÒô¼¼ÄÜ£¬Ð¡ÒÕ¹Ü¼Ò¿ÉÌý¶®¼ÒÈË¼äµÄ×ÔÈ»ÓïÒô¶Ô»°£¬¾«×¼Ê¶±ðÒâÍ¼¡¢¾ß±¸ÓïÒåÈÝ´íÀí½â¹¦ÄÜ£¬»¹Éý¼¶Ö§³Ö10·½ÑÔÊ¶±ð[5]£¬¿É¶ÔÖ¸ÁîµÄ¸÷ÖÖÄ£ºý±íÊ¾½øÐÐÖÇÄÜ¾ö²ß¼°¶àÂÖ×·ÎÊ£¬ÈÃÓïÒô²Ù¿Ø¸ü¡°¶®¡±ÓÃ»§¡£
ÒÀÍÐÐÐÒµµÚÒ»ÌÝ¶ÓµÄAI³¬¸Ð´«¸ÐÆ÷£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò´øÀ´È«ÃæAI½ø»¯µÄÈËÀ´µÆÁÁ2.0ÌåÑé[6]¡£AI³¬¸Ð´«¸ÐÆ÷²»½öÄÜÍ¨¹ý¶àÎ¬ÈÚºÏ¸ÐÖª¡¢¾«×¼ÅÐ¶ÏÈËÌå´æÔÚ×´Ì¬£¬ÈÃÎÞ¸Ð¿ØµÆ¸ü×¼È·¡¢¸ü¾«Ï¸£¬»¹½«Æä¸²¸Ç³¡¾°´Ó¡°µ¥¿Õ¼ä¡±Éý¼¶µ½¡°È«ÎÝ¡±£¬ÊµÏÖ¶àÈË³¡¾°ÏÂµÄÖÇÄÜÐÍ¬£¬È«Ãæ½â·ÅË«ÊÖ£¬ÑÝÒïÕæÕýÎÞ¸Ð¡¢ºÃÓÃµÄµÆ¹â¿ØÖÆ¡£AIÎÞ¸Ð¿Ø¹â-ÈËÀ´µÆÁÁ2.0»¹¿ÉÍ¨¹ýAIËãÁ¦·ÖÎö£¬×ÛºÏ´¦Àí¿Õ¼äÓÐÎÞÈË¡¢ÊÒÄÚ¹âÕÕ¶È¡¢ÊµÊ±Ê±¼äµÈ¶àÖØÒòËØ£¬ÈÃµÆ¹â¾«×¼Æ¥ÅäÉú»îÖÐ¸÷Àà³¡¾°¡£
Éù¹âÓ°·ÕÎ§Á¢ÌåËÜÔì ÖØ¹¹¸Ð¹Ù¸ß½×ÏíÊÜ
»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò´´ÐÂÐÔµØ´øÀ´ÁË¿Õ¼äÖ÷Ìâ£¬Õë¶ÔÉù¹âÓ°¶àÎ¬¶È½øÐÐ¼¼ÊõÉý¼¶£¬ÒÔµ÷¶¯È«¸Ð¹ÙÎªÄ¿µÄ£¬ÎªÓÃ»§´òÔì¾Ó¼Ò¸ß½×ÏíÊÜ¡£ÒÀÍÐºèÃÉÇ¿´óµ×²ã»¥Áª¼¼Êõ£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼ÒÍ¨¹ý¶ÔÉù¹âÂÉ¶¯¿Õ¼ä¼¶Ëã·¨µÄÉî¶ÈÑÐ¾¿£¬µ÷¶¯µÆ¹â¡¢ÒôÀÖ¡¢ÆÁÄ»¡¢´°Á±µÈÈ«ÎÝÉè±¸£¬ÊµÏÖ½Ú×àÂÉ¶¯ÓëµÆ×éµÆÐ§µÄÐÍ¬£¬ÓÃ»§¿É¸ù¾ÝÊµ¼ÊÐèÇóËæÐÄÑ¡ÔñÉúÈÕÅÉ¶Ô¡¢Î§Â¯Ð¡¾Û¡¢ÄÔ²¨ÖúÃßµÈ5´óÖ÷ÌâÀ¸Ä¿ÄÚµÄ30¶àÖÖÖ÷Ìâ¡£
