TCL双子舱洗烘护集成机T10获得IT影响中国2023年度创新奖

【天极网家电频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，TCL双子舱洗烘护集成机T10获得IT影响中国评选的“年度创新奖”。

TCL双子舱洗烘护集成机T10是一款多功能产品，集成了滚筒洗涤、热泵烘干、衣物护理功能。它采用一体式外观设计，机身厚度仅555mm可超薄嵌入，同时有10kg洗涤+10kg烘干的大容量上下双筒，并搭载了热泵烘干技术、360°正反转、空气洗等洗烘护“黑科技”，实现一站式洗烘护。

TCL双子舱洗烘护集成机T10的设计颇有创新，与传统的洗烘一体机、洗烘套装不同，它采用一体式外观设计，只用一套排水接电，大大方便了用户的安装。用户装修时无需额外考虑新增排水口和电源，普通洗衣机能安装的地方都能衔接适配。

传统洗烘套装在上下筒之间会加一个连接结构，长期使用时，可能会出现的连接不稳、机身晃动等情况。TCL双子舱T10的上下一体结构，没有中部连接件，减少震动，运行稳定的同时更加经久耐用，也不必担心磕碰柜子内壁。

视觉上，TCL双子舱T10也进行了统一设计，上下整齐，侧面看上下没有凸出，不会有一般洗烘套装侧面对不整齐的痛点。T10的机身进深厚度仅555mm，可以实现超薄嵌入。一般洗烘套装由于机身较厚，都会略往外凸出于橱柜，损失美感。T10的555mm厚度，则可以较好地适配橱柜的厚度，正好齐平。

TCL双子舱T10交互也是一体式，它有一块可视化全彩操作大屏，一屏可控双筒。上下筒可自动匹配洗烘数据，无需分别设置，更快捷更方便。洗涤结束前15分钟烘干筒将开启预热，洗烘一体高效流畅。用户还可APP远程控制，根据生活习惯随心选择洗烘时长和温度，远程快速启动。

在烘干方面，TCL采用全新热泵智能变温技术，50℃高温除菌，42℃低温柔烘，高效节能的同时避免衣物损伤。其烘干筒配备大直径的仿生风叶、海波纹螺旋和高强度聚温内筒，持续输出循环大风量的同时更好地聚集热量，让衣物干得更彻底，并在滚筒旋转时形成保护气流，减少衣物缠绕，减少难看的褶皱。

TCL双子舱T10搭载360°智能正反转功能，烘干时衣物将在宽敞的空间里自由舒展，烘干过程更加均匀，减少褶皱打结。配合NTC双智感芯片，智能判断筒内信息并自动化调整参数，使衣物干得刚刚好。

健康方面，TCL双子舱T10精心配置巴氏除菌洗、50℃高温除菌烘、3+1层毛屑收集等众多健康功能，达到99.9%除菌率、100%除螨率和99%拦截率，营造洁净空间，守护全家安全。

行业最薄的555mm嵌入式机身、超稳的一体式结构、上下一体的简洁外形、集成式安装设计、简单方便的操作方式，强悍的热泵烘干与高效洗涤技术……双子舱T10洗衣机不仅是一台好用的家电，更是一台高度适配客厅阳台一体化装修的智能家电。

此次，2023年度IT影响中国为TCL双子舱洗烘护集成机T10颁发的年度创新奖，既是对产品创新的高度认可，同时也是对TCL品牌的认同。

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