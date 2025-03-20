AWE 2025追觅空气净化器首秀：高端化、智能化多场景空气管家

【天极网家电频道】在空气净化器行业市场前景持续向好的背景下，3月20日，追觅科技携其战略级新品空气净化器亮相2025年中国家电及消费电子博览会(AWE 2025)，宣告追觅正式入局空气净化器领域。追觅首款空气净化器产品PM20，以极具前瞻性的设计语言和领先行业的硬核科技，重新定义了空气净化器。它不再局限于传统家电的范畴，而是进化为能够深度理解用户需求、智能调控空气环境的“空气管家”，开启了空气净化领域的全新篇章。

追觅新品亮相：从科幻电影走出的净化“机器人”

在展会现场，追觅空气净化器PM20仅凭外观设计就吸睛无数，它的造型颠覆了传统空气净化器的刻板形象，其上半部分采用悬浮式球形头部设计，灵感巧妙融合了宇航员头盔与星际飞船的科技感，极具未来主义风格。同时，机器头部可180°转动，赋予机器鲜活的生命力，成为空间里的科技美学艺术品。钛金与银灰的经典配色，经光哑材质碰撞与细腻金属拉丝工艺精心雕琢，在呈现强烈未来感的同时，又能与各类现代家居风格完美适配，毫无违和感，轻松融入不同空间环境。

PM20搭载了六重精密净化矩阵，可高效拦截20类环境致敏源，涵盖11种空气污染物及9种常见致病微生物，筑起全天候健康屏障。鹰眼七合一多维传感系统，能够精准捕捉并实时显示包括PM10(粗颗粒物)、PM2.5(微颗粒物)、PM1(超细微颗粒物)、TVOC(可挥发性物)、湿度、温度、甲醛浓度等多种空气中污染物的数据，将复杂的空气质量数据转化为直观可视的数字化界面，让用户随时掌握环境健康情况。

为让参观者直观领略追觅PM20空气净化器强劲的净化效果，现场特别设置了一个展示装置，将追觅PM20入风端置于一个密闭空间内，在空间内释放大量烟雾，营造出严重污染的空气环境，模拟日常生活中可能遭遇的极端空气状况。启动净化器后设备迅速响应，烟雾以肉眼可见的速度迅速消失，实时监测数据显示稳定在了优质空气区间，直观展现其高效净化能力。

实现如此高效的净化，得益于追觅空气净化器搭载的双风道气流调控技术，长距射流送风帮助带动全屋空气循环，大风量释放洁净空气，快速实现100O大户型净化需求。射流模式均匀净化和大风量模式快速净化两种出风模式可自由切换，无论是追求全面均衡的净化效果还是急需快速改善空气质量，都能轻松应对。

更令人称赞的是追觅首创的AI环境感知功能，机身前侧集成了高精度毫米波雷达技术，智能感知并追踪用户移动轨迹，靠近即可实现自动开机，并将出风口自动调整至人体所在位置，实现120°范围内5m定向净化和送风，无需额外分心操作，真正实现了“风随人动”，轻松享受健康环境。

除了基础的净化功能，追觅空气净化器还可以3秒快速制热与循环送风，实现全年候空气质量管理，该多功能集成设计体现了产品研发中“一机多效”的技术理念。

多元布局，构筑全场景空气生态矩阵

追觅科技在本次展会上还提前曝光了三款即将上市的空气净化器新品，三款差异化产品以精准的场景化切割与技术创新，构建起覆盖家庭、宠物、特殊气候场景的立体解决方案，基于不同环境场景设计，展现了追觅对环境健康赛道的深度思考。

针对养宠家庭的核心痛点，追觅宠物空气净化器PM20 Pet通过六重精密过滤系统、初筛毛发吸附+静电刮毛刷协同运作，配合三向无死角进风系统，实现100O均匀净化。低压保护+防咬磁吸电线、倾倒自动断电、顶座防尿防抓设计以及定速巡航均匀加风设计，在保障设备安全性的同时，构建起人宠共居的智慧平衡。追觅空气净化加湿器PM30和追觅空气净化除湿器PM40，则是针对不同地区湿度区别设计。两款净化器都可以实现双风道100O均匀净化、七重过滤消杀系统精准去除25种污染物、以及AI环境感知定向净化和调控湿度。PM30针对干燥地区配备了360ml/h高效加湿及无雾冷蒸发技术;PM40针对潮湿地区智能湿度管理系统，梅雨季也能长效控湿。

从空气净化到环境管理的升维，追觅空气净化器正在重构高端市场行业标准。这种基于用户真实需求的垂直创新，不仅带来了产品的技术飞跃，更在无形中推动着整个行业向精细化、智能化方向演进。