ÄÔ²¨ÖúÃßÖ÷Ìâ[7]£¬Í¨¹ýÅ¯»ÆÉ«µÈºôÎü¸Ð¶¯Ì¬²Ê¹â£¬½áºÏËÌ²§¡¢Ä¾Óã¡¢°×ÔëÒô¡¢¦Á ÄÔ²¨µÈ·ÅËÉÆµÂÊÒôÀÖ£¬ÊµÏÖÉíÐÄµÄÉî¶È·ÅËÉ£¬ÈÃÈË¸ü¿ì½øÈëÉî¶ÈË¯Ãß×´Ì¬¡£ÔÚ»½ÐÑÖ÷ÌâÄ£Ê½ÏÂ[8]£¬Í¨¹ýÄ£ÄâÈÕ³ö¹âµÄ¹âÇ¿¼°É«ÎÂ±ä»¯£¬ÈÃÈËÆð´²Ê±·Â·ðË¯µ½×ÔÈ»ÐÑ¡£³ýÁËÒÑÓÐÖ÷Ìâ£¬ÓÃ»§»¹ÄÜÍ¨¹ý¸öÐÔ»¯µ÷½Ú¶¨ÖÆÖ÷Ìâ£¬ÈÃ¹âËæÀÖ¶¯¡¢ËæÐÄ±ä»Ã¡£
ÎªÌáÉý¶àÎ¬¸Ð¹Ù¸ß½×ÏíÊÜ£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò»¹´òÔìÁË¾çÔº°ãµÄÓ°Òô-¿ÍÌüÓ°Ôº[9]£¬ÒÔÈ«ÎÝÒôÀÖÎü¶¥ÒôÏäÁª¶¯ÖÇ»ÛÆÁ£¬ÎªÓÃ»§´òÔìÕðº³µÄ¼ÒÍ¥Ó°Ôº¡£µÃÒæÓÚHUAWEI SOUND áÛ·åÒôÖÊËù¾ß±¸µÄÒôÔ´´«Êä²¥·ÅÈ«Á´Â·ÉùÑ§Éè¼Æ£¬ÒÔ¼°È«ÎÝÒôÀÖÎü¶¥ÒôÏäÓë»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ[10] Òô»µÄÉî¶ÈÁªµ÷£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò½«5.1.2Ó°Ôº°ãµÄ»·ÈÆÉù³¡°áµ½ÓÃ»§¼ÒÖÐ£¬ÓÃ»§×ã²»³ö»§¼´¿ÉÏíÊÜÈçÁÙÆä¾³µÄÊÓÌýÌåÑé¡£Í¬Ê±£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò»¹ºÏ×÷×¨ÒµÓ°ÒôÊÒ·þÎñÉÌ£¬ÖØ°õ´òÔìË½ÈËÓ°Ôº£¬Ö§³ÖÒ»Õ¾Ê½¡¢È«Ì×¶¨ÖÆÓ°ÒôÊÒ½â¾ö·½°¸£¬´øÀ´¾Ó¼Ò¸ß½×ÖÇ¸ÐÏíÊÜ¡£
ÖþÀÎ¡°Î´À´¼Ò¡±ÖÇ»Ûµ××ù ³µ¼Ò»¥ÁªÊµÏÖÔÙ½ø»¯
»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò´Ë´Î»¹ÖØ°õÍÆ³öÈ«ÇòÊ×¿îÐÇÉÁ™Íø¹ØÂ·ÓÉ¡ª¡ª»ªÎªÁèÏö×ÓÄ¸Â·ÓÉQ7 ÍøÏß°æ£¬Ö§³ÖWi-FiÁ¬½Ó¡¢À¶ÑÀÁ¬½Ó¡¢ÐÇÉÁÁ¬½ÓÈýÄ£Á¬½Ó¼¼ÊõÄÜÁ¦£¬Îª¸ü¶àÓÃ»§ÖþÀÎ¡°Î´À´¼Ò¡±µÄÖÇ»Ûµ××ù¡£
