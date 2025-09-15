2025¾í¡°µÍ·´¡± ×îÖµµÃÂòµÄ¿¹·´¹âÉñ»úTCL T7L Ultra
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¶àÄêÀ´TCLµçÊÓµÄÈ«ÇòÏúÁ¿ÓëÓ°ÏìÁ¦³ÖÐøÉÏÉý£¬²¢ÒÑÁ¬Ðø5Äê³ÉÎªÖÐ¹úMini LEDµçÊÓÏú¹Ú£¬¡°Mini LEDÆÕ¼°Õß¡±ÓëÁì¾üÆóÒµµÄµØÎ»£¬Í¬Ê±Ò²ÍÆ¶¯TCL²»¶ÏÒýÁì´´ÐÂ·¢Õ¹£¬¸üºÃÎªÈ«ÇòÓÃ»§³ÊÏÖÊÓ¾õÊ¢Ñç¡£
µçÊÓÐÐÒµ¾ÀúÁË¾í³ß´ç¡¢¾í·ÖÇø¡¢¾íÁÁ¶ÈµÈ²ÎÊýºó£¬Öð²½×ßÏò¡°É«²Ê»¹Ô¡±¡¢¡°¹âÔÎ¿ØÖÆ¡±µÈ¸üÆ«ÏòÓÃ»§Ê¹ÓÃ¸ÐÊÜµÄ¼¼Êõ·¢Õ¹·½Ïò£¬ÔÚ2025Äê£¬ÎÒÃÇÓÖÓÀ´ÁËÒ»ÏîÖ±Ö¸µçÊÓÓÃ»§ºËÐÄ¹ÛÓ°ÌåÑéµÄÐÂÈüµÀ£ºµÍ·´Éä¡£¸÷Æ·ÅÆÓëÉÏÓÎÆóÒµ·×·×ÍÆ³Â³öÐÂ£¬´øÀ´Ð§¹û¡¢ÌØÐÔ¸÷ÒìµÄµçÊÓµÍ·´·½°¸¡£
½üÄêÐÐÒµÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬TCLµçÊÓÈ«Çò×Ü³ö»õÁ¿³ÖÐøÔö³¤£¬2025ÄêÉÏ°ëÄê´ï1346ÍòÌ¨£¬ÎÈ¾ÓÈ«ÇòÇ°¶þ£¬ÆäÖÐMini LEDµçÊÓÆ·Àà³ö»õÁ¿ÊµÏÖ176.1%µÄ´ó·ùÔö³¤£¬Î»¾ÓÈ«ÇòµÚÒ»¡£¡°ÖÐ¸ß¶Ë+´óÆÁ»¯¡±Õ½ÂÔµÄ³ÖÐøÉî»¯£¬³ÉÎªTCLµçÊÓÈ«ÇòÏúÁ¿ÓëÓ°ÏìÁ¦ÉÏÉýµÄÖ÷Òª¶¯Á¦¡£
´ÓTCL½ñÄêÐÂµÇ³¡µÄÐÂÆ·À´¿´£¬Æä³ÖÐøÒÔ¼¼ÊõÓÅ»¯ÐÍ¬Ó²¼þÉý¼¶£¬²»½öÏÞÓÚ²ÎÊý£¬¶øÊÇÈ«·½Î»´øÀ´ÓÃ»§ÌåÑéµÄÌáÉý¡£2025ÉÏ°ëÄêÍÆ³öµÄ Q9L Pro¡¢Q10L¡¢Q10L ProÏµÁÐ´îÔØÐÂÒ»´úÍòÏó·ÖÇøµÈÆì½¢¼¶¼¼Êõ£¬²¢²ÉÓÃÁË»ªÐÇ¸ß½×HVAÆÁ×¨ÊôÄÚÍâË«µÍ·´·½°¸£¬ÈÃµçÊÓÓÃ»§ÎÞ¾åÑô¹â¡¢µÆ¹âµÈ»·¾³¹â·´Éä¶Ô»ÃæµÄ¸ÉÈÅ¡£
ÕâÒ»Ó¦ÓÃÓÚ¸ß¶Ë²úÆ·¡¢ÌáÉý¹ÛÓ°Æ·ÖÊµÄÐÂ¼¼Êõ£¬ÖÕÓÚÔÚ½üÆÚ½øÈëÁËMini LEDµçÊÓµÄÖ÷Á÷¼ÛÎ»²úÆ·£ºTCL T7L Ultra£¬ËüÒ²ÓÐÍû³ÉÎªMini LEDµçÊÓµÄµÍ·´ÆÁÆÕ¼°Õß¡£
