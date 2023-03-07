31年前标准难适现状 人大代表建议制定家用智能投影机强制性国家标准

【天极网家电频道】2023年全国两会正在进行中，代表们积极建言献策，为各行各业提出了建设性的提案。十四届全国人大代表、极米科技董事长兼CEO钟波就家庭投影仪行业标准给出了自己的提案，他建议，我国应尽快制定家用智能投影机强制性国家标准。

国际数据公司IDC最新报告显示，2022年中国投影机市场总出货量505万台，同比增长 7.4%。智能投影机市场(搭载有OS操作系统的投影机设备)出货量为377.5万台，同比增长15.2%。IDC预计，2023年中国投影机市场销量有望超过557万台，同比增长10.3%。国内家用投影仪行业一片欣欣向荣的景象，但随着行业的快速成长，我国家用智能投影机标准出现了滞后现象，标准不统一、缺少强制标准的情况将阻碍行业的健康发展。

钟波代表在提案中提到，当前家用智能投影仍然采用1992年建立的ANSI流明的投影测试标准，已远落后于当前技术发展进程。这就导致“亮度虚标”“标识混乱”“不达标”等行业乱象的发生，选购难、货不对板等情况大量存在，消费者无法获得真正优秀的观看体验。同时，缺少强制国标也让部分企业扰乱市场发展秩序，干扰创新研发，不利于在国际竞争中提升核心竞争力，不利于实现科技自立自强。因此钟波代表呼吁，建议相关部门和机构尽快制定家用智能投影机强制性国家标准。

钟波代表在提案中给出了三点建议。第一，制定并发布家用智能投影机强制性国家标准。规范投影产品光输出标准测试方法，让用户真实使用场景的观影模式成为标准测量模式，而非专门用于测试的“特殊测试模式”;强制要求投影产品规格标注中“光输出”指标除“额定值”外，需明确标注“最小值”或“偏差值”;建议增加投影产品标准中对色域覆盖率、色准等参数的测试方法和标注规范，以匹配电视、电影行业对内容回放和还原的要求，并规避行业中完全没有色彩管控的问题。

第二，包括互联网平台在内的各销售渠道应当根据家用智能投影机强制性国家标准修订产品参数公示规则。钟波指出，应当对家用智能投影机光输出(亮度)披露方式、色域覆盖率、色准等参数进行公示并规范，强制要求各品牌统一按照强制性国家标准进行公示，并提供第三方测试机构测试报告。

第三，强化行政监管力度，由市场监管部门对家用智能投影机强制性国家标准的执行情况进行监督抽查。钟波代表希望市场监管部门能够加大对行业的管理力度，将家用智能投影机列入每年产品质量国家监督抽查计划;属地市场监管机构应对家用智能投影机进行质量监督抽查，并通过媒体公布核查处置情况。针对那些质量监督抽查不合格的企业应当按照国家相关法律法规进行行政处罚，情节恶劣者建议依法提起诉讼。

钟波代表的提案是基于在家用投影机行业多年摸爬滚打的经验得出的，也直指当前的行业乱象，致力于维护广大消费者的合法权益。值得一提的是，此前中国电子视像行业协会《投影机光输出技术要求和测试方法》团体标准已经形成征求意见稿并进入了公示阶段。这也是全球首部专门针对投影机亮度方面的行业规范。而极米正是这项行业规范的发起者、参与者之一。IDC数据显示，极米投影仪在2022年整体投影机市场出货量中居于首位。也正是在行业内有了一定的实力和话语权，钟波代表才能将建立强制国标的愿望以提案的方式呈现。

相信在不久的将来我们能够看到行业标准与国家强制标准共同约束行业企业，切实有效地规范行业竞争、提升用户体验，让投影行业进入更良性且健康的发展轨道。