»ªÎªºèÃÉÖÇ¼ÒµÄ³µ¼Ò»¥Áª¹¦ÄÜÒ²ÊµÏÖÁËÔÙ½ø»¯¡£»ùÓÚºèÃÉÈ«³¡¾°»¥Áª£¬µ±ÓÃ»§°®³µ±»´¥·¢Ì¥Ñ¹¸æ¾¯¡¢ÉÚ±øÄ£Ê½¸æ¾¯¡¢°²È«ÎÀÊ¿¸æ¾¯¡¢³µÃÅÎ´Ëø¸æ¾¯µÈ[11]£¬ÓÃ»§¼ÒÖÐµÄÖÐ¿ØÆÁºÍÖÇ»ÛÆÁ¿ÉÍ¬²½ÓïÒô²¥±¨ÌáÐÑ£¬µã»÷ÆÁÄ»¼´¿É²é¿´ÏêÏ¸ÄÚÈÝ¡£¶øµ±ÓÃ»§¼ÒÖÐ³ø·¿ÑÌÎí¡¢È¼Æø¡¢Ë®½þ¸æ¾¯£¬ÒÔ¼°AI¸¨Öú¿µÑø´«¸ÐÆ÷[12]¼ì²âµ½¼ÒÈËÒâÍâµøµ¹¡¢×¹´²µÈ¸æ¾¯ºó£¬³µ»úÓïÒô[13]Ò²½«Í¬²½²¥±¨ÌáÐÑ¡£ÓÃ»§¼Ý³µ¿¿½ü¼Ò£¬³µ»úÓïÒô»¹½«ÎÊÑ¯ÊÇ·ñÌáÇ°¿ªÆô»Ø¼ÒÄ£Ê½£¬Ô¶³Ì²Ù¿Ø¼ÒÖÐÉè±¸;ÏÂ³µÇ°£¬³µ»úÎÄ×Ö/ÓïÒô2»¹¿ÉÌáÐÑÓÃ»§È¡¿ìµÝ£¬ÔÚµãµÎ´¦¾¡ÏÔ¸ß½×ÖÇ¸Ð¡£
¿Õ¼äÖÇÄÜ»¯³ÖÐøÉî»¯µÄ±³¾°ÏÂ£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò×÷Îª»ªÎªºèÃÉÈ«³¡¾°ÖÇ»ÛÉú»îµÄÖØÒªÒ»»·£¬ÒÀÍÐ»ªÎªÔÚAIÓïÒô¡¢AI´«¸Ð¡¢PLCÁ¬½Ó¡¢ÐÇÉÁÁ¬½Ó¼¼Êõ¡¢´óÄ£ÐÍµÈ¸ù¼¼ÊõÉÏµÄÇ¿´óÊµÁ¦£¬ÖÂÁ¦ÓÚ¹¹ÖþÖÇ»Û±ã½Ý¡¢½¡¿µÊæÊÊ¡¢°²È«¿É¿¿¡¢½ÚÄÜÂÌÉ«µÄÎ´À´¼Ò¡£µÚÈý·½Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬2023ÄêH1¡¢2024ÄêH1¾«×°ÐÞÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÏµÍ³ÅäÌ×»ªÎªÆ·ÅÆ·Ý¶î²õÁªµÚÒ»[14]¡£
Î´À´£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò½«ÔÚÕÕÃ÷¡¢ÕÚÑô¡¢ÀäÅ¯ÐÂ·ç¡¢°²·À¡¢Ó°ÒôÓéÀÖ¡¢ÍøÂç¡¢¼Òµç¡¢¼Ò¾ß¼ÒË½¡¢ÓÃË®¡¢ÄÜºÄµÈ10´ó¼ÒÍ¥³¡¾°ÖÐ£¬³ÖÐøÎªÓÃ»§´øÀ´³Á½þÊ½¡¢¸öÐÔ»¯¡¢¿É³É³¤µÄÈ«³¡¾°ÖÇ»ÛÌåÑé¡£Í¬Ê±£¬»ªÎªºèÃÉÖÇ¼Ò½«¼ÌÐøÐ¯ÊÖÉúÌ¬ºÏ×÷»ï°é¡¢ÕþÆó»ï°é¼°ÏúÊÛ»ï°é£¬ÈÃ¡°Î´À´¼Ò¡±´¥´ï¸ü¶àÈËÈº¡¢ÆÕ¼°Ç§¼ÒÍò»§£¬¹²Í¬ÖúÍÆ¼ÒÍ¥ÖÇÄÜ»¯²úÒµÈ«ÃæÉý¼¶!