µ±Ç°£¬TCL T7L Ultra Mini LEDµçÊÓÒÑÔÚ¾©¶«×ÔÓª¡¢ÌìÃ¨¹ÙÆìµÈÆ½Ì¨ÕýÊ½¿ªÊÛ£¬Ìá¹©65-98Ó¢´ç¹²ËÄÖÖ³ß´çÑ¡Ôñ£¬¹Ù·½ÊÛ¼ÛÏíÊÜ¹ú²¹µÈ¶àÖØÓÅ»Ýºó½öÐè4Ç§Æð¡£
²ÉÓÃÐÐÒµ×î¸ßµÈ¼¶µÄ0.5% LRµÍ·´Ä¤Óë89¶ÈÒº¾§ÄÚµÍ·´×é³ÉµÄË«µÍ·´·½°¸£¬³ÉÎªTCL T7L UltraÔÚÍ¬¼¶²úÆ·ÖÐµÄºËÐÄÓÅÊÆ£¬Õû»úµÍÖÁ1.8%³¬µÍ·´ÉäÂÊ£¬ÄÜ¹»È·±£µçÊÓÎÞÂÛ°×ÌìºÚÒ¹£¬ÎÞ¾åÍâ½ç»·¾³¹â¸ÉÈÅ£¬ÏÔÖøµÍÓÚÍ¬¼¶²úÆ·AGLRÆÁµÄ2.6%·´ÉäÂÊ£¬Ïà½ÏÄ¥É°ÆÁ·½°¸»ÖÊ±íÏÖÒ²¸ü¼ÓÍ¨Í¸£¬»Ãæ´¿¾»²»·º°×£¬¹ÛÓ°ÇåÎú¸ü³Á½þ¡£´ËÍâ£¬µûÒíÐÇê×ÆÁ»¹¾ß±¸7000:1ÔÉú¶Ô±È¶È£¬ÊÇÆÕÍ¨IPS(1200:1)ÆÁÄ»µÄÎå±¶ÒÔÉÏ£¬°µ³¡»ÃæÏ¸½Ú¸ü·á¸»£¬É«²Ê²ã´Î¸ÐÒ²¸üºÃ
TCL T7L UltraÓëÍ¬ÆÚÆì½¢ÏµÁÐ¹²ÏíÐÂÒ»´úÍòÏó·ÖÇø¼¼Êõ£¬ËüÍ¨¹ý´ÓMini LED·¢¹âµ½³ÉÏñµÄÈ«Á´Â·ÓÅ»¯£¬½èÖúÐÂÒ»´ú¾ÛºË¹âÐ¾¡¢³¬¾Û¹âÎ¢Í¸¾µ¡¢µûÒíÐÇê×ÆÁµÈÓ²¼þ£¬ÒÔ¼°Î¢¾àODÉè¼ÆºÍË²Ì¬ÏìÓ¦¡¢Ë«Ïò23bit¿Ø¹âËã·¨µÈÓÅ»¯£¬×îÖÕ´ï³ÉÒ»Çø¶¥¶àÇøµÄ¿Ø¹âÐ§¹û£¬ÒÔ¸ü·á¸»µÄÏ¸½Ú²ã´ÎºÍÁ¢Ìå¸ÐÎªÓÃ»§³ÊÏÖ¸ßÆ·ÖÊ»Ãæ¡£¾ÍÄÃ98…¼°æ±¾µÄT7L UltraÀ´Ëµ£¬ÆäÅä±¸µÄ2048¸öÍòÏó·ÖÇø£¬Êµ¼Ê»ÖÊ±íÏÖÔ¶³¬ÆÕÍ¨4000¼¶·ÖÇøµçÊÓ£¬ÔÚ¹ú¼ÊÈ¨ÍþÆÀ²â»ú¹¹¡°Rtings¡±8ÔÂ·¢²¼µÄÄê¶ÈMiniLEDµçÊÓÆÀ²â±¨¸æÖÐ£¬TCLÒÀÍÐ¡°ÍòÏó·ÖÇø¡±¼¼ÊõÔÚºÚÉ«¾ùÔÈÐÔ±íÏÖÖÐÄÃÏÂ¾ªÈËµÄ9.9·Ö£¬¶øÏà±ÈÖ®ÏÂ£¬¹úÄÚÁíÒ»Æ·ÅÆÆì½¢»ú¼´±ã¶ÑÆöÁË¸ü¶à·ÖÇøÊýÁ¿£¬È´½ö»ñµÃ7.9·Ö£¬Õâ¾ÍËµÃ÷ÁËÒ»ÇÐ¡£
