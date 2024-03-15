AWE 2024：科沃斯展示全品类服务机器人 革新智能清洁体验

【天极网家电频道】一年一度的中国家电及消费电子博览会AWE已于3月14日在上海新国际博览中心重磅开幕。本届AWE 2024以“智能科技,创享生活”为主题，聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果。

科沃斯集团旗下“科沃斯机器人”与“TINECO添可”携多款服务机器人与智能家电产品亮相中国家电及消费电子博览会(AWE)现场，为参展观众带来生活新方式新体验。展台位于E1馆1F 11号展台，现场展出了科沃斯最新的全系家用服务机器人产品，呈现了科沃斯领先行业的创新技术。

作为科沃斯开年重磅新品，地宝T30 PRO借助TruEdge™灵隙™灵动恒贴边技术与Zero Tangle™灵缠™双梳齿防缠绕技术，成为科沃斯首款恒贴边防缠绕全能扫拖专家。

在边角清洁上，恒贴边状态的拖布盘轻松实现满格覆盖，覆盖率高达98.6%。现场复杂环境下，地宝T30 PRO的无级悬停拖布盘通过自适应柔性伸缩，轻松清洁复杂边角和障碍物边缘;V字滚刷和双梳齿流线腔体的设计结构，搭配11000Pa飓风吸力，日常毛发在接触到滚刷的第一时间便被理直理顺，随后吸入尘盒，清洁效率高达99.4%。展台现场，地宝T30 PRO的边角清洁力、毛发防缠绕能力、简约设计的小体积基站收获观众一致好评。

科沃斯此前推出的高端旗舰地宝X2系列也凭借其方形外观、超强清洁覆盖度和创新单品组合方式备受关注。

作为科沃斯首款一站式家庭清洁中心，地宝X2 COMBO将扫地、拖地、吸尘、自清洁等多功能集于一体，能够带来覆盖全屋的完整家庭清洁解决方案，在CES展会初亮相便斩获2023-2024年度IDG全球领先品牌“家庭清洁产品创新金奖”。现场还展出了即将上市的地宝X2S，升级后的YIKO语音2.0能做到自主理解模糊语音指令，并选择符合用户需求的功能来执行，开启全能扫拖机器人智能化新篇章。

在地宝为地面清洁带来全能解法之外，科沃斯窗宝无疑为窗户这样的立面清洁提供了可广泛应用的清洁方案。入门款窗宝W1S拥有易于接受的价格、精准洁净的去污效果和高智能性;拥有全新便携式基站的窗宝W2 PRO将电源线与安全绳合二为一，极大提高了擦窗灵活性。科沃斯窗宝开创了擦窗新时代，擦窗、甚至大理石、瓷砖这样的立面清洁也能全交给窗宝。

作为全球领先的多品类机器人公司，科沃斯已将服务机器人应用场景不断扩展。展台现场，空气净化机器人、割草机器人、商用清洁机器人产品赚足关注度。

科沃斯割草机器人GOAT GX采用了更接近草坪颜色的绿色设计，依托于全面优化的智能系统，能够轻松轻松识别草地和非草地环境，自动设定割草边界并独立完成割草任务，为用户带来更为高效的智能割草体验。

科沃斯空气净化机器人沁宝Z2通过“AIVI 3D多维感知”避障系统及多算法的融合，提高机器人的行走能力和响应速度，实现边行走边净化，通过更全面的空气净化和管理能力，让洁净的空气在全屋流动起来，与普通固定式空气净化器相比，AIRBOT Z2可以实现“事半功倍”的效果。

通过清洁方案的不断创新、领先技术的快速应用，科沃斯服务机器人产品在突破传统清洁方式局限的同时，补足了现有清洁方案的短板，以全场景服务机器人产品满足了消费者多样化和个性化的需求。

本次在AWE 2024亮相的还有科沃斯集团旗下高端智能生活电器品牌添可，添可产品线涵盖了无线智能吸尘器、智能洗地机、智能吹风机、智能料理机等多个领域，科沃斯集团正在通过双品牌战略，为用户提供全方位的智能生活体验。