[1] 5.1.2Éù³¡Ðè»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ V5 Pro¡¢»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ V5 Max 110´îÅä4¸öÎü¶¥ÒôÏä×éÍøÐÍ¬·¢Éù¡£
[2] ÐÇÉÁÎÞÏß¼¼Êõ£¬ÊÇÒ»ÖÖÎÞÏß¶Ì¾àÀëÍ¨ÐÅ¼¼Êõ£¬ÓÃÓÚ³ÐÔØÖÇÄÜÖÕ¶Ë¡¢ÖÇÄÜ¼Ò¾Ó¡¢ÖÇÄÜÆû³µÒÔ¼°ÖÇÄÜÖÆÔìµÈÁìÓòÓ¦ÓÃ³¡¾°µÄÊý¾Ý½»»¥¡£ÐÇÉÁÎÞÏßÍ¨ÐÅÏµÍ³ÓÉÐÇÉÁ½ÓÈë²ã¡¢»ù´¡·þÎñ²ãÒÔ¼°»ù´¡Ó¦ÓÃ²ãÈý²¿·Ö¹¹³É¡£
[3] ¸ù¾Ý»§ÐÍ¡¢Ãæ»ý£¬Í¨¹ýÄ¸Â·ÓÉºÍÒ»¸ö»ò¶à¸ö×ÓÂ·ÓÉ×éÍøÊµÏÖÐÅºÅ¸²¸Ç£¬Âú¸ñÐÅºÅ×´Ì¬ÊÓ»·¾³¡¢ÖÕ¶ËÀàÐÍ¶ø¶¨£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÌåÑéÎª×¼¡£
[4] »ªÎªÈ«ÎÝÖÇÄÜ ÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁ MINI Ö§³ÖÓ°ÒôÓéÀÖ×ÓÏµÍ³ÖÐÒôÀÖ¿ØÖÆ°å¿é¡£
[5] »ªÎªÈ«ÎÝÖÇÄÜ ÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁÏµÁÐ¡¢»ªÎªAIÒôÏä 2e È«ÎÝ°æ£¬Ô¤¼Æ2025ÄêµÚÒ»¼¾¶ÈÖ§³Ö·½ÑÔÎÞÐèÊÖ¶¯ÇÐ»»×ÔÓÉËµ£¬Ö§³ÖËÄ´¨»°¡¢ºÓÄÏ»°¡¢É½¶«»°¡¢¶«±±»°¡¢Ìì½ò»°¡¢ÉÂÎ÷»°¡¢¹óÖÝ»°¡¢ºÓ±±»°¡¢³¤É³»°¡¢ÔÁÓï¡£ÒÔÊ¡»á³ÇÊÐ·½ÑÔ»ù×¼½øÐÐ¹¹½¨£¬ÈçÓëÊ¡»á³ÇÊÐ·½ÑÔ²î¾à½Ï´ó£¬¿ÉÄÜ´æÔÚÊ¶±ð²»×¼È·µÄÇé¿ö¡£»½ÐÑ´Ê¡°Ð¡ÒÕ¹Ü¼Ò¡±½¨ÒéÊ¹ÓÃÆÕÍ¨»°£¬¾ßÌåÉÏÏßÊ±¼ä¼°Éý¼¶°æ±¾¼Æ»®µÈÇé¿ö£¬ÇëÒÔ¹Ù·½ÐÅÏ¢Îª×¼¡£
[6] ÈËÀ´µÆÁÁ2.0Ô¤¼Æ2024Äê12ÔÂµ×ÉÏÏß£¬¾ßÌåÉÏÏßÊ±¼ä¼°Éý¼¶°æ±¾¼Æ»®µÈÏêÇé£¬ÇëÒÔ¹Ù·½ÐÅÏ¢Îª×¼¡£
[7] ÖúÃßÖ÷ÌâÔ¤¼Æ2024Äê12ÔÂµ×ÉÏÏß£¬¾ßÌåÉÏÏßÊ±¼ä¼°Éý¼¶°æ±¾¼Æ»®µÈÏêÇé£¬ÇëÒÔ¹Ù·½ÐÅÏ¢Îª×¼¡£
[8] »½ÐÑÖ÷ÌâÔ¤¼Æ2025ÄêµÚÒ»¼¾¶ÈÉÏÏß£¬¾ßÌåÉÏÏßÊ±¼ä¼°Éý¼¶°æ±¾¼Æ»®µÈÏêÇé£¬ÇëÒÔ¹Ù·½ÐÅÏ¢Îª×¼¡£