Mini LEDµçÊÓµÄÖØÒªÖ¸±ê»¹ÓÐÁÁ¶ÈºÍÉ«²Ê ¡£T7L UltraÈ«Ïµ¾ùÊµÏÖXDR 3000nits·åÖµÁÁ¶È£¬²»½ö×öµ½»ÃæÁÁ¶È¸ß£¬»¹ÁÁµÃºã¾Ã¡¢ÁÁµÃ³ö²Ê£¬¿ÉÒÔ¿´µ½¸ü¶àÁÁ°µÏ¸½Ú£¬¸üºÃµØ»¹ÄÜÕæÊµ³¡¾°¡£ÔÚÁ¿×ÓµãÈüµÀ£¬ TCLÁìÏÈÐÐÒµ²»Ö¹Ò»´ú£¬T7L Ultra´îÔØµÄÁ¿×ÓµãPro¼¼ÊõÊµÏÖÁË²»Ðé±êµÄÕæ98% DCI-P3¹ãÉ«Óò£¬´øÀ´Í¬¼¶¶Ï²ãÁìÏÈµÄÉ«²Ê²ã´ÎÓëÏ¸½Ú±íÏÖ¡£
ÈíÓ²¼þ·½Ãæ£¬TCL T7L Ultra´îÔØÎÞ¿ª»ú¹ã¸æ¡¢²Ù×÷±ã½Ý¡¢¿É¸ß¶È×Ô¶¨ÒåµÄ³¬ºÃÓÃµçÊÓÏµÍ³Áé¿ØÏµÍ³3.0£¬²¢ÄÚÖÃµçÊÓÐÐÒµÊ×¸ö³¬¼¶ÖÇÄÜÌå·üôËAI´óÄ£ÐÍ£¬³ý¹ÛÓ°ÓéÀÖÍâ»¹´øÀ´½ÌÓý¡¢½¡Éí¡¢ÒÕÊõµÈ¶àÖÖ³¡¾°ÏÂµÄÖÇÄÜÌåÑé¡£
ÒôÆµÓ²¼þÉÏ£¬T7L UltraÏµÁÐ²ÉÓÃ°²ÇÅ2.1.2ÉùµÀµÄÓ²ºËÒôÏìÅäÖÃ£¬Í¨¹ý¶ÀÁ¢ÒôÖÊÐ¾Æ¬¡¢¶ÀÁ¢ÖØµÍÒôÅÚ¡¢¶ÀÁ¢Ìì¿ÕÉùµÀ×é³É¸ü¾ß³Á½þ¸ÐµÄÁ¢Ìå»·ÈÆÉù£¬Îª¼Ò¾Ó¿Õ¼ä´òÔìÓ°Ôº¼¶ÌåÑé¡£
TCL T7L Ultra´îÔØÁËÌì»¨°å¼¶µÄÒôÆµÓ²¼þÅäÖÃÍ¬Ê±£¬Ò²¾ß±¸±ÈÍ¬¼ÛÎ»²úÆ·±¡20%µÄÒ»Ìå»¯»úÉíÉè¼Æ£¬´îÅä×¨ÓÃ³¬±¡´ÅÎü¹Ò¼ÜÊ±£¬¿ÉÊµÏÖ¸ü¼ÓÑÏË¿ºÏ·ìµÄÌùÇ½°²×°£¬Îª¼òÔ¼¼Ò¾ÓÃÀÑ§Ìí²Ê¡£
ÔÚSoCµÈºËÐÄÓ²¼þÉÏ£¬²ÉÓÃÐÂÒ»´úMT 9655£¬´îÅä4GB+128GB(98…¼)³¬´óÄÚ´æ£¬Ìá¹©4Â·ÂúÑªHDMI 2.1½Ó¿ÚÓëUSB 3.0¡¢Wi-Fi 6µÈ¸ßËÙÓÐÏß¡¢ÎÞÏß´«Êä·½Ê½£¬È«·½Î»ÆõºÏÓÃ»§µÄ¹ÛÓ°¡¢ÓÎÏ·¡¢°ì¹«µÈ¶àÑùÐèÇó¡£
Ð¡½á
ÔÚ2025Äê£¬TCLÍÆ³öµÄÆì½¢¼¶¡°µÚËÄ´úÒº¾§µçÊÓ¡±Q10LÏµÁÐ£¬ÒÑ¾ÄÜ¹»ÎªÎÒÃÇ´øÀ´³¬Ô½³£¹æÒº¾§µçÊÓµÄÕðº³ÊÓ¾õ¸ÐÊÜ£¬ÎªÐÐÒµÕ¹ÏÖÁËMini LEDµçÊÓ¼¼ÊõµÄ×ÛºÏÉÏÏÞ¡£¶øTCL T7L UltraµÄµÇ³¡Ôò´Ó¼¼ÊõÆÕ»ÝµÄ½Ç¶È´øÀ´ÁË¸ü¶à¾ªÏ²£¬ËüÑÓÐøÁËÇ×Ãñ¶¨¼Û½áºÏÔ½¼¶ÌåÑéµÄÏµÁÐ¶¨Î»£¬Ê×´ÎÔÚÖ÷Á÷¼ÛÎ»ÅäÆëÁËÓëÆì½¢Í¬¿îµÄ¾µÃæ¿¹·´¹â¡¢ÍòÏó·ÖÇø¡¢Á¿×ÓµãPro2025µÈ¼â¶Ë·½°¸£¬Îªº£Á¿¼ÒÍ¥ÓÃ»§´øÀ´³¬¸ßÖÊ¼Û±ÈµÄµçÊÓÐÂÑ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â