[9] ¿ÍÌüÓ°ÔºÖ§³Ö»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ V5 Pro £¬»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ V5 £¬»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ V5 Max 110£¬»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ Vision 4 Pro £¬¸ü¶à»ªÎªÖÇ»ÛÆÁ»úÐÍ³ÖÐø¸üÐÂ¡£
[10] 5.1.2Éù³¡Ðè»ªÎªÖÇ»ÛÆÁV5 Pro¡¢V5 Max 110´îÅä4¸öÎü¶¥ÒôÏä×éÍøÐÍ¬·¢Éù¡£
[11] Ö§³Ö½ÓÊÕ¼ÒÖÐ¸æ¾¯ÐÅÏ¢µÄ³µÐÍÎªÎÊ½ç¡¢ÖÇ½ç¡¢Ïí½ç¡¢×ð½ç£¬Ô¤¼Æ2025ÄêµÚÒ»¼¾¶ÈÉÏÏß£¬¾ßÌåÉÏÏßÊ±¼ä¼°Éý¼¶°æ±¾¼Æ»®µÈÏêÇé£¬ÇëÒÔ¹Ù·½ÐÅÏ¢Îª×¼;»ªÎªÈ«ÎÝÖÇÄÜ ÖÇÄÜÖÐ¿ØÆÁÏµÁÐºÍ»ªÎªÖÇ»ÛÆÁÏµÁÐ½ÓÊÕ³µ»ú¸æ¾¯¹¦ÄÜÔ¤¼Æ2025ÄêµÚÒ»¼¾¶ÈÉÏÏß£¬¾ßÌåÉÏÏßÊ±¼ä¼°Éý¼¶°æ±¾¼Æ»®µÈÏêÇé£¬ÇëÒÔ¹Ù·½ÐÅÏ¢Îª×¼¡£
[12] »ªÎªÈ«ÎÝÖÇÄÜ AI¸¨Öú¿µÑø´«¸ÐÆ÷×÷Îª¸¨Öú¼ì²âÉè±¸£¬ÎÞ·¨100%Ê¶±ðËùÓÐÀàÐÍµÄµøµ¹¡¢×¹´²ÐÐÎª£¬Êµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐ¿ÉÄÜÊÜÊ¹ÓÃÌõ¼þ¡¢»·¾³ÒòËØ¡¢Èí¼þ°æ±¾µÈÓ°Ïì£¬ÎÞ·¨³ÐÅµ¡°Ê¹ÓÃ¼´±£Ö¤°²È«¡±µÄÐ§¹û¡£±¾²úÆ··ÇÒ½ÁÆÆ÷Ðµ£¬²»¾ßÓÐÕï¶Ï»òÖÎÁÆ¹¦ÄÜ£¬Æä½á¹û¼°ÌáÊ¾ÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÇé¿öÎª×¼¡£Éè±¸²úÉúµÄÎÞÏßµç²¨»òº¬ÓÐ´ÅÌú¿ÉÄÜ»áÓ°ÏìÖ²ÈëÊ½Ò½ÁÆÉè±¸»ò¸öÈËÒ½ÓÃÉè±¸µÄÕý³£¹¤×÷£¬ÈçÆð²«Æ÷¡¢Ö²Èë¶úÎÏ¡¢ÖúÌýÆ÷µÈ¡£ÈôÄúÊ¹ÓÃÁËÕâÐ©Ò½ÁÆÉè±¸£¬ÇëÏòÆäÖÆÔìÉÌ×ÉÑ¯Ê¹ÓÃ±¾Éè±¸µÄÏÞÖÆÌõ¼þ;ÔÚÊ¹ÓÃ±¾Éè±¸Ê±£¬ÇëÓëÖ²ÈëµÄÒ½ÁÆÉè±¸(ÈçÆð²«Æ÷¡¢Ö²Èë¶úÎÏµÈ)±£³ÖÖÁÉÙ15ÀåÃ×µÄ¾àÀë;ÔÚÊ¹ÓÃÉè±¸¹ý³ÌÖÐ£¬×¢ÒâÈ·±£ÈËÌåÓëÉè±¸ÌìÏßÖ®¼ä±£³Ö20ÀåÃ×ÒÔÉÏµÄ¾àÀë¡£
[13] Ö§³ÖµÄ³µÐÍÎªÎÊ½ç¡¢ÖÇ½ç¡¢Ïí½ç¡¢×ð½ç
[14] Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÊÐ³¡·Ý¶îÊý¾ÝÀ´⾃°ÂÎ¬ÔÆ⽹£¬Ê±¼ä½Ø⽌2024ÄêH1